Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston kansliasta ennakoi, että Kesärannan ateriaetuutta ei enää tarjota pääministereille.

Verohallinnon lausunnon mukaan pääministerin ateriaetuus virka-asunnolla Kesärannassa ei ole verovapaata tuloa, vaan siitä pitää maksaa verot. Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutuu näin korjaamaan esitäytettyä veroilmoitustaan.

Valtioneuvoston kanslia pyysi Verohallinnolta lausuntoa julkisuudessa nousseen keskustelun jälkeen, ja se toimitettiin perjantaina.

Tuloverolain mukaan pääministerin tehtävään liittyvä asuntoetu siihen kuuluvine palveluineen ei ole veronalaista tuloa. Epäselvyyttä oli kuitenkin siitä, onko myös julkisuuteen noussut ateriaetu tällainen etuus.

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston kansliasta ennakoi, että Kesärannan ateriaetuutta ei enää tarjota pääministereille. Valtioneuvoston kanslia on kertonut laativansa uuden ohjeistuksen Kesärannan ravitsemispalveluista.

– Tässä tilanteessa katsoisin itse niin, että tällaista palvelua ei pääministerille tarjota, kun se ei ministeripalkkiolakiin tässä mielessä sisälly. Mutta tämän me katsomme, kun me ohjeen päivitämme, Lankinen sanoo STT:lle.

Verottaja ei lausuntonsa perusteella löytänyt ministeripalkkiolaista tai tuloverolaista tukea sille, että pääministerille virka-asunnolla maksettu ateriaetu olisi verovapaata tuloa. Onko etuuden tarjoaminen ylipäätään ollut linjassa lain kanssa?

– Tällainen tulkinta on tehty valtioneuvoston kansliassa jo ministeripalkkiolain voimaantulosta lähtien ja se näkyy vuoden 2010 ohjeissa ja edelleen vuonna 2019, jolloin on kerrottu pääministeri (Antti) Rinteelle, minkälaisia palveluita Kesärantaan kuuluu. Tämä on ollut vakiintunut tulkinta, Lankinen vastaa.

Hän sanoo tehneensä tulkinnan virkavastuulla ja jatkaneensa aiempaa käytäntöä.

Vielä ei ole tiedossa, joutuuko VNK olemaan yhteydessä myös entisiin pääministereihin. Lankisen mukaan täytyy vielä selvittää, miten pääministerit ovat palveluita käyttäneet.

Valtioneuvoston kanslian nykyisen ohjeen mukaan pääministerin virka-asuntoon kuuluviin palveluihin sisältyvät virka-asunnon ylläpitoa ja turvallisuutta koskevat palvelut. Ohjeessa todetaan, että palveluihin kuuluu lisäksi "pääministerin asumiseen liittyviä muita palveluita".

Kanslia on tulkinnut Kesärannan palveluista annettua ohjeistusta siten, että virka-asuntoon voidaan tilata aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita, joiden kulut maksetaan valtion varoista.

Käytäntö on kanslian mukaan vakiintunut ja ollut käytössä vuodesta 2007 saakka. Kaikki pääministerit eivät ole etua kuitenkaan käyttäneet tai ovat asuneet Kesärannassa eripituisia jaksoja.

Ateriaedun käyttö nousi julkisuuteen viime viikolla, kun Iltalehti kertoi, että Marinin perheen käyttöön on hankittu aamiaistarvikkeita noin 300 eurolla kuussa. Samalla lehti kertoi, ettei sille oltu heti tuolloin annettu ateriaetua koskevaa päätöstä pyynnöstä huolimatta.

Maanantaina valtioneuvoston kanslia kertoi, että Marin on käyttänyt etua viime vuoden tammikuun ja tämän vuoden toukokuun välisenä aikana yhteensä 14 363,20 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summalla on hankittu aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettuja aterioita.

Kanslia perusteli Iltalehdelle kerrottua suurempaa summaa sillä, että se oli vastannut tietopyynnön rajauksen mukaisesti.