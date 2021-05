VTV:n tarkastajat arvostelivat raporttien vesittämistä – Yli-Viikari kertoi HS:lle innoituksestaan: ”Tämä on lempistandardini”

Tytti Yli-Viikari kertoo Helsingin Sanomille VTV:n uuden ajattelutavan perustuneen kansainvälisiin tarkastusalan standardeihin, joita myös eduskunta on VTV:ltä edellyttänyt.

Ilta-Sanomat uutisoi huhtikuun alussa, että Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastus- ja valvontatoiminta surkastui sittemmin viralta pidätetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkakaudella.

Pian tämän jälkeen kävi ilmi, ettei VTV:ssä olla huolissaan ainoastaan tarkastustoimintaan käytettyjen henkilötyöpäivien vähenemisestä, vaan myös raporttien sisällöstä. Tarkastajien mukaan raportteja ei käsittelyn jälkeen tunnista omiksi ja tekstejä hinkataan ”santapaperilla niin pyöreäksi, ettei niistä jää mitään jäljelle”.

Useamman tarkastajan mukaan raporttien pyöristäminen on yleistynyt Yli-Viikarin pääjohtajakaudella. Tarkastajat katsovat VTV:n välttelevän aiheita, jotka voisivat suututtaa kohteita ja joita myös Yli-Viikari joutuisi puolustamaan julkisuudessa.

Yli-Viikari myöntää Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa, että hänen pääjohtajakaudellaan virastossa on kiinnitetty huomiota siihen, millä tavalla tarkastuksen kohteista puhutaan. Hän kuitenkin kiistää, että olisi pyytänyt poistamaan raporteista kriittisiä huomiota.

Yli-Viikari kertoo HS:lle, että uusi ajattelutapa perustuu kansainvälisiin tarkastusalan standardeihin, joita myös eduskunta on VTV:ltä edellyttänyt. Hän nostaa esiin vuonna 2013 laaditun Issai 12 -standardiin.

– Tämä on lempistandardini, sillä se kääntää päälaelleen sen, mikä se juttu tarkastuksessa on. Juttu ei ole kertoa eduskunnalle jälkikäteen, että missä hallinto ei onnistunut. Ajatus on, että dialogin ja vuorovaikutuksen kautta tarkastaja tuottaa ennakoivaa tietoa ja tukee sitä, että hallinto kehittää toimintaa, Yli-Viikari sanoo HS:lle.

VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki kertoi huhtikuussa IS:lle näkevänsä uhkana sen, etteivät valtionhallinnon tuloksellisuuteen tai laillisuuteen liittyvät epäkohdat tule niin hyvin ilmi, kun tarkastustoimintaa karsitaan.

– Tieto siitä, että tarkastus on tulossa, valpastuttaa tarkastuksen kohteena olevia toimimaan oikein ja tuloksellisemmin.

Tervasmäen mukaan Yli-Viikarin kaudella resursseja ovat vieneet kansainväliset tehtävät, ympäristöasiat, kestävä kehitys sekä työryhmätyöskentely.

– Ollaan ehkä yritetty luoda parempaa maailmaa, ja Valtiontalouden tarkastusviraston varsinainen tehtävä on vähän unohtunut, Tervasmäki katsoo.

IS:n selvityksen mukaan tilintarkastuksiin käytettiin vuonna 2016 Yli-Viikarin pääjohtajakauden alussa 6 135 henkilötyöpäivää, niin viime vuonna tilintarkastuksiin käytettiin enää 4 182 henkilötyöpäivää. Henkilötyövuosia tilintarkastukseen käytettiin viime vuonna vähän yli 16, kun VTV:n henkilöstömäärä on noin 145.