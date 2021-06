Setä Arkadia: Vapise Sanna Marin – Juha Sipilä is back in business!

Kun Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin kulkee keskellä ruokalaskujensa upottavaa suota, kepu nostaa poliittiseen päivänvaloon ex-pääministeriään, kakkaramies Juha Sipilää. Olisiko Suomi jo valmis Sipilän toiselle tulemiselle, aprikoi Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Kepun eduskuntaryhmä päätti torstaina, että nyt on aika Juha Sipilän (kesk) toiselle tulemiselle. Kakkaramies tekee paluun! Pitäkää tunkkinne! -tyyppi is back!

Kepu nosti Sipilän eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi. Pääministerin hommiin nähden tehtävä kuulostaa vaatimattomalta, mutta siitä se alkaa...

– Ja juuri vaalien alla! Tämä tulee kepun kentälle tarpeeseen, muistuttaa Setä Arkadian keskustaliikkeessä vaikuttava oppinut ystävä.

Jo tässä on Sipilää kaivattukin, kun on käynyt ilmi, ettei nykyinen pääministeri ehdi edes Prismassa käydä, kun on niin paljon hommia. Siinä missä Sanna Marinin (sd) staabi vasta miettii, kuka pannaan kauppareissulle veronmaksajien piikkiin, Sipilä on jo hitsannut vanhoista romppeista vedyllä ja höyryllä kulkevan El Caminon ja käynyt ostamassa Lidlistä laatikollisen ylijäämäruokaa – omilla rahoilla, joita sivumennen sanoen riittää. Ehkä Suomi kaipaakin pääministeriä, jolla on vara ostaa omat eväänsä?

Mutta vitsit tai vitsien yritykset sikseen.

Ex-pääministeri Juha Sipilä on monessa mukana.

Juha Sipilä nousee siis ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi. Se on Sipilän näkyvin homma pääministeriyden jälkeen.

Hän on koko valiokunnan historiassa vasta toinen kepulainen puheenjohtaja. Syrjäytetty Hannu Hoskonen (kesk) oli se ensimmäinen. Vihreät riemuitsivat, kun pääsivät Hoskosesta eroon. Tässä tapauksessa vihreille taisi käydä kuin vanhassa sanonnassa: juoksivat sutta karkuun, mutta tuli karhu vastaan. Sipilän ensikommentit valinnan jälkeen olivat suorat terveiset vihreille:

– Uskon vahvasti, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei edellytä suomalaisesta elämänmuodosta luopumista. Pikemminkin päinvastoin.

Sipilän kommentteja mahtoi lukea myös kuntavaalien alla herännyt vihreiden euroedustaja Ville Niinistö, joka Sipilän puutteessa alkoi haukkua Marinia siitä, että hän ajaa EU:ssa Suomen taloudenkin etua. Sdp:ssä onkin kiitelty Niinistöä Sdp:n puolesta tehdystä pyyteettömästä vaalityöstä.

Kepulaiset eivät puolestaan unohda, miten Niinistö vaati Sipilän eroa, koska tämä esiintyi julkisuudessa Terrafamen pipo päässä. Näinä akkutehtaiden kulta-aikana Niinistö ei ole kukoistavan Talvivaaran/Terrafamen lakkauttamisvaatimuksiaan enää esittänyt.

” Sipilä on monessa mukana, kuten maalaisliiton äänestäjiä lähellä oleva Hankkija taannoin mainosti.

Mutta Sipilä on oikeasti mitä melkoisin taustasuhari kepun erilaisissa hankkeissa. Sipilä on monessa mukana, kuten maalaisliiton äänestäjiä lähellä oleva Hankkija taannoin mainosti.

Kun Annika Saarikko (kesk) syrjäytti Katri Kulmunin (kesk) keskustan johdosta Oulun puoluekokouksessa viime syyskuussa, moni oli näkevinään taustalla myös Sipilän käsiohjausta, minkä tämä tosin loppuun saakka kiisti.

Olipa niin tai näin, niin Sipilää pidetään joka tapauksessa yhtenä Saarikon tutorina, opastajana ja viestinvälittäjänä. Sipilällä on pääministeritason yhteyksiä sinne sun tänne, eikä vähiten suomalaisiin teollisuus- ja talousvaikuttajiin. Varsinkin nykyhallituksen aikana Sipilää myös kuunnellaan.

