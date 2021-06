Eduskunnan kyselytunnilla jatkettiin keskustelua pääministerin aamupalasta.

Puolitoista viikkoa vellonut keskustelu pääministerin aamiaisesta jatkui torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kysyi pääministeri Sanna Marilta (sd), miksei hän ole jättänyt veroilmoitusta määräpäivänä, ilmoittanut aamiaisedusta verottajalle eikä julkaissut asiaa koskevia kuitteja.

Marin kertoi saaneensa esitäytetyn veroilmoituksen myöhässä, koska se oli lähetetty Kesärannan sijaan hänen Tampereen-kotiinsa. Marin on pyytänyt verottajaa pitämään hänen verovuotensa auki, jotta tarpeelliset korjaukset voidaan tehdä.

Pääministerin mukaan tietopyyntöihin ovat vastanneet virkamiehet vaikka poliittista ohjausta.

– On katsottu, että näiden kuittien sisältö menee yksityiselämän suojan piiriin. Kyse on lähinnä tiedosta siitä, mitä minä ja minun perheeni olemme syöneet aamulla, Marin sanoi.

– En tiedä, palveleeko se julkisuutta kuinka paljon, että kansalaiset voisivat katsoa, minkä merkkistä paahtoleipää tai maitoa tai banaaneja meidän perheessä syödään. Mutta virkamiehet ovat katsoneet, että tämä on yksityiselämänsuojaan kuuluva tieto eikä sitä sen vuoksi ole julkaistu.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas kysyi, onko Marinilla ymmärrystä niille kansalaisille, joiden mielestä pääministerin tuloilla ei ole kohtuullista lähettää veronmaksajille kuukausittain 800 euron ruokalaskua.

Jussi Halla-aho.

Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman kuittasi oitis Halla-aholle.

– Tässä on nyt noin kymmenen päivän ajan erittäin paljon julkisuudessa kirjoitettu tästä asiasta, Lindtman totesi ja kertoi kiinnittäneensä huomiota Halla-ahon vastaukseen Iltalehden keskiviikkoisessa puheenjohtajatentissä.

– Kun puheenjohtaja Halla-aholta kysyttiin tästä, niin hän taisi todeta suurin piirtein niin, että hän ei ole ihan varma, käyttääkö yhteiskunta nyt huomiotaan ja aikaansa oikein siihen, että tätä asiaa käydään näin monta päivää peräkkäin läpi. Ja nyt tilanne on se, että oppositiopuolue perussuomalaiset Halla-ahon johdolla käyttää oman, sinänsä heidän oikeuksiinsa kuuluvan kyselytunnin tämän asian käsittelyyn.

Antti Lindtman.

Puheenjohtajilta kysyttiin Iltalehden tentissä, onko onko ateriaedun lainmukaisuudella väliä ja pitäisikö siitä maksaa veroa.

– On varmaan kaikkien edun mukaista, että epämääräisten käytäntöjen ei anneta pesiytyä eikä jäädä rakenteisiin. On hyvä että asia selvitetään, mutta sanoisin, että koko yhteiskunta on käyttänyt huomattavan paljon aikaa ja energiaa tämän asian puimiseen. En ole aivan varma, onko se niinsanotusti yleisen edun mukaista, Halla-aho sanoi.

Pääministerin ateriaetu nousi keskusteluun Iltalehden uutisoitua Marinin perheelle pääministerin virka-asuntoon hankituista aamiaistarvikkeista.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on tulkinnut, että pääministerin asuessa virka-asunnossaan asuntoetuun kuuluu aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita. VNK:n tulkinnan mukaan ateriat sisältyvät asuntoetuun eivätkä siksi ole veronalaista tuloa.

Nyt VNK on pyytänyt Verohallinnolta lausuntoa pääministerin virka-asunnon palveluiden veronalaisuudesta. Marin taas on ilmoittanut, ettei aio jatkaa kohua nostattaneen ateriaedun käyttöä, vaikka menettely lopulta todettaisiin asianmukaiseksi.

VNK:n mukaan Marinin käyttämän ateriapalvelun kokonaiskustannukset ovat yhteensä reilut 14 360 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa.

– Kun asumme Tampereella perheeni kanssa, kyllä, siellä käymme itse ruokakaupassa ja hoidamme kaikki muutkin asiat itse. Mutta kun olemme Kesärannassa, virka-asunnolla, siellä on asiat järjestetty toisin. Ja kaikissa näissä on noudatettu niitä ohjeistuksia, joita myös aikaisempien pääministereiden osalta on ollut käytössä, Marin sanoi kyselytunnilla.