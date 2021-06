Li Andersson ei tinkisi maakuntaverosta – ”Ilman tulonlähdettä päättäjillä ei ole todellista valtaa”

Li Anderssonin mukaan sote-uudistuksen maakuntaveroa tulisi tarkastella myös taloudellisena kannustimena tuleville hyvinvointialueiden päättäjille.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan sote-uudistukseen liittyvästä maakuntaverosta ei voida tinkiä. Varojen mukana tulee myös vastuu, hän totesi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä keskiviikkona.

– Ilman omaa tulonlähdettä tulevista hyvinvointialueiden päättäjillä ei ole todellista päätäntävaltaa tai itsehallintoa liittyen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Andersson vertaa tilannetta kuntatasolle.

– Kuntapäättäjillä on vastuu sekä huolehtia siitä, että palveluita tuotetaan laadukkaasti mutta myös kustannustehokkaasti.

Andersson näkee, että jos maakuntaveroa ei liitetä osaksi sote-uudistusta, tarkoittaisi se vallansiirtoa paikalliselta tasolta valtiovarain- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden Helsingissä istuville virkamiehille.

– Verotusoikeus lisää demokratiaa.

– Ilman verotusoikeutta valtion ohjaus äärimmäisen vahvaa.

Maakuntaverotusta pohtinut parlamentaarinen komitea tyrmäsi sen käyttöönoton maaliskuisessa mietinnössään. Vasemmistoliitto kannatti myös komitean työn aikana maakuntaveron käyttöönottoa.

Anderssonin mukaan puolue jätti asiasta eriävän lausunnon.

– Komitea kommentoi mallin toteuttamisen teknisiä haasteita, mutta mielestäni olisi pitänyt antaa painoarvoa itsehallinnolle keskeisenä tavoitteena, hän pohtii.

Andersson toivoo, että maakuntaveroa olisi tarkasteltu myös taloudellisena kannustimena tuleville hyvinvointialuepäättäjille.

Hallitus on sopinut, että maakuntavero tulisi voimaan vuonna 2026. Anderssonin mukaan on syytä odottaa, että hallitus pitää kiinni siitä, mistä on linjattu. Lainsäädäntöön liittyvät valmistelut ja päätökset on tarkoitus tehdä tällä kaudella.

Helsingin Sanomat kirjoitti tiistaina, että vihreät ja vasemmistoliitto eivät hyväksyisi sote-uudistuksen läpivientiä ilman maakuntaveroa. Keskusta taas on aikaisemmasta kannastaan huolimatta suhtautunut varauksellisemmin maakuntaveroon.