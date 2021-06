Essayah IS:n Vaaligrillissä pääministerin aamiaiskohusta: ”On ainakin joutunut katsomaan peiliin”

Oppositiojohtaja Essayahin mielestä pääministerin ateriaedun selvittäminen on hyvä asia.

Puheenjohtaja Sari Essayahin (kd) mielestä pääministerillä on peiliin katsomisen paikka aamiaiskohussaan.

Iltalehti kertoi viime viikolla pääministeri Sanna Marinille (sd) Kesärantaan toimitettavasta noin 300 euron aamiaisedusta. Keskustelussa on ollut monta käännettä. Tänä aamuna MTV:n vaalitentissä Marin kertoi, että hän ei etua enää aio käyttää selvitysten jälkeenkään.

IS:n vaaligrillissä Timo Haapala kysyi Essayahilta, että oliko tämä kohtuuton ryöpytys vai oliko tämä moraalisesti tarpeen.

– Oli varmaan tarpeen - kuten hän (Marin) on itsekin todennut - selvittää tämä. Tässä näyttää olleen epäselvää, että miten ateriaetu on määritelty. Varmasti on syytä selvittää, Essayah vastasi Haapalalle.

Olisiko Marinin pitänyt itse havahtua tähän, eikä vetäytyä Valtioneuvoston kanslian taakse?

– Minä ajattelen näin, että kun koskee henkilökohtaista etua, kyllä silloin on omilla kasvoilla hyvä tulla esille. Toki hän viittasi, että on toiminut sen ohjeistuksen mukaan, minkä on saanut. Minun mielestäni, kun on kysymys omasta verotettavasta edusta, silloin pitää myös itse vastata, Essayah totesi.

Eli hänellä on peiliin katsomisen paikka?

– Ajattelen näin, että nyt on ainakin joutunut katsomaan peiliin, Essayah vastasi.

Katso koko Vaaligrilli alla olevalta videolta: