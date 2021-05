Pääministeri on jättämässä veroilmoituksensa myöhässä – Marin: ”Voidaan periä maksu”

Pääministerin ateriaedusta yhä verolinjausta odottava Marin myöntää, ettei hän ehtinyt korjata veroilmoitustaan ajoissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi IS:lle keskiviikkona haluavansa selvyyden siihen, miten pääministerin ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa.

Marin mainitsi samalla, ettei hän ole vielä ennättänyt toimittaa Verohallintoon veroilmoitusta viime vuodelta.

Marinin kommentti herätti ihmetystä, sillä henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät olivat tänä keväänä 4.5., 11.5. ja 18.5.

Selitys tuli illalla.

– En ole ehtinyt korjata esitäytettyä veroilmoitusta ajoissa. Minulla olisi ollut veroon tehtävä vähennys ilmoitettavana. Myöhässä tehtävästä ilmoituksesta voidaan periä myöhästymismaksu. Nyt haluan saada varmuuden siitä, miten pääministerin ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa. Täytän veroilmoituksen, kun tämä selviää. Toivottavasti asiaan saadaan selvyys nopeasti, Marin viestitti.

Marin ei tarkentanut, mistä vähennyksestä oli kysymys. Jos pääministerin ateriaetu katsotaan verolliseksi, voi seurauksena olla jäännösveroja eli mätkyjä.

Keskustelu pääministerin perheen julkisilla varoilla hankituista aamiaisista alkoi Iltalehden uutisoitua asiasta. Marinille ja hänen perheelleen on toimitettu elintarvikkeita Kesärantaan noin 300 eurolla kuussa. Valtioneuvoston kanslia ei ole tarkentanut pääministerin elintarvikehankintojen kokonaissummaa.

Verohallinnosta arvioitiin IS:lle, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta. Valtioneuvoston kanslia taas on katsonut, että kyse on verottomasta etuudesta.

Verohallinnon johtava asiantuntija Sami Varonen kommentoi IS:lle, että verotettavan edun saajalla on velvollisuus tehdä mahdolliset korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseen. Toisin sanoen, jos aamiaisedussa on kyse verotettavasta etuudesta, tulisi pääministeri Marinin tehdä asiasta ilmoitus verottajalle.

Varonen kannusti tekemään ilmoitukset verottajalle oma-aloitteisesti vaikka verotuskausi olisi jo päättynyt.

– Silloin selviää todennäköisesti pienemmillä seuraamuksilla, jos toimii oma-aloitteisesti. Jos tuloja ilmoitetaan myöhässä tai ne jätetään oma-aloitteisesti ilmoittamatta, voidaan verojen lisäksi määrätä myös seuraamusmaksu, Varonen sanoi.