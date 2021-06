Nämä kysymykset jakavat puoluejohtajat – IS:n vaalikone paljastaa erot

Ruuhkamaksut, veronkorotukset vai menoleikkaukset, palveluiden ulkoistaminen ja kotihoidosta maksettava kuntalisä – samanmieliset puheenjohtajat ovat harvassa.

Ruuhkamaksut, kuntaveron korotukset, palveluiden ulkoistaminen ja kotihoidontuen päälle maksettava kuntalisä.

Jo näistä kysymyksistä löytyi vain yksi trio ja kaksi samanmielistä paria, jotka olivat aidan samalla puolella jokaisessa kysymyksessä.

Yllättäen puheenjohtajat Jussi Halla-aho (ps), Harry Harkimo (liik) ja Sari Essayah (kd) löysivät toisensa.

Yllätys ei ollut, että puheenjohtajat Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas) olivat kaikista neljästä kysymyksestä samaa mieltä.

Jonkinlainen yllätys oli, että hallituksessa istuvan puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin (r) hengenheimolaiseksi valikoitui oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok).

Muut kaksi puheenjohtajaa, Sanna Marin (sd) ja Annika Saarikko (kesk) eivät saaneet neljän suoraa vaalikoneessa yhdenkään puoluejohtajan kanssa.

Ruuhkamaksut on ihmisiä vahvasti jakava asia, niin myös puolueita.

Hallitus on säätämässä lakia, joka mahdollistaisi kunnille ruuhkamaksujen perimisen.

Vaalikoneessa ruuhkamaksuja kannattavat puoluejohtajat jäävät kuitenkin selvään vähemmistöön.

Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla -väitteen kanssa samaa mieltä ovat vain Andersson ja Ohisalo.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on vahvasti ruuhkamaksujen kannalla.

– Ruuhkamaksut vähentäisivät keskustan liikennemääriä (kuten mm. Tukholmassa), parantaisivat ilmanlaatua, viihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta. Niille, joiden täytyy autoilla, kulkeminen helpottuisi myös ruuhkien vähentyessä. Ruuhkamaksuilla voidaan ruuhkien vähentämisen lisäksi rahoittaa joukkoliikenteen parantamista, Ohisalo perusteli vastauksessaan.

Seitsemän muuta puheenjohtajaa ovat eri mieltä, ja he eivät ruuhkamaksuja kaupunkeihin kannata.

Jopa ruuhkamaksuja valmistelevan hallituksen pääministeri Marin ei näytä niitä ainakaan kotikaupunkiinsa Tampereelle ajavan.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus valmistelee lakia ruuhkamaksuista, kotikaupunkiinsa Tampereelle Marin ei autoilun lisämaksuja ole tuomassa.

– Tampereella ei ole tehty esityksiä tai käyty keskustelua ruuhkamaksujen käyttöönotosta. On selvää, että liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä on panostettava erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Joukkoliikenteen tulee olla kaikkien saavutettavissa, eikä hinta saa olla este joukkoliikenteen käyttämiselle, Marinin vastaus kuului.

Kysymys verotuksesta tapaa liikkua jakolinjalla oikeisto-vasemmisto.

IS:n vaalikoneessa vaihtoehdoksi kotikunnan taloustilanteen tasapainottamiseksi koronakriisin jälkeen annettiin veronkiristykset leikkausten sijaan.

Punavihreät puheenjohtajat Marin, Andersson ja Ohisalo valitsevat veronkorotukset ja ovat täysin samaa mieltä siitä, että veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Ainoana porvaripuolelta melko samaa mieltä punavihreiden kanssa veronkorotuksista on keskustan Saarikko.

– Oripään kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit eivät oleellisesti eroa maan kuntien keskiarvoisista verotasoista. Kunnilla ja muulla julkisella sektorilla on tehtäviä, jotka niiden on hoidettava siten, että kansalaisten luottamus hyvinvointiyhteiskuntaan säilyy: ikääntyneet on hoidettava niin, että heillä on arvokas vanhuus; lasten ja nuorten on saatava tasa-arvoista ja laadukasta opetusta asuinpaikasta riippumatta. Tämä korostuu koronakriisin jälkeen, Saarikko vastasi.

Kaksi porvaripuolueen puheenjohtajaa, veroäyrin korotukset vai menoleikkaukset kotikuntaan? Annika Saarikko valitsee veronkorotukset, Anna-Maja Henriksson leikkaukset.

Muut porvaripuolueiden puheenjohtajat valitsevat mieluummin menoleikkaukset kuin veronkorotukset.

Hallituspuolue Rkp:n Henriksson on porvaripuolueiden linjalla.

– Veroja ei pidä korottaa ellei täysin välttämätöntä. On myös yritettävä uudistaa organisaatiota niin, että se vastaa tämän päivän tarpeisiin ja on dynaaminen. Lomautuksia pitää myös välttää, ja tässä olemme onnistuneet nyt viimeiset vuodet, Henriksson kertoi vastauksessaan.

Palveluiden ulkoistaminen on myös perinteinen kiistakysymys.

Kunnat ovat siirtäneet paljon palveluitaan yksityisten hoidettavaksi ja kolmas sektori on myös ollut kuntien apuna.

