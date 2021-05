Perussuomalaiset on Halla-ahon mukaan tulevaisuudessa avoin yhteistyölle kaikkien muiden puolueiden kanssa.

Perussuomalaiset lähtee Jussi Halla-ahon mukaan kesän kuntavaaleihin kolmen asteen tavoitteilla. Vähimmäistavoitteena on vuoden 2017 vaalitulosta parempi tulos, seuraavana tavoitteena puolueen historian paras kuntavaalitulos. Kaikkein kunnianhimoisempana tavoitteena on pyrkiä suurimmaksi kuntapuolueeksi.

Kuntavaaleilla on ilman muuta suuri valtakunnanpoliittinen merkitys, Halla-aho kertoi lauantaina aamupäivällä puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Suurimmassa osassa Suomen kuntia puolueiden välinen vastakkainasettelu ei ole samalla tavalla relevantti kysymys kuin se on valtakunnan politiikassa ja ehkäpä suurimmissa kaupungeissa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Siltä osin perussuomalaisten saamasta äänimäärästä ja valtuutettujen määrästä voidaan sanoa, että sillä on ennen kaikkea valtakunnallinen yleispoliittinen merkitys.

Tulevaisuuden hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa on spekuloitu viime aikoina laajalti. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että puolue on valmis neuvottelemaan hallituskumppanuudesta kaikkien puolueiden kanssa, myös perussuomalaisten, jos hallitus kaatuu kuntavaalien jälkeen.

Halla-aho mainitsi aamuisessa puheessaan keskustan ja kokoomuksen tarvitsevan perussuomalaisia, jos ne haluavat muutosta nykyiseen asemaansa ”punavihreän politiikan tukimiehinä”. Tiedotustilaisuudessa asiasta kysyttäessä Halla-aho kertoi perussuomalaisten olevan avoin yhteistyölle kaikkien puolueiden kanssa, ja ymmärtävän kompromissien merkityksen.

– Ymmärrämme olevamme monissa kysymyksissä hyvin kaukana muista puolueista, joskin on ehkä nähtävissä, että joissakin asioissa muut alkavat lähestyä meitä poliittisen paineen vuoksi. Olemme avoimia yhteistyölle kaikkien muiden puolueiden kanssa. Ajattelemme tämän asian niin, että meillä on eri asioissa yhtymäkohtia sekä perinteisen vasemmiston että perinteisen oikeiston ja keskustan kanssa. Eri asioiden edistäminen on mahdollista erilaisissa joukkueissa.

– En nostaisi kokoomusta muiden yläpuolelle. Näemme, että hallitusyhteistyö on mahdollista sekä sosiaalidemokraattien, keskustan että kokoomuksen kanssa. Silloin vain ne asiat, joista neuvotellaan, ovat sitten hiukan erilaisia, Halla-aho lisäsi.

Se, millaisia kompromisseja perussuomalaiset on valmis tekemään, jää nähtäväksi. Halla-ahon mukaan on liian aikaista puhua mistään reunaehdoista.

– Emme lähde kuitenkaan ennen vaaleja tai hallitusneuvotteluja kertomaan, mistä asioista olemme valmiita joustamaan ja mistä emme, se olisi äärimmäisen epäviisasta neuvottelutaktiikkaa.