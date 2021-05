Apulaispormestari Nasima Razmyar syyttää Jan Vapaavuorta valta-aseman väärinkäytöstä: ”Elää ihan omassa todellisuudessaan”

Apulaispormestari Razmyarin mielestä Helsingin kaupunki on viimeisten viikkojen aikana elänyt Vapaavuoren vuoksi kriisitilassa.

Viimeistään tällä viikolla Helsingin apulaispormestarin ja Sdp:n Helsingin pormestariehdokkaan Nasima Razmyarin kärsivällisyys oli pettää.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) johtamistyylistä on revitty otsikoita pitkin kesäkuussa päättyvää valtuustokautta, mutta jokin raja ylittyi Razmyarin mielestä viimeisen kuukauden aikana.

– Tuntuu, että hän elää ihan omassa todellisuudessaan irrallaan muista. Omaa valta-asemaa ei tulisi käyttää väärin, Razmyar sanoo.

Hänen mielestään Helsingin kaupunki on viimeisten viikkojen aikana elänyt Vapaavuoren vuoksi kriisitilassa.

Razmyar viittaa Helsingissä etenkin Sdp:n ja vihreiden sekä pormestari Vapaavuoren välillä viimeisten viikkojen aikana käytyyn poliittiseen kädenvääntöön koulujen ja vapaa-ajantoiminnan lisärahoituksesta ja siitä, avataanko kaupungin budjetti tämän vuoksi uudelleen vai ei.

– Meillä oli kriisi, jossa kaikki yrittävät saada häneltä vastauksia, mutta mitään vuoropuhelua ei päättäjien ja pormestarin välillä ole. Hän elää tämän kaiken yläpuolella, Razmyar lataa.

– Vapaavuori oli käymättä minkäänlaista asiallista keskustelua aiheesta, ei minkäänlaista vuoropuhelua. Tästä yritettiin keskustella hänen kanssaan useita viikkoja, eikä häneltä tullut mitään vastausta. Asiallisen keskustelun puuttuminen on erittäin surullista.

Helsingin budjettisopuun sisällytettiin viime vuonna eräänlainen pandemiavaraus, jonka mukaan budjetti on mahdollista ylittää lautakuntien esityksestä koronaepidemian vuoksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta esittikin huhtikuussa kouluille koronaepidemian vuoksi 17,5 miljoonan euron lisäbudjettia ja kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin avustuksiin 3,5 miljoonan euron lisärahoitusta.

Vapaavuori kuitenkin käytännössä siirsi asian käsittelyä viikko toisensa jälkeen kieltäytymällä esittelemästä asiaa kaupunginhallitukselle, kunnes ilmoitti tänään Ylen haastattelussa vihdoin tuovansa esityksen kaupunginhallituksen käsittelyyn 7. kesäkuuta.

Twitterissä Razmyar muistutti eilen keskiviikkona Vapaavuorelle, että kaupungin ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto.

– Sen yli käveleminen on demokratian halveksuntaa, Razmyar kirjoitti.

Hän ei edelleenkään ymmärrä, miksi Vapaavuorella oli tarve järjestää vastaava näytelmä tällä hetkellä.

– Pidän tällaista toimintaa uskomattomana tilanteessa, jossa oppimisvaje kasvaa koronakriisin seurauksena ja kaupungin taloustilanne mahdollistaa panostukset koronan jälkihoitoon, hän sanoo.

Vapaavuori on itse todennut jo maaliskuun lopulla Helsingin Sanomien haastattelussa, että budjettia ei pitäisi hänen mielestään avata uudelleen muuttuneessakaan tilanteessa.

Eilen Vapaavuori vihjasi Twitterissä, että osa poliitikoista tahtoikin nyt ohjata koulutukselle lisävaroja lähinnä lähestyvien kuntavaalien vuoksi, kampanjointitarkoituksessa.

– Helsingissä on iso joukko virkavastuulla toimivia virkamiehiä ja toisaalta vaalikampanjaa käyviä poliitikkoja. Ajankohtaisessa koulukeskustelussa on tärkeää ymmärtää, että koko ylin virkajohto on kanssani samoilla linjoilla. Hyvä hallinto ei voi olla kauppatavaraa, Vapaavuori kirjoitti.

Razmyar vakuuttaa, että hänellä on ”mustaa valkoisella” siitä, että koulutuksessa tarvitaan kiistan kohteena olevia rahoja. Hänen mukaansa ei myöskään pidä paikkaansa, että rahoitusta vastustettaisiin virkakunnassa.

– Lautakunnissa oli selvä käsitys, että koronasta on jäänyt valtava oppimisvaje. Toimialajohtaja ja viranhoitajat ovat selvästi sanoneet, että sen hoitamiseen tarvitaan lisävaroja. Lisävarojen tarve on tullut hyvin selvällä viestillä myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilta.

– Oliko tässä tilanne, jossa pelon ilmapiirissä sanotaan pormestarille toista, siihen en pysty ottamaan kantaa, Razmyar sanoo.

Vapaavuori ei aio jatkaa kuntavaalien jälkeen politiikassa, vaan siirtyy tanskalaisen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n neuvonantajaksi.

– Katse eteenpäin ja menestystä hänelle ja hänen tulevaisuudelleen, mutta nämä ovat ne jäljet, joita me keräämme ensi syksynä. Meidän työmme kuitenkin toivottavasti jatkuu, Razmyar lähettää terveisensä pormestarille.