Marin peräänkuuluttaa pikaista selvyyttä pääministerin ateriaedun verokohteluun. Verohallinnosta kommentoitiin jo IS:lle, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) perheelle on toimitettu elintarvikkeita Kesärantaan noin 300 eurolla kuussa. Kuva Kesärannasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) peräänkuuluttaa selvyyttä siihen, miten pääministerin ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa.

– Itse toimin ilman muuta sen mukaisesti, miten katsotaan oikeaksi menettelyksi. Olisi kohtuullista, että valtioneuvoston kanslia ja Verohallinto saisivat muodostettua yhteisen käsityksen siitä, miten pääministerin ateriaetuun suhtaudutaan verotuksessa. En ole vielä ennättänyt toimittaa Verohallintoon veroilmoitusta viime vuodelta ja olisi hyvä saada asiaan pikaisesti selvyys, Marin viestittää IS:lle.

Keskustelu pääministerin julkisilla varoilla hankituista aamiaisista alkoi Iltalehden uutisoitua asiasta. Marinille ja hänen perheelleen on toimitettu elintarvikkeita Kesärantaan noin 300 eurolla kuussa.

IS kertoi tiistaina Verohallinnon katsovan, että aamupaloissa on kyse verotettavasta etuudesta.

– Jos saat työnantajalta 300 euron elintarvikkeet kotiin aamupalan tekemistä varten, niin tokihan se on veronalaista tuloa täydestä, käyvästä arvostaan. Eihän mikään estä maksamasta palkkaa missä muodossa tahansa, mutta verotettavaa tuloa se tietysti on, Verohallinnon johtava asiantuntija Sami Varonen kommentoi.

Varonen muistutti, että työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin kaikki luontoisedut, ja verotettavan edun saajalla on velvollisuus tehdä mahdolliset korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseen. Toisin sanoen, jos aamiaisedussa on kyse verotettavasta etuudesta, tulisi myös pääministeri Marinin tehdä asiasta ilmoitus verottajalle.

Valtioneuvoston kanslian tila- ja virastopalveluyksikön päällikkö Heikki Hovi viestitti IS:lle, ettei valtioneuvoston kanslia ole tehnyt verottajalle ilmoitusta elintarvike-edun käytöstä.

– VNK:n tulkinta on, että kyse on verottomasta etuudesta.

Valtioneuvoston kanslia ohjeisti 18. kesäkuuta 2019, että pääministerin asuessa virka-asunnossa voi edustustilojen myyntipalvelusta tai suoraan palvelukoordinaattorilta tilata etukäteen kylmiöön aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita.

Varosen mukaan ”tuntuisi vieraalta, että ruokatarvikkeiden hankkiminen olisi asuntoetuun kuuluva palvelu”. Verohallinto kertoi myös Twitter-sivuillaan keskiviikkona verotuksellisen perusperiaatteen olevan se, että asuntoetu ei sisällä ruokailuja.

IS ei ole saanut valtioneuvoston kanslialta tietoja Marinin elintarvikehankintojen kokonaissummasta eikä siitä, mistä lähtien Marin on hankintoja tehnyt. Marinin elintarvikehankintoihin liittyvät laskut on salattu Hovin mukaan turvallisuusperusteilla.

– Taloushallinnon ja toiminnan virtaviivaistamiseksi elintarvikehankinnat on keskitetty yhteen kauppaan, mikä on aiheuttanut turvallisuuden näkökulmasta perusteen menettelyn salaamiseksi.

Valtioneuvoston kansliasta ei ole perusteltu, miksi elintarvikehankintojen kokonaissummaa ei voisi kertoa julkisuuteen.

Elintarvike-etu on ollut käytössä jo ennen Marinia, mutta pääministerit ovat hyödyntäneet sitä vaihtelevasti.

Esimerkiksi Antti Rinne (sd) ja Alexander Stubb (kok) eivät hyödyntäneet palvelua. Jyrki Katainen (kok) kertoi käyttäneensä niin sanottua ruokapalvelua kolmen kuukauden ajan. Mari Kiviniemi (kesk) viestitti, että valtioneuvoston kanslialla oli selkeät säännöt, joiden mukaan toimittiin ja vastaavanlainen järjestely oli käytössä.

– Asuminen on aktivoinut palvelun, ja se on ollut saatavilla myös Kesärannan väliaikaisen ja lyhyenkin käytön aikana. Pysyvämpää käyttöä on ollut aiempienkin pääministerien aikana, Hovi viestitti.