Palveluiden ulkoistaminen yksityisille sai viime vaalikaudella melkoisen tahran, kun Sipilän hallitus runnoi soteen laajaa valinnanvapautta, ja vaalikauden lopulla vanhustenhoidon tila nousi kärkiaiheeksi.

Marinin hallitus on omassa sotessaan valinnanvapauden haudannut, ja julkinen sektori halutaan palveluiden keskeiseksi tuottajaksi.

Palveluiden ulkoistaminen ei IS:n vaalikoneessa ole puoluejohtajien suosiossa.

Vaalikoneen väitteen (julkisia palveluja tulee ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille) kanssa samaa mieltä ovat vain Henriksson ja Orpo.

Hallituksessa soteuudistusta tekevä Henriksson on melko samaa mieltä palvelujen ulkoistamisen tarpeesta, oppositiossa istuva Orpo täysin samaa mieltä.

Puoluejohtajista vain kaksi kannattaa palveluiden ulkoistamisen lisäämistä kunnissa, Petteri Orpo on heistä toinen.

– Mielestäni ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, tuottaako palvelun julkinen, kolmas sektori tai yksityinen toimija. Tärkeintä on, että ihmisille palvelut ovat edullisia, laadukkaita ja toimivia. Monien palvelujen osalta yksityinen sektori on myös välttämätön osa tarjontaa. Julkinen sektori on kuitenkin aina veronmaksajien rahojen isäntä, yksityinen on renki, Orpo näki.

Ymmärrettävää on, että Marin ja Andersson ovat täysin eri mieltä siitä, että kuntien olisi hyvä ulkoistaa palveluitaan.

Ministeri-puoluejohtajista Saarikko on melko eri mieltä ulkoistamisen tarpeesta, kuten myös kolme oppositiojohtajaa.

Niin Essayah, markkinatalouden ystävänä tunnettu Harkimo kuin viime aikoina oikeistolaisempaa talouslinjaa peräänkuuluttanut Halla-aho eivät kuntien palveluiden ulkoistamiselle syty.

Jussi Halla-aho on melko eri mieltä siitä, että Helsingin pitäisi ulkoistaa enemmän palveluitaan.

– Tärkeää on, että palvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja resursoidaan riittävästi, Halla-aho vastasi vaalikoneessa.

Neljäs IS poimima vaalikonekysymys koski kuntalisää. Se on joidenkin kuntien maksama rahasumma kotihoidontuen päälle, kun perhe hoitaa lastaan kotonaan.

Esimerkiksi Helsinki leikkasi kuntalisänsä ja maksaa sitä vain alle 1-vuotiaiden vanhemmille.

Keskusta ja kristillisdemokraatit ovat aina halunneet säilyttää kotihoidontuen koskemattomana, ja niiden puheenjohtajat kuntalisää haluaisivat myös maksaa.

– Kotihoidon kuntalisällä helpotettaisiin lapsiperheiden arkea taloudellisesti, ja se antaisi useammille perheille mahdollisuuden valita lapsensa hoitomuoto. Samalla paine julkisiin päivähoitopaikkoihin pienenisi. Kuntalisä olisi myös konkreettinen lapsimyönteinen teko, Essayah vastasi.

Sari Essayah kannattaa kuntalisän maksamista kotihoidontuen päälle.

Kotihoito oli sydämen asia perussuomalaisille Timo Soinin aikana. Myös puheenjohtaja Halla-aho kannattaa kuntalisän maksamista kotihoidontuen päälle.

Jonkinmoinen yllätys on, että liberaalina pidetty Harkimo halusi kuntalisää helsinkiläisille lapsiperheille.

Kuntalisään epäilevästi suhtautuvat puolueet haluavat omissa perhevapaamalleissaan muuttaa kotihoidontukea, jotta äidit lähtisivät sankemmin joukoin työmarkkinoille ja perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin miesten ja naisten välillä.

Rkp:n, kokoomuksen, vihreiden, Sdp:n ja vasemmistoliiton puheenjohtajat ovat vaalikoneessa eri mieltä siitä, että heidän kotikuntansa pitäisi maksaa kotihoidon kuntalisää.

Vasemmistoliiton Andersson on viisikon jyrkin ja ainoa, joka on kuntalisän maksamisesta täysin eri mieltä.

– Vaikka en kannata leikkauksia kotihoidon tukeen, en myöskään ole sitä mieltä, että niissä kunnissa, missä ei tällä hetkellä makseta kuntalisää, pitäisi alkaa tehdä niin. Turussa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää. Julkisia varoja kannattaa mielestäni sen sijaan suunnata varhaiskasvatuksen kehittämiseen, ryhmäkokojen pienentämiseen ja osaavan henkilöstön palkkauksen parantamiseen, Andersson kirjoitti vaalikoneessa.

Hallituksen perhevapaauudistuksessa ei puututa kotihoidontukeen, ja suurin osa kunnista ei maksa kotihoidon kuntalisää.

Kuntavaalit pidetään ensi viikon sunnuntaina kesäkuun 13. päivä.

Vaalien ennakkoäänestys on ollut käynnissä puolitoista viikkoa, ja viimeinen ennakkoäänestyspäivä on ensi viikon tiistai.