Sipilän kädenjälki näkyi jo viikko sitten keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajavalinnassa. Kempeleläinen Sipilä junaili paikalle suuresta tuntemattomuudesta toisen pohjoispohjalaisen eli ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään (kesk). Junttasi Pylvään paikalleen, kuten voisi sanoa, vaikka Sipilän kerrottiin kannattaneen paikalle myös Eeva Kallia (kesk). Eli Sipilän munia riitti kahteenkin koriin, mutta Pylvästä hän lopulta esitti.

Sipilällä alkaa olla mainetta eräänlaisena keskustan kummisetänä ja pelinrakentajana, joka toimii kaikessa hiljaisuudessa, tietää paljon, ja jota kuunnellaan.

Se tuskin on suurikaan salaisuus, että Sipilää kuunnellaan myös Mäntyniemessä. Presidentti Sauli Niinistö tuli toimeen hyvin pääministeri Sipilän kanssa. Yhteyttä pidetään taatusti nytkin. Nykypääministerin kanssa Niinistö ei tule tunnetusti yhtä hyvin toimeen.

Kysyä sopii, mikä rooli Sipilällä oli hallituksen kehysriihen aikaan, kun Saarikko oli puolivahingossa kaataa koko hallituksen. Presidentti Niinistökin sotkettiin sotkuun sen pahimmalla hetkellä, kun edessä häämöttivät hallituksen kaatuminen, eduskunnan hajottaminen ja ennenaikaiset vaalit. Kepulähteistä annetaan ymmärtää, että Sipiläkin saattoi osallistua Mäntyniemi-tason pohdiskeluihin.

Ja jos joku on hallituksen kaatamisen ammattilainen tässä maassa, niin Sipilä on. Hän aikoi kaataa hallituksensa kaksi kertaa, ja onnistuikin kolmannella, kuukausi ennen 2019 eduskuntavaaleja.

Marraskuussa 2015 sote-riidat kepun ja kokoomuksen välillä olivat niin kovia, että Sipilä pohti keikkaa Mäntyniemeen. Kesällä 2017 perussuomalaisten hajoamisen aikana Sipilä kävi jo Naantalissa Kultarannan porteilla kääntymässä, mutta Niinistö käännytti hänet takaisin.

Eli jos Saarikko haluaa ajaa hallituksen kiville esimerkiksi syyskuun budjettiriihessä, Sipilä on siinäkin tilanteessa mainio kokemusavustaja ja neuvonantaja.

Sipilä on julistanut, että joka tapauksessa tämä on hänen viimeinen eduskuntakautensa.

Voihan sitä pyrkiä muuallekin?

Vaikka Mäntyniemeen? Vai mitä Olli Rehn?

Mäntyniemestä tulikin mieleen taas Marin, suomalainen hallintokulttuuri ja valtiontalouden tarkastusviraston hyllytetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Viime sunnuntain Hesarissa Yli-Viikari ihmetteli, miten vaatimattomia suomalaiset ministerit ovat, kun valtiovarainministeriössäkin he syövät ruokalassa muun virkamiesrahvaan seassa.

Ranskassa se ei tulisi kuuloonkaan, huomautti Yli-Viikari:

– Ei todellakaan! Siellä on ministereillä hovimestarit ja hopea-astiat, täysi hovikulttuuri hallinnon sisällä.

Setä A. ihmettelee samaa asiaa!

Onneksi Marinin hallituksen aikana tässä on otettu jo askeleita oikeaan suuntaan ja myös Yli-Viikari on keskusvirastoaan yrittänyt opettaa eurooppalaisille tavoille.

Ihmetellä sopii, miksi media ja poliittiset kilpailijat ovat esimerkiksi Marinin verottomista, pienistä ja vaatimattomista ateriakuluista moisen metakan nostaneet!

Tässäkään asiassa Suomi ei ole vielä lähelläkään eurooppalaisen sivistyksen huippua. Ei, vaikka tällä on kiltisti yritetty opetella eurooppalaisia tapoja aina vuodesta 1995 saakka – ja juuri kuitattu EU:n elpymispakettikin, jolla Suomi turvaa muun muassa ranskalaisen, italialaisen ja espanjalaisen hallintokulttuurin jatkumisen hovimestareineen ja hopea-astioineen.