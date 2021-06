Anna-Maja Henriksson vakuutti IS:n Vaaligrillissä, että rkp säilytti selkärankansa koko kehysriihen ajan.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tulistui silmin nähden tänään keskiviikkona Ilta-Sanomien kuntavaaligrillissä, kun häneltä kysyttiin puolueen talouskurista ja työllisyyslinjasta kevään kehysriihessä.

Henriksson vakuutti, että rkp kantaa huolta talouden pitkästä kehityksestä.

– Siinä mielessä meillä oli neuvotteluissa oma roolimme. Me käymme kuitenkin keskusteluja hallituksen sisällä, emme Säätytalon portailla, Henriksson kommentoi epäsuorasti hallituksen vuotokulttuuria.

Lue lisää: Henriksson IS:n vaali­grillissä Marinin aamiais­kohusta: ”Ei kulkenut kaikki niin kuin Strömsössä”

Lue lisää: 8 nopeaa kysymystä koti­kunnasta: Anna-Maja Henriksson, kuka merkki­henkilö tulisi ikuistaa seteliin?

Mitä olette mieltä siitä, että ennen kehysriihtä keskustasta vähän kuiskittiin, että rkp:nkin kanssa on vaikea löytää yhteistä säveltä talous- ja työllisyyspolitiikasta. Löysittekö te selkärangan siellä?

– Meillä on ollut se selkäranka koko ajan. Minua on matkan varrella ärsyttänyt se, että jotkut puolueet käyttävät mediaa mediapeliin ja halutaan antaa kuva, joka ei ole välttämättä se kokonaiskuva.

– On turhauttavaa, että on tällaisia vuotoja ja halutaan saada asiat näyttäytymään tietyllä tavalla. Me teemme politiikkaa toisella tavalla. Meille on tärkeää se, että keskustelut käydään hallituksen sisällä.

– Kyllä keskusta, puheenjohtaja (Annika) Saarikko ja entinen valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen tietävät sen erittäin hyvin, miten paljon rkp on nostanut asioita pöydälle, joista olemme käyneet keskustelua. Mutta koska meidän ryhmästämme ei tule vuotoja julkisuuteen, niin eihän niistä kirjoiteta, Henriksson latasi.

Mikä oli se yksi asia taloudessa ja työllisyydessä, missä rkp:n kädenjälki näkyy? Mitä ei olisi ilman rkp:tä saatu Säätytalolta aikaiseksi?

– Se, että hallitus on kasassa. Se on jo yksi saavutus ja ehkä se suurin saavutus. Rkp:llä on hallituksessa sillanrakentajan rooli. Kun on ongelma, me haluamme löytää ratkaisuja.

– Olimme myös sitä mieltä, että kehystä ei voi ylittää kuinka paljon tahansa. Minäkin esitin alempaa tasoa kuin mitä tuli hallituksen päätökseksi. Se on kyllä kaikkien puheenjohtajien tiedossa, Henriksson vakuutti.

Hän mainitsi myös rkp:n aikaansaannokseksi sen, että kotitalousvähennystä päätettiin kehysriihessä korottaa.

Istuitte siellä kuitenkin kuittaamassa kehysten ylittämiset ja sen, että valtiovarainministeriön talousarvioita ei niinkään katseltu.

– Kyllähän niitä katseltiin, sekin on väärinkäsitys, että tässä ei olisi kuultu valtiovarainministeriötä. Me kuuntelimme hyvin herkällä korvalla. Nyt pitää muistaa se, että jo viime joulukuussa, kun tehtiin eläkeputkipäätös, niin meillä oli kasassa noin 30 000–34 000 uutta työpaikkaa. Nyt tuli 40 000–44 500 lisää. Kyllähän suuri osa näistä on kuitenkin VM:n todentamia. Tässäkin keskustelu on ollut vähän mustavalkoinen, riippuen siitä kuka on sanansaattaja. Jokainen ministeriö on tehnyt laskelmia virkavastuulla. Tästä me lähdemme, Henriksson puolusti hallitusta.

Hän myös muistutti, että hallituksen on vielä syksyllä löydettävä uusia työllistäviä toimenpiteitä 110 miljoonan euron edestä.

Ja se tarkoittaisi varmaan ansiosidonnaisen porrastamista jollakin tavalla. Voiko tässä asiassa millään syntyä ratkaisua?

– Lähden siitä, että kun me olemme sopineet siitä, niin silloin etsitään niitä ratkaisuja. Meille käy se, että katsotaan myös ansiosidonnaisen porrastamista. Tiedän kuitenkin, että se on vasemmistoliitolle ja Sdp:lle vaikea paikka. Mutta uskon vakavasti siihen, että tähän löydetään joku ratkaisu.

Että 110 miljoonaa euroa tulee, niin siinä pitää olla jotain kovempaakin tavaraa kuin tähän asti on tehty, eläkeputken katkaisemisen lisäksi.

– Kyllähän luonnollista on se, että siinä on ainakin jokin elementti ansiosidonnaisessa. Katsotaan nyt, mikä se on. Meillä on valmius mennä pidemmälle, mutta tiedän myös, missä vasemmistopuolueiden niin kutsuttu red line kulkee. Yritetään löytää sellainen ratkaisu, että päästään eteenpäin.