Päivi Lipponen ärähti Kesärannan eduista: ”Minä maksoin perheemme ruuat”

Päivi Lipponen kertoo Facebook-päivityksessään itse maksaneensa ruuat Kesärannassa ja myös pyykänneensä, siivonneensa ja kokanneensa itse.

Päivi Lipponen kirjoittaa Facebookissa, että on itse Kesärannassa maksanut perheen ruuat.

Entisen pääministerin Paavo Lipposen (sd) puoliso, itsekin pitkään Sdp:n kansanedustajana toiminut Päivi Lipponen on ottanut kantaa tällä viikolla leimahtaneeseen keskusteluun Kesärannan eduista.

Iltalehti kertoi tällä viikolla, että pääministeri Sanna Marinille ja hänen perheelleen on maksettu elintarvikkeita valtion varoista noin 300 eurolla kuussa. Valtioneuvoston kanslian talousyksikön päällikkö Meri-Tuulia Pitkänen kertoi Ilta-Sanomille, että kyse on ollut tyypillisesti aamiaistarvikkeista.

Eilen julkaisemansa Facebook-päivityksen yhteyteen Päivi Lipponen on linkittänyt Ilta-Sanomien maanantaina julkaiseman jutun, jossa verohallinnon johtaja asiantuntija Sami Varonen kertoo aamupalan olevan verotettavaa tuloa.

Jutussa todetaan, että IS:lle on kerrottu valtioneuvoston kansliasta, että etu on ollut käytössä ainakin Paavo Lipposen pääministeriajasta lähtien. Iltalehti puolestaan kirjoitti aiemmin, että Marinin kanssa vastaavassa mittakaavassa etua on käyttänyt korkeintaan Lipponen.

Päivi Lipponen kertoo kipakassa päivityksessään maksaneensa itse perheensä ruuat.

– Järkyttävää! Miksi valtioneuvoston kanslia kaataa sotkun meidän niskaamme. IS kertoo lähteeksi. Minä maksoin perheemme ruuat. Siivosin, kokkasin ja pyykkäsin – ihan itse. Maksoimme jopa vuokraa asunnosta, mitä ei ole kukaan jälkeemme tehnyt. Oikaisu olisi kanslialta paikallaan, Lipponen kirjoittaa.

Pääministeri Marin kertoi IS:lle keskiviikkona haluavansa selvyyden siihen, miten pääministerin ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa.

Marinille ja hänen perheelleen on toimitettu elintarvikkeita Kesärantaan noin 300 eurolla kuussa. Valtioneuvoston kanslia ei ole tarkentanut pääministerin elintarvikehankintojen kokonaissummaa.

Verohallinnosta arvioitiin IS:lle, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta, mutta valtioneuvoston kanslia taas on katsonut, että kyse on verottomasta etuudesta.

Tiistaina Marin kertoi STT:lle, että hänen perheensä aamiaisedussa on kyse käytännöstä, joka on ollut sama kuin aikaisempien pääministerien kohdalla.

– Virkamiehet varmasti voivat vastata sitten näihin jatkokysymyksiin. Itse en ole ollut näissä päätösprosesseissa tähän kysymykseen liittyen mukana, Marin kertoi lehdistötilaisuudessa tiistaina.