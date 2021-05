”Se maksoi saman kymmenen vuotta sitten ja tulee maksamaan saman kymmenen vuoden kuluttuakin.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä aloitti tänään torstaina eduskunnan kyselytunnin kysymällä hallitukselta ilmastosta sekä liikenteestä, bensa- ja polttoaineveron korotuksista ja ruuhkamaksuista.

Kansanedustaja Kaisa Juuso (ps) kysyi tunnin aluksi, onko hallitus valmis perumaan jo tekemänsä liikennepolttoaineverojen korotukset.

– Suuret kaupungit valmistelevat jo hallituksen mahdollistamia ruuhkamaksuja, jotka nostaisivat työssä käynnin hintaa jopa tuhansia euroja vuodessa. Liikennetyöryhmä esitti juuri uusia veronkorotuksia polttoaineille, jotta hallituksen ilmastotavoitteet voidaan toteuttaa, Juuso sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi, että tuoreimman tilaston mukaan bensiinin litrahinta on Suomessa EU:n toiseksi korkein Alankomaiden jälkeen.

– Polttoaineiden vero on keskeinen syy tähän tilanteeseen. Se on Suomessa EU:n kolmanneksi korkein. Eikö ole nurinkurista ja epäoikeudenmukaista, että rahastus on kaikkein ankarinta siellä, missä autoilulle on kaikkein vähiten vaihtoehtoja, Halla-aho kysyi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vakuutti eduskunnan edessä jälleen kerran, että hallitus ei ole enää tekemässä tällä kaudella uutta bensa- tai polttoaineveron korotusta.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) vastasi puheenvuorollaan Halla-aholle.

– Kun kävin Pihlajiston ABC:llä tankkaamassa, niin huomasin, että litra 95:sta maksoi saman kuin tämän hallituskauden alussa. Ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Se maksoi saman kymmenen vuotta sitten ja tulee maksamaan saman kymmenen vuoden kuluttuakin, Harakka vakuutti.

– Ainakaan tämän hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan kaikki tukitoimet eivät tule vaikuttamaan sen hintaan niin paljon kuin edellisen hallituksen tekemä ratkaisu siitä, että lisätään biopolttoaineiden osuutta, mikä itsessään on hyvä asia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri tarttui Harakan kommenttiin.

– Ministeri Harakka kertoi, että hän on käynyt bensa-asemalla, jossa on yhtä halpaa bensaa kuin 2019. Mielestäni se on useammalla kymmenellä sentillä noussut. Missäs huoltoasemalla te käytte, kun E95:n hinta huitelee tuolla 1,70 euron litrahinnassa. Kertokaa, että miten niin se ei olisi noussut, Meri vaati.

Harakka vastasi heti perään.

– Viimeksi kun kävin, kiitos kysymästä, kerrataan vähän yksityiskohtia Merelle, ja ehkä tankkausvinkkiä. Viimeksi kun kävin ABC Pihlajistossa, 95 maksoi 1,66 euroa. Kuudes päivä kesäkuuta, kun otin ensimmäisen valtioneuvoston jäsenyyteni vastaan, se maksoi 1,66. Bensiinin hinta ei ole noussut kymmeneen vuoteen.

