Kommentti: Pitääkö pääministerin käydä Prismassa?

Pääministeri Sanna Marin nosti itse esiin kaksi ateriakohuun liittyvää relevanttia kysymystä, joita voi miettiä myös moni muu poliitikko, Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin kirjoittaa.

Pääministeri Sanna Marinin ateriakohusta saatiin perjantaina ainakin jonkinlainen välipäätös, kun Verohallinto ilmoitti pitävänsä pääministerin ateriaetua veronalaisena tulona ja Marin kertoi maksavansa saamastaan edusta verot sekä saadun edun kokonaisuudessaan takaisin. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen puolestaan sanoi kantanaan, että ateriaetuutta ei enää tarjota pääministereille. Sopan jatkoselvittely jatkunee tämänkin jälkeen.

Rahasummien, verotuksen ja Valtioneuvoston kanslian ohjeiden ympärillä vellovan keskustelun alle on kuitenkin jäänyt mielenkiintoisia periaatteellisia näkökulmia, jotka pääministeri itse otti esiin tällä viikolla Iltalehden tentissä: ”Minun mielestäni on kohtuullista, että pääministeri saa avun ja tuen arkeensa hyvin vaativassa tehtävässä, mutta olen ymmärtänyt, että moni ihminen ei pidä tätä kohtuullisena ja itse pyrin ennemmin keskittymään työtehtäviini kuin vastaisuudessa käymään tämän kaltaista keskustelua. Jos pidetään täysin kohtuuttomana yhteiskunnassa, että pääministeri käyttää aikaansa työntekoon eikä Prismassa asioiden hoitamiseen tai perheelleen ruuanlaittoon, sitten se varmaan pitää ajatella näin, että ei ole kohtuullista, että pääministeri käyttää tällaisia palveluita, joita valtioneuvoston kanslian ohjesäännön mukaisesti on pääministerille kuulunut.”

Marinin puheenvuorosta nousee kaksi relevanttia kysymystä, joita on syytä pohtia:

1. Onko kohtuullista, että pääministeri saa tukea ja apua arkeensa vaativassa tehtävässä?

2. Onko pääministerin pakko käyttää aikaansa Prismassa asioiden hoitamiseen?

Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on vahva kyllä ja toiseen selvä ei. Mutta molempien kysymysten osalta olisi kuitenkin hyvä nostaa esiin vielä sana ehkä.

On ehdottomasti kohtuullista, että valtakuntaa – ja vieläpä poikkeusoloissa – johtanut pääministeri hankkii ja saa arkeensa apua. Se on jaksamisen ja ajanhallinnan kannalta jopa suotavaa. Jokaisen suomalaisen soisi ymmärtävän sen, että Sanna Marin toimii pelkästään viisaasti, esimerkillisestikin, jos ja kun hän yrittää helpottaa arkeaan. Suomen kannalta on varmasti järkevämpää, että Suomen pääministeri käyttää aikaansa maan tulevaisuuden pohtimiseen sen sijaan, että pilkkoisi vain kaalia laatikkoon ja hämmentäisi puurokattilaa.

Kaikkien kansalaisten kritiikki tuskin kuitenkaan on kohdistunut siihen, etteikö pääministeri voisi hankkia apua – vaan moni tuntuu miettineen sitä, miten tuota apua hankitaan ja on hankittu. Menettely voi suurestikin hämmentää heitä, joilla ei vastaavaan ole minkäänlaista mahdollisuutta. Pääministeri hoitaa erittäin vastuunalaista työtä, siitä ei kahta sanaa, mutta hän ei ole ainut suomalainen, joka yrittää tasapainoilla hyvin vaativan työtehtävän ja arjen välillä.

Esimerkiksi moni ympäri vuorokauden töitä tekevä yrittäjä joutuu säännönmukaisesti turvautumaan puolisoon, kotiapuun tai omaan äitiin, jotta ylipäänsä saa arkensa pyörimään. Tuota itse maksettua kotiapua on joskus poliittisessa keskustelussa, Marinin omassakin puolueessa, pilkattu ja peloteltu piikayhteiskunnan paluulla, vaikka ilman sitä ei moni töissä käyvä pärjää. Eikä moni pärjäisi ilman nettiä ja nykyteknologiaakaan: kaupat ja ravintolat kuljettavat tarvittaessa ruoat ja kaikki muutkin ostokset kotiovelle. Toki asianmukaista maksua vastaan.

Eli kyllä: pääministerin on kohtuullista saada arkeensa apua, mutta ehkä pääministerin olisi ollut kohun keskellä hyvä tuoda selkeästi esiin, että hän ymmärtää, että samojen arjen ongelmien kanssa kamppailee moni muukin ihminen.

Entä toinen kysymys? Pitäisikö pääministerin käydä Prismassa (tai Lidlissä tai K-marketissa tai Alepassa tai Salessa tai missä tahansa ruokakaupassa itse)? Siihen on myös helppo vastata: tämä ei ole millään muotoa pääministerille pakollista. Eikä toki kenellekään muullekaan.

Mutta kysytään hieman toisin. Voisiko kenelle tahansa poliitikolle olla hyödyllistä – vaikka sitten edes hyvin harvoin, jos muuhun ei aika riitä – piipahtaa itsekin ostoksilla? Ehkä. Koska siellä se nimittäin on, ruokakaupoissa, monen tavallisen kansalaisen arki. Ehkä sitäkin olisi joskus hyvä nähdä, vaikka kiireet ovat ymmärrettäviä.

Pääministerillä itsellään on arvostettavaa ruohonjuuritason kokemusta työskentelystä kaupan kassalta. Mutta siitä on aikaa. Maailma muuttuu, elämä muuttuu. Tätä voisi jokainen poliitikko kohdallaan miettiä: jos katoaa tavallisten suomalaisten arjesta liian kauas – sellaiseen maailmaan, jossa kaikki vain ilmestyy pöytään – katoaako vähitellen kosketus myös siihen todellisuuteen, josta pitäisi olla päättämässä?

Ehkä on syytä nostaa esiin vielä yksi näkökulma: nimittäin suomalainen toimintamalli. Tällainen Suomi – jossa presidentin voi nähdä toriostoksilla tai ministerin metrossa – on tavannut olla meille yhteinen ylpeydenaihe. Verrattuna lukemattomiin muihin maihin maailmalla Suomi on tässä suhteessa on ollut poikkeuksellisen tasa-arvoinen ja matalien raja-aitojen maa.

Siteerataan: ”Olen ylpeä siitä, että saan elää ja toimia yhteiskunnassa ja johtaa maata, jossa pääministerit itse siivoavat ja pesevät oman kotinsa vessat, jossa presidentit voivat matkustaa metrolla ja raitiovaunulla ja jossa meidän keskeisillä asemilla olevat päättäjät voivat käydä itse kaupassa ja heidän lapsensa voivat käydä tavallisessa päivähoidossa muiden lasten kanssa.” Näin tiivisti elokuussa 2020 – Sanna Marin.