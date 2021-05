Setä Arkadia: Aamupala tuli Marinille pyytämättä ja yllätyksenä kuin faksi Jäätteenmäelle!

Setä Arkadia alias Timo Haapala ihmettelee, miten veronmaksajien piikkiin hankittu aamupala saattoi tulla pääministeri Sanna Marinille yllätyksenä ja pyytämättä kuin Irak-faksit Anneli Jäätteenmäelle 2003. Samanlaisia yllätyksiä eivät ole sen sijaan hallituksen poliittiset virkanimitykset, Setä Arkadia lisää.

Jos joskus politiikan kommenttinikkarilla on runsaudenpula aiheista, niin nyt on. Tässä kotimainen menyy kaksi viikkoa ennen kuntavaaleja.

1.Kesärannan aamupala: Pääministeri Sanna Marin (sd) esitti kuntaverotuksen progression koventamista eli suomeksi sanottuna verotuksen kiristämistä Ylen vaalitentissä. Sekava aloite tuli yllätyksenä demaritovereillekin, kunnes selvisi, mihin Suomessa verorahoja tarvitaan: 300 euroa kuukaudessa menee Kesärannassa majailevan pääministerin perhekunnan aamupalatarpeisiin.

Valtion on toki syytä aamumurot maksaa, sillä pääministerin palkka on mitä on: 13 390 euroa kuukaudessa ja puolet kansanedustajan palkkiosta eli 3 472,50 euroa kuukaudessa – eli yhteensä 16 862,50 euroa kuukaudessa.

2. Pyytämättä ja yllätyksenä: Pääministeri Anneli Jäätteenmäelle (kesk) faksi lauloi Irak-tietoja keväällä 2003 ”pyytämättä ja yllätyksenä”. Nyt aamupala on tullut Marinille niin ikään pyytämättä ja yllätyksenä.

Kysymys: Miettiköhän Marin hetkeäkään, meneekö homma moraalisesti oikein?

3. Poliisi tutkii: Pääministeriähän ei voi moittia kohusta, joten syypää kohuun on pääministerin alaisuudessa toimiva valtioneuvoston kanslia ja luultavasti alivaltiosihteeri Timo Lankinen, joka allekirjoitti paperit.

Poliisi tekee tutkintapyynnön perusteella esiselvityksen ateriakorvauksesta ja virkamiesten toimista. Poliisitutkimus! Marin ilmoitti keskeyttävänsä aamupalatoimintansa tutkimusten ajaksi, muttei lopettavansa. Jaloa!

4. Paavo ja Päivi Lipponen: Hätäpäissään valtioneuvoston kanslia muisteli, että vastaavaa privilegiota nautti ehkä Paavo Lipponen (sd) Päivi-vaimoineen (sd) vuosijaksolla 1995–2003. Päivi kertoi Facebookissa tuohtuneena, ettei hänelle ”olisi pieneen mieleenkään tullut maksattaa omia safkoja valtiolla” ja että hän siivosi, kokkasi ja pyykkäsi ihan itse.

Tiedossa ei ole, yrittääkö Sdp maksattaa myös Päivi Lipposen uurastuksen jälkikäteen valtion varoista.

5. Veroilmoitus: Ateriaedusta olisi pitänyt kertoa veroilmoituksessa, mutta ilmoituksen täyttäminen oli Marinilla ns. vaiheessa.

6. Presidentti Niinistö: Maksaa omat aamupalansa.

7. Sdp:n ryhmä: Virallisesti toruttiin virkamiehiä, mutta käytävillä toverit ihmettelivät, millaiseen nousuun Sdp ehtiikään Marinin ja Krista Kiurun vedolla juuri kuntavaalien alla.

Moni pelkää, että kepulaiset vielä muistuttavat, miten oppositio-Marin epäili edeltäjänsä Juha Sipilän (kesk) hankkineen etuja lähipiirilleen Terrafame-kohun yhteydessä.

8. Poliittiset virat: Marinin varjossa vassariministereiden Li Anderssonin / Jussi Saramon valtiosihteeri Minna Kelhä (vas) junailtiin opetushallituksen pääjohtajaksi.

Umpipoliittinen nimitys pani hakijat kuitenkin tasokokeeseen, jossa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) valtiosihteerin, ex-kansanedustaja Pilvi Torstin (sd) pätevyys ei riittänyt. Tohtoreita molemmat.

Tiedossa ei tosin ole, olisiko nykyhallituksen aikana kukaan muu ollut paikalle pätevä kuin ministerin politrukkiavustaja. Valtiosihteerit kuuluu tämän hallituksen aikana palkita huippuviroilla, kuten elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), joka nimitti Kimmo Tiilikaisen (kesk) Geologisen tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi professorin tittelillä.

9. Viimeinen ministeri: Kauhavan Ben Matlock eli Antti Kurvinen (kesk) pääsi kuin pääsikin ministeriksi! Kurvinen saattaakin jäädä kepun viimeiseksi valituksi ministeriksi piiitkääään aikaan.

Lopunajan tunnelmasta kertoo, että Kurvisen erityisavustajaksi valittiin kepun puoluesihteerin Riikka Pirkkalaisen mies Antti Varis, kepun Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja.

10. Juha Sipilä: Kurvisen paikalle kepun ryhmäpomoksi nousi täydestä tuntemattomuudesta ylivieskalainen Juha Pylväs Pohjois-Pohjanmaalta.

Pylvään junttasi paikalleen ex-pääministeri Juha Sipilä, joka aletaankin tuntea merkittävistä taustajärjestelyistään tittelillä keskustan kummisetä.

Lauantai-iltana Marin kertoi Twitterissä maksavansa pääministerin ateriaetuun liittyvät kustannukset itse, koska ”niihin liittyy avoimia kysymyksiä”.

– Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse ja varmistan, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään, pääministeri kirjoitti.