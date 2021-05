Kahdeksan nopeaa kysymystä Helsingistä – näin Harkimo vastasi

IS:n Vaaligrillissä kaikille puoluejohtajille esitetään samat kysymykset kotikaupungistaan.

1. Milloin ja missä olette kotikunnassanne onnellisin, jos kotia ei lasketa?

Lauttasaaressa. Olen viettänyt paljon siellä aikaa meren rannalla. Se on mielestäni hieno paikka.

2. Mitä ääntä kotikunnassanne inhoatte?

Liikennemelua.

3. Mitä ääntä kotikunnassanne rakastatte?

Kun menen Kauppatorille, rakastan sitä kun lokit kirkuvat.

4. Mitä ruokaa kotikunnastanne kaipaatte pois ollessanne?

Olen kasvissyöjä, ei Helsingillä ole omaa kasvisruokaa, jota kaipaisin. Sitä saa muualtakin.

5. Kuka kotiseutunne merkkihenkilö tulisi ikuistaa seteliin?

En pysty sanomaan.

6. Mihin virkkeeseen kiteytyy kaikki oleellinen kotikuntanne asenteesta?

Helsinkiläiset ovat asenteeltaan sitä mieltä, että Helsinki on paras kaupunki Skandinaviassa ja Suomessa, mikä ei pidä paikkansa. Helsinkiläisillä on asenne siitä, että täällä on kaikki hyvin hoidettu, vaikka täällä ei ole.

7. Mikä eläin kotikuntanne olisi?

Kala. Hauki.

8. Ja lopuksi: Mikä muisto kotikaupungistanne ei haalistu koskaan?

Asuimme Lauttasaaressa rivitalossa, keskellä oli nurmikenttä, jossa pelasimme futista ja oltiin koko pihapiirin kanssa. Se oli hienoa aikaa.