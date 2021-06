Helsingissä aletaan jakaa nuorille ja vähävaraisille ilmaisia kuukautisvälineitä kouluissa ja oppilaitoksissa. Asiaa koskeva keskustelu kaupunginvaltuustossa oli värikästä.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tiistaina vihreiden valtuutettujen Amanda Pasasen, Fatim Diarran ja Alviina Alametsän aloitetta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja itsensä vähävaraisiksi kokeville. Eläväisen keskustelun jälkeen jakelua päätettiin kokeilla.

Amanda Pasanen, Fatim Diarra ja Alviina Alametsä.

Ilmaisia kuukautisvälineitä perusteltiin aloitteessa kuukautisköyhyydellä.

”Terveyssiteet ja tamponit maksavat käyttäjälle kuukaudessa parista eurosta jopa kymmeneen euroon. Kenenkään ei tulisi joutua valitsemaan käyttääkö rahansa ruokaan vai kuukautisvälineisiin”, aloitteessa sanotaan.

Aloitteen mukaan ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuksissa, jotta ne ovat helposti ihmisten saatavilla. Esimerkiksi kaikilla nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada kuukautissuojia kotoa tai rahaa niiden hankkimiseen.

Pia Pakarinen.

Ilmaisjakelua vastustettiin muun muassa siksi, ettei sitä pidetty tehokkaana keinona puuttua ongelmaan. Esimerkiksi apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) huomautti, että kuukautisvälineiden ja muiden hygieniatarvikkeiden kustannukset sisältyvät Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen. Pakarinen piti parempana, että kuukautisvälineet luokiteltaisiin laissa farmakologisten tuotteiden kategoriaan, jolloin niiden arvonlisävero laskisi 24 prosentista 10 prosenttiin.

Diarra toivoi, että kuukautisten yhteydessä ei puhuttaisi vain tytöistä ja naisista, sillä on myös muita sukupuolia ja ihmisiä jotka menstruoivat.

Nuutti Hyttinen.

Tämä herätti kysymyksiä Nuutti Hyttisessä (ps).

– Kun valtuutettu Diarra edellä korosti, että vain tytöt ja naiset eivät menstruoi, on pakko kysyä, että pitäisikö valtuutetun mielestä kuukautisvälineitä tasa-arvon nimessä jakaa kaikille sukupuolille, siis myös niille, jotka eivät menstruoi, Hyttinen sanoi.

Arja Karhuvaara.

Arja Karhuvaara (kok) huomautti, että kouluterveydenhuollosta voi hakea terveyssiteen tai tamponin äkilliseen tarpeeseen ja että pidemmällä aikavälillä niitä voi saada harkinnanvaraisella toimeentulotuella.

– Meillä on nyt tämä viherajattelu muutenkin ja kiertotalous menossa. Miksi te ette palaa siihen? Ruvetaan terveyskasvatustunnilla neuvomaan, miten tehdään kankaisia terveyssiteitä, Karhuvaara ehdotti.

– Olen itse nähnyt, miten ihmiset pesivät ja keittivät niitä, roikottivat niitä ulkona kuivumassa jotta aurinko desinfioi ne. Palataan tähän samaan takaisin. Varmaan löytyy T-paitoja kotoa, mistä voi tehdä terveyssiteitä, jos tilanne on aivan toivoton.

Karhuvaaraa kuunnellessaan ainakin Eva Biaudet (rkp) pudisteli hymyillen päätään.

– Minusta tämä on jotenkin loukkaavaa niitä ihmisiä ja ongelmia kohtaan, jotka oikeasti luovat meille esimerkiksi vanhusköyhyyttä. En pidä siitä, että siellä hymyillään tässä asiassa, koska tässä on vastakkain muun muassa eläkeläisten oikeus saada hammasharjoja ja hammastahnoja yhteiskunnan kustannuksella, Karhuvaara jatkoi.

Mari Rantanen

Mari Rantanen (ps) kertoi nähneensä Ylen muutaman vuoden takaisen artikkelin, jonka mukaan kuukautisköyhyydestä puhutaan tyypillisesti kehitysmaiden yhteydessä.

– Ihmettelen hivenen, että onko Suomesta tulossa kehitysmaa. Varmaan tietysti onkin, kun katsoo katujengejä ja taksibasaaria aseman edessä, mutta onko nyt todella näin, että tätä termiä on syytä Suomessa käyttää? Rantanen kysyi.

Hän ihmetteli myös sitä, että kuukautisköyhyydestä on alettu edes puhua.

– Naiset ovat kärsineet kuukautisista nähdäkseni niin kauan, kuin he ovat olleet olemassa. Tältä osin pidän hiukan erikoisena, että vuonna 2021 on yhtäkkiä tullut kuukautisköyhyys, jolloin maa lienee vauraampi tai ainakin velkaisempi kuin koskaan aikaisemmin, Rantanen sanoi.

Aloitteen mukaan jokaisella tulee olla oikeus valita itse omat kuukautisvälineensä, oli kyseessä sitten kuukuppi, tamponit tai terveyssiteet.

Sirpa Asko-Seljavaara.

Sirpa Asko-Seljavaara (kok) epäili mahdollisuuksia ylläpitää tarvittavaa valikoimaa.

– Kuukautisvälineitä on niin monenlaisia, ettei mikään koulu voi ylläpitää kymmeniä eri sortteja, mitä esimerkiksi marketeissa on. Onko se sitten varma, että se joka hakee välineen hyväksyy juuri ne, jotka juuri siinä koulussa on tarjolla, Asko-Seljavaara sanoi.

– Kun kuuntelee tätä keskustelua, näyttää siltä, että täällä on naisia, joilla ei ole kuukautisia ollenkaan, koska teille kelpaa ihan millainen suoja tahansa. Te sanotte, että kunhan nyt jonkunlainen on, ja jos sitä saa vaikka jostain automaatista, niin se on se mihin pyritään. Kyllä totta kai akuuttiin tarpeeseen pitää olla kuukautissuojia, mutta en minä ainakaan hyväksy sitä, että en saa valikoida sitä, minkälaisen suojan minäkin päivänä tarvitsen.

Mika Raatikainen.

Mika Raatikainen (ps) toi esiin uuden tasa-arvonäkökulman.

– Tämän keskustelun aikana on aika monta kertaa mainittu sana tasa-arvo. Kuitenkaan en ole kuullut kertaakaan, että kukaan olisi puhunut partahäpeästä tai partaköyhyydestä, Raatikainen sanoi.

Hyttinen piti vertausta perusteltuna.

– Jos puhutaan tasa-arvosta, niin jos kerran hankitaan naisille ja tytöille ja muille jotka menstruoivat, ilmaiset kuukautisvälineet, minusta olisi yhtä perusteltua, että hankitaan miehille ja pojille ja muille joilla kasvaa parta, ilmaiset parranajovälineet, Hyttinen sanoi.

Keskustelusta kirjoitti aiemmin Helsingin Sanomat.

Valtuusto päätti kartoittaa mahdollisuuksia ja aloittaa rajatun kokeilun, jossa ilmaisia kuukautisvälineitä jaetaan kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Äänet jakautuivat niin, että 50 valtuutettua kannatti kuukautisvälineiden ilmaista jakelua ja 33 vastusti.

Kokeilua kannattivat kaikki vihreiden ja vasemmistoliiton valtuutetut, suurin osa Sdp:n ja Rkp:n valtuutetuista sekä Feministisen puolueen ja Avoimen puolueen valtuutetut.

Kaikki kantansa ilmaisseet perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisten ja Liike Nytin valtuutetut vastustivat sitä.

Tyhjää äänesti yksi Kd:n ja poissa oli yksi kokoomuksen valtuutettu.