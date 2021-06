Ohisalo syytti kokoomusta HS:ssa autoilu­puolueeksi - Orpo: Ohisalo on oikeassa

Kokoomus on ympäristöpuolue, joka ei vastusta autoilua, selitti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo IS:n Vaaligrillissä perjantaina.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo totesi perjantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että sekä kokoomus että Sdp ovat hänen mielestään ”autoilupuolueita”, jotka ovat vain olevinaan ilmastotietoisia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myönsi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä, että Ohisalo on oikeassa siitä, että kokoomus on autoilupuolue. Kokoomus on hänen mukaansa kuitenkin samanaikaisesti myös ympäristöpuolue.

– Emme me vastusta autoilua. Me vastustamme päästöjä, ja tietulleja sekä ruuhkamaksuja, koska ne ovat vain lisävero suomalaiselle työssäkäyvälle ihmiselle. Haluamme mieluummin edistää sitä, että yksityisautoista kehitetään päästöttömämpiä ja puhtaampia, Orpo tiivistää.

Hän näkee, että yksityisautoilu tulee olemaan merkittävässä osassa myös tulevaisuudessa. Kokoomuksessa luotetaan teknologiaan päästövähennysten ajurina.

– Se, että nostettaisi vain polttonesteiden hintoja tai tehtäisi tietulleja, on pois ihmisten lompakosta, koska Suomessa on pakko käyttää myös yksityisautoja. Harvassa paikassa voi nauttia samanlaisesta tilanteesta kuin Helsingin keskustassa, jossa on mahdollista kulkea kävellen, pyörällä tai julkisilla, Orpo sanoo.

Puheenjohtajan mukaan vihreissä ei ymmärretä sitä, että on myös muuta ympäristöpolitiikkaa kuin ”ihmisten kurittaminen”. Kokoomuksessa luotetaan teknologiaan, markkinoihin ja ihmisten omaan vastuunkantoon.

– Kaupungeissa tehdään järkevää ilmastopolitiikkaa laajalla rintamalla: ruokahävikin vähentäminen, uusien rakennusten energiaratkaisut. Niihin vihreidenkin pitäisi keskittyä, hän luettelee.

Paljonko kokoomuksen ilmastolinjauksissa näkyy perussuomalaisten pelko?

– Ei pätkääkään, Orpo sanoi painokkaasti.