Valtioneuvoston kanslia salaa tiedot Marinin elintarvikeostoista – hankintoja yhteensä 15 203,30 eurolla

Aterialaskuissa puhutaan vain ”ruokatuotteista”. Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää pitää VNK:n salausperusteita asianmukaisina.

Valtioneuvoston kanslian IS:lle toimittamien tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on tehnyt valtion rahoilla elintarvikeostoja tammikuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä yhteensä 15 203,30 eurolla.

VNK kertoi maanantaina, että Marinin käyttämän ateriapalvelun kokonaiskustannukset ovat 14 363,20 euroa. IS:lle toimitetut tiedot pitävät sisällään myös toukokuun aikana tehdyt 840,10 euron ostot.

Aterioiden osuus Marinin elintarvikeostoista on 9632,05 euroa. Valtioneuvoston kanslian toimittamista tiedoista ei käy ilmi, minkälaisia elintarvikkeita Marinille on hankittu, mutta VNK:n mukaan kyse on aamiaistarvikkeista ja kylminä toimitetuista aterioista. Laskuissa viitataan vain ”ruokatuotteisiin”.

Yllättäen yhdessä laskussa mainitaan, että pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan toimitettiin 30. kesäkuuta viime vuonna 40,20 euroa maksanut täytekakku. IS:n saamien tietojen mukaan Marin on kuitenkin maksanut kakkuostoksen itse. Samassa laskussa viitataan myös salaatti- ja leipäostoksiin.

Isoin yksittäinen aterialasku on päivämäärälle 5.5.2020: laskun suuruus on 1341,40 euroa. Päivämäärälle 1.5.2020 on kirjattu aamiaistarvikekuluja 708,10 euroa.

Valtioneuvoston kanslian aterialaskuissa viitataan vain ruokatuotteisiin. Kuvassa viime joulukuun lasku.

Laskuista käy ilmi, että ateriapalveluja toimitettiin Kesärantaan myös joulun ja uudenvuoden tienoilla. Jouluaaton ostokset maksoivat 44,80 euroa, joulupäivän ostokset 38,40 ja tapaninpäivän ostokset 42 euroa. Uudenvuodenaattona aterioita toimitettiin Kesärantaan 39,60 eurolla.

Ristiriitaista asiassa on se, että VNK katsoo perustelluksi toimittaa pelkistetyssä muodossa laskutietoja aterioista, mutta aamiaisista VNK toimitti vain otteen kirjanpidosta, josta selviää ainoastaan aamiaislaskujen kuukausikohtainen kustannus.

Pääministerin aamiaisostosten salassapitoa VNK perustelee julkisuuslain 24 pykälän 1 momentin kohdalla 32, jonka mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muun muassa henkilön elintavoista ja perhe-elämästä, ovat salassa pidettäviä.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää pitää salausperustetta asianmukaisena.

– Katson, että se, mitä ihminen syö, kuuluu hänen yksityiselämänsä piiriin. Sen tyyppiset asiat, mitä pääministeri perhepiirissä tekee ja minkälaista ruokavaliota hän noudattaa, ovat yksityisyyden piirissä. Jos kyseessä on valtiovierailu, ruokalistan sopii julkistaa, koska silloin ruokailu liittyy virkatehtäviin, Mäenpää arvioi.

Valtioneuvoston kanslia salaa myös tiedon siitä, mikä kauppa toimittaa pääministerille aamiaistarvikkeita. VNK:n mukaan aamiaistarvikkeiden hankinnasta on tehty keskitetty toimittajasopimus ja niiden toimittaja on salassa pidettävä tieto julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella.

Kyseisessä julkisuuslain kohdassa viitataan henkilöiden ja rakennusten turvajärjestelyihin.

– Pidän hyväksyttävänä sitä ajatusta, että siinä voi olla turvallisuusintressejä, kun on kyse pääministeristä, Mäenpää kommentoi.

Helsingin poliisilaitos on ilmoittanut tekevänsä esiselvityksen pääministerin ateriakorvauksesta, jota valtioneuvoston kanslia on perustellut tulkinnallaan ministeripalkkiolaista. VNK laati asiasta alun perin ohjeistuksen vuonna 2010.

Poliisin mukaan tässä vaiheessa arvioidaan ainoastaan valtioneuvoston kanslian virkamiesten menettelyä.

Marin on ilmoittanut luopuvansa ateriaedun käyttämisestä asiasta nousseen kohun vuoksi. Keskustelu asiasta alkoi Iltalehden uutisoitua, että Marinin aamiaiset maksetaan verovaroista. Verohallinnosta on arvioitu IS:lle, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta.