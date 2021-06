Essayahin mielestä piispoilta ja papeilta loppuvat työt, jos keskustelua synnistä, pelastuksesta ja armosta ei voi käydä ilman pelkoa syytteistä.

Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) puolusti puoluesisar Päivi Räsästä IS:n Vaaligrillissä.

Räsänen on ollut valtakunnansyyttäjän hampaissa Raamatun tulkinnan ja homofobian takia. Räsänen on saanut syytteen kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Essayah ei ymmärrä, mitä rikollista Räsänen olisi tehnyt.

– Sanan- ja uskonnonvapauskeskustelu on noussut tärkeäksi teemaksi myös näissä vaaleissa. Ihmiset ovat kokeneet, että Päivi Räsänen on käynyt kirkollisena päättäjänä keskustelua oman kirkkokuntansa sisällä – julkaissut 15 vuotta sitten pamfletin, jossa käydään läpi kristillistä avioliittokäsitystä ja ihmisen seksuaalisuutta.

– Tällaisesta joutuu sitten syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan! Kyllä ihmiset ovat äärimmäisen huolestuneita, mihin suomalainen yhteiskunta on menossa, Essayah näki.

Onko valtakunnansyyttäjän toiminta ollut kohtuutonta?

– Se on ollut hyvin erikoista. Suomen ulkopuolella on herätty kummastelemaan, mitä Suomessa tapahtuu. Meillä valtakunnansyyttäjä hyökkää ihmisen vakaumusta ja uskonnonvapautta kohtaan, myös sananvapautta kohtaan.

– Tämä on herättänyt niitäkin piirejä, jotka eivät ole Päivi Räsäsen kanssa sisällöstä samaa mieltä. He ovat huolissaan siitä, mihin tämä kehitys johtaa, Essayah vastasi Vaaligrillissä.

Lue lisää: Essayah IS:n Vaaligrillissä pääministerin aamiaiskohusta: ”On ainakin joutunut katsomaan peiliin”

Essayah nosti esiin esimerkiksi piispa Teemu Laajasalon, josta pitäisi ottaa oppia.

– Hän on eri mieltä Räsäsen kanssa, mutta hän on puolustanut oikeutta käydä esimerkiksi vaikka syntikeskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Kyllä piispoilta ja papeilta loppuvat työt, jos meillä ei pysty käymään keskustelua synnistä, pelastuksesta, armosta ja muista kristillisistä käsitteistä, ilman että tarvitsee pelätä, että valtakunnansyyttäjä saattaa haastaa niistä oikeuteen, Essayah näki.

Tentissä kristillisdemokraattien puheenjohtajalta kysyttiin myös sitä, että sopivatko politiikka ja uskonto yhteen. Essayahin mielestä kyllä sopivat.

– Jos katsotaan koko länsimaista yhteiskuntaa, kyllä se eetos on hyvin vahvasti syntynyt kristinuskon arvojen pohjalta. Jos miettii mitä suomalainen yhteiskunta olisi ilman kristinuskoa? Meillä ei olisi kirjakieltä, koululaitos, yliopistolaitos ja kaikki ovat lähteneet rakentumaan kristinuskon vaikutuksesta.

– Uskonnoilla on maailmanhistoriassa valtavan suuri vaikutus. Tänäkin päivänä - jos mietimme missä kristinuskon arvotausta on saanut olla rakentamassa yhteiskuntia, ja missä joku toinen uskonto – näitten välillä voi tehdä vertailuja ja miettiä, missä esimerkiksi ihmisoikeudet ovat siinä jamassa, että niitä halutaan kopioida, ja katsoa, että se on ihanne, jota kohden pitäisi mennä, Essayah totesi.