Kommentti: Sote-rauha rikkoutui kuntavaalien alla, mutta tämän vuoksi kriisi oli täysin turha

Edes vasemmistoliiton ja vihreiden vaatima pikkurillilupaus ei varmista hyvinvointialueille maakuntaveroa. Asiasta päättänee vasta seuraava hallitus.

Vihreät ja vasemmistoliitto rikkoivat tällä viikolla hallituksen sote-rauhan asettamalla maakuntaverotuksen edellytykseksi sille, että niiden eduskuntaryhmät äänestäisivät eduskunnassa uudistuksen puolesta.

Viimeistään koronavirus on pitänyt huolen siitä, että Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-uudistuksen turbulenssiin verrattuna nykyhallituksen sote on saanut seilata rauhassa kohti maalia ilman turhaa julkisuutta.

Uudistus läpäisi pari viikkoa sitten eduskunnan perustuslakivaliokunnankin. Monille tiedotustilaisuudesta jäi mieleen lähinnä se, miten perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) pyrki mukaan valiokunnan tiedotustilaisuuteen ja sai kokoomuksen Antti Häkkäsen silmät kipeiksi liiasta muljauttelusta.

Yllättävä sotekriisi johtuu siitä, että vasemmistoliiton ja vihreiden mielestä maakunnille tulisi antaa verotusoikeus. Asia tulisi sinetöidä hallituksen sisällä ja valmistelu käynnistää pikimmiten.

Hallituksen sisällä olikin vielä tällä viikolla epäselvyyttä siitä, mitä maakuntaverosta oli ylipäätään päätetty.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan hallituksessa on sitouduttu siihen, että maakuntaverotusta valmistellaan. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituspuolueiden kesken on sovittu, että maakuntaverotus tulee osana sote-uudistuksen kokonaisuutta.

Kumpi sitten on oikeassa ja mitä hallituksessa on asiasta sovittu?

Viime vuoden lopulla hallitus linjasi, että verotusoikeuden käyttöönottoon liittyvät linjaukset, aikataulu mukaan lukien, tehdään ripeästi asiaa selvittävän parlamentaarisen komitean mietinnön valmistuttua.

– Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026, valtioneuvosto kertoi.

Osa hallituksesta näkee tilanteen kuitenkin muuttuneen, kun komitea totesi maaliskuussa, että maakuntaveron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida vasta siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta ja kun niiden tehtäväkenttää on olennaisesti laajennettu keskustankin toivomien monialaisten maakuntien suuntaan.

Maakuntaveroon on sittemmin suhtautunut kriittisesti etenkin keskusta.

Eilen torstaina asiaa puitiin ministereiden kesken ja Saarikko kävi avaamassa vihreiden ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmille asiaa. Kaikille oli tarve kirkastaa sitä, mitä yhdessä sovittiinkaan. Ja varmistaa, että yhteiseen on sitouduttu seuraavien askelten osalta ennen kuin sote-uudistus etenee.

Muissa hallituspuolueissa ei ymmärretä kuitenkaan vihreiden ja vasemmistoliiton vaatimusta siitä, miten toisistaan ajallisesti ja sisällöllisesti riippumattomat esitykset edes voidaan kytkeä toisiinsa.

Sekä Saarikon että Marinin mukaan kokonaisuudessa tulee edetä vaiheittain. Ensin eduskunnasta viedään läpi sote-uudistus ja vasta sen jälkeen ratkaistaan maakuntaveron kokonaisuus.

Kokonaisuuksia ei pidä sekoittaa toisiinsa. Muuten ajaudutaan samaan tilanteeseen kuin viime hallituskaudella, jolloin hallitus yritti ajaa läpi liian massiivista uudistusta yhdellä kertaa.

Todellisuudessa kriisi oli kuitenkin monella tapaa yhtä turhan kanssa. Nykyinen hallitus ei nimittäin todennäköisesti edes tee päätöstä maakuntaveron käyttöönotosta, vaikka vihreät ja vasemmistoliitto kuinka vaatisivat tästä pikkurillilupausta muilta puolueilta.

Kuten Saarikkokin on kertonut julkisuudessa, valmistelu maakuntaverosta on parhaillaan käynnissä ja se viedään tällä hallituskaudella niin pitkälle kuin mahdollista.

Kyse on kuitenkin sen verran massiivisesta verojärjestelmän remontista, että sen valmistelu vie aikaa. Kokonaisuutta kuvaillaan hallituksessa vaikeammaksi, kuin alun perin oltiin ajateltu. On epärealistista, että verosta ehdittäisiin tällä vaalikaudella tehdä minkäänlaista esitystä eduskuntaan. Ja vaikka ehdittäisiinkin, ei esitystä ehdittäisi käsitellä eduskunnassa. Vaalikautta on alle puolet jäljellä.

Väistämättä asian linjaaminen jää seuraavalle hallitukselle, jolla todennäköisesti on silläkin sanansa sanottavana uudesta verosta.

Ensi viikon sunnuntaina järjestettävät kuntavaalit saattavat saada osan julkisuuden kipeistä puolueista ottamaan soten ympärillä muutamia ylimääräisiä kierroksia. Tilanteen uskotaan kuitenkin rauhoittuvan siihen mennessä, kun eduskunta pääsee äänestämään sote-uudistuksesta mahdollisesti vielä ennen eduskunnan kesätaukoa.