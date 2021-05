Pääministeri Marinin saama ateriaetu on ollut jopa 850 euroa kuukaudessa

Pääministeri on saanut ateriaetua tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Pääministeri Sanna Marinin saama ateriaetu on ollut huomattavasti korkeampi kuin aiemmin julkisuudessa olleet tiedot ovat kertoneet. Tähän asti on puhuttu 300 euron kuukausittaisesta aamiaiskorvauksesta, mutta kun lasketaan yhteen koko pääministerin ateriakorvaus, summa on yli tuplasti suurempi.

Marinin erityisavustaja Elisa Gebhard kertoi sunnuntaina Ilta-Sanomille, että alustava arvio ateriaedun keskimääräisistä kuukausittaisista kustannuksista on noin 850 euroa kuukaudessa. Summa pitää sisällään aamiaistarvikkeiden lisäksi kylmänä toimitettavia aterioita. Tarkka kokonaissumma ei ole vielä tiedossa.

Gebhard ei pystynyt sunnuntaina erittelemään, mitä kylmänä toimitettavat ateriat ovat. Hän ei myöskään osannut sanoa, onko aterioita käytetty kokousvieraiden ruokailun.

– En pysty erittelemään, mihin niitä on tosiasiallisesti käytetty enkä menemään yksityiskohtiin tämän asian osalta. Nämä ovat pääministerin ateriaetuun kuuluvia asioita, hän sanoo.

Gebhard kuitenkin täsmentää, että summa ei sisällä edustuskuluja.

Hän viestitti, että pääministeri tai hänen esikuntansa ei ole itse tehnyt hankintoja, vaan hankinnat on tehnyt valtioneuvoston kanslian virkakunta ja työntekijät.

Ateriaetu on ollut pääministeri Marinin käytössä tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021. Ennen tammikuuta 2020 Marin perheineen ei asunut Kesärannassa.

Lauantaina Marin kertoi maksavansa ateriaetuun liittyvät kustannukset itse.

Valtioneuvoston kanslia selvittää tällä hetkellä verottajan kanssa, miten ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa.

– Pääministeri on halukas maksamaan ateriaetuun liittyvät kustannukset vuosilta 2020 ja 2021, mutta asiaa pitää vielä selvittää verottajan kanssa, jotta hänelle ei tule maksettavaksi päällekkäisestä sekä ateriaetua että siihen mahdollisesti liittyviä veroseuraamuksia, Gebhard sanoi tekstiviestillä sunnuntaina.

Gebhard toimitti Ilta-Sanomille vielä ohjeistuksen, johon ateriaedun saaminen perustuu. Ohje on päivätty kesäkuulle 2018.

Ohjeen kohta 4.1 kuuluu:

– Pääministerin asuessa virka-asunnossa, sisältäen myös lyhyet yöpymiset, voi edustustilojen myyntipalvelusta tai suoraan palvelukoordinaattorilta tilata etukäteen kylmiöön aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita, jotka on mahdollista lämmittää itse Kesärannassa. Viikonlopun tarvikkeet toimitetaan perjantaisin. Edellä mainittuihin liittyvät kohtuulliset kulut maksetaan valtion varoista ja laskutetaan valtioneuvoston kanslialta pääministerille osoitetuista määrärahoista.

Eilen Marin sanoi myös, että hän varmistaa, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään.