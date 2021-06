Marin kertoo nyt, mitä olisi tehnyt toisin ateriaetujen suhteen – ”Jälkikäteen ajateltuna, nyt kun tämä asia on näin paljon esillä..”

Pääministeri Sanna Marinin ei ottanut kantaa siihen, näkeekö hän 850 euron kuukausittaisen ateriaedun nauttimisessa ongelmaa.

Pääministeri Sanna Marin on ilmoittanut luopuvansa ateriaedun käyttämisestä asiasta nousseen kohun vuoksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myöntää, että hän olisi voinut selvittää itselleenkin pääministerin ateriaetujen yksityiskohdat ja mahdolliset ongelmakohdat ennen niiden hyödyntämistä.

– Jälkikäteen ajateltuna, nyt kun tämä asia on näin paljon esillä, niin varmasti olisi ollut syytä tarkemmin jo tuolloin kysyä esimerkiksi näitä avoimia kysymyksiä, mitä tähän liittyy verotukseen tai ministeripalkkiolakiin, Marin sanoi tänään torstaina Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Hän kuitenkin painotti toimineensa saamansa ohjeistuksen mukaisesti.

– Olen toiminut sen ohjeistuksen mukaisesti, jonka valtioneuvoston kanslia on minulle antanut Kesärannan käyttöön liittyen.

– Minulle on esitetty tämä kokonaisuus, kun olen aloittanut pääministerinä. Enkä ole siinä tilanteessa asiaa sen enempää pohtinut vaan luottanut siihen tietoon, minkä olen virkamiehiltä saanut.

– Itse haluan luottaa kaikkiin valtioneuvoston kanslian työntekijöihin. Uskon, että he ovat omalta osaltaan tehneet parhaansa ja tietenkin on myös selvää, että ei pääministerinä ole syytä, että jokaista yksityiskohtaa pääministeritasolta mikromanageerattaisiin.

Oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille on tehty aiheesta myös valituksia.

– Oleellista on nyt se, että tätä asiaa selvitetään verottajan kanssa, Marin sanoi.

Marin ei kuitenkaan ottanut kysyttäessä kantaa siihen, näkeekö hän 850 euron kuukausittaisen ateriaedun nauttimisessa ongelmaa.

Valtioneuvoston kanslian IS:lle toimittamien tietojen mukaan Marin on tehnyt valtion rahoilla elintarvikeostoja tammikuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä yhteensä 14 363,20 eurolla. IS:lle toimitetut tiedot pitävät sisällään myös toukokuun aikana tehdyt 840,10 euron ostot.

Aterioiden osuus Marinin elintarvikeostoista on 9632,05 euroa. Valtioneuvoston kanslian toimittamista tiedoista ei käy ilmi, minkälaisia elintarvikkeita Marinille on hankittu, mutta VNK:n mukaan kyse on aamiaistarvikkeista ja kylminä toimitetuista aterioista. Laskuissa viitataan vain ”ruokatuotteisiin”.

Lue lisää: Valtioneuvoston kanslia salaa tiedot Marinin elintarvike­ostoista – hankintoja yhteensä 14 363,20 eurolla

Helsingin poliisilaitos on ilmoittanut tekevänsä esiselvityksen pääministerin ateriakorvauksesta, jota valtioneuvoston kanslia on perustellut tulkinnallaan ministeripalkkiolaista.

Keskustelu asiasta alkoi Iltalehden uutisoitua, että Marinin aamiaiset maksetaan verovaroista. Verohallinnosta on arvioitu IS:lle, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta.