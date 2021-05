Nämä ovat vaihto­ehdot uudeksi tiede- ja kulttuuri­ministeriksi – osa keskustasta uskoo, että Saarikon on esitettävä tehtävään naista

Keskustassa ei pidetä todennäköisenä, että Saarikko suunnittelisi ainakaan laajempaa ministerikierrätystä.

Keskustan Matti Vanhanen kertoi viikonloppuna luopuvansa tehtävästään valtiovarainministerinä, ja paikalle siirtyy keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Siirron myötä Saarikon tiede- ja kulttuuriministerin paikka jää auki, ja Saarikko esittää itse itselleen seuraajaa huomenna keskiviikkona järjestettävässä keskustan päättävien elinten kokouksessa.

Muut keskustan ministerit ovat puolustusministeri Antti Kaikkonen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tiede- ja kulttuuriministerin saappaat eivät ole juuri tällä hetkellä keskellä koronakriisiä kaikkein mukavimmat mahdolliset.

Epidemia on kurittanut raskaasti kulttuuri- ja tapahtuma-alaa sekä urheilua.

Tämän lisäksi rahoitus taiteelle, liikunnalle, nuorisotoiminnalle ja tieteelle vähenee tulevina vuosina huomattavasti, ja taustalla on Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen, jota koronaepidemia on osaltaan vauhdittanut.

Hallitukselta odotettiin kehysriihestä suuntaviivoja sille, miten rahapelijärjestelmää on tarkoitus muuttaa. Työ on kuitenkin edelleen pahasti kesken, ja päätökset on määrä tehdä tänä vuonna.

Saarikon uskotaankin punnitsevan valinnassaan kulttuurialan vaikeaa tilannetta ja sitä, keneltä löytyisi tarpeeksi myös näkemystä, osaamista ja kykyä viedä sitä koskevia keskeneräisiä asioita eteenpäin.

Keskustan ministerikokoonpano on tällä hetkellä varsin miesvoittoinen, ja osa IS:n haastattelemista eduskuntaryhmän jäsenistä uskookin, että Saarikon on esitettävä huomenna tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään naista.

– Sitten olisi melkein yhtä paljon miehiä ja naisia. Kyllähän se tasa-arvokin on meille tärkeä asia, eräs kansanedustaja kommentoi.

Toisaalta eduskuntaryhmästä löytyy myös näkemystä, jonka mukaan paine naisministerin valitsemiseksi ei ole niin suuri. Keskustalla on tällä hetkellä jo naispuolinen puoluesihteeri ja puheenjohtaja.

Ministeriarvauksissa korkeimmalle nouseekin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja Antti Kurvinen Vaasan vaalipiiristä.

Keskustan ministerivalinnoissa tärkeä tekijä on myös alueellinen tasapaino, vaikka ehdokkaan vaalipiiri ei valintaa ratkaisekaan.

– Kurvisen vaalipiiristä Etelä-Pohjanmaalta ei ole ollut keskustalaista ministeriä sitten Mari Kiviniemen, eräs keskustalainen toteaa.

Kurvinen on toiminut aktiivisesti Suomen Harrastajateatteriliitossa ja hän on entinen Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtaja.

Antti Kurvinen on toiminut keskustan varapuheenjohtajana ja Keskustanuorten puheenjohtajana.

Toinen KOL:n entinen puheenjohtaja on myös keskustan ensimmäinen varapuheenjohtaja Petri Honkonen Keski-Suomesta, jonka nimi esiintyy myös ministerispekulaatioissa.

Saarikkoa tämän perhevapaan ajan tuurannut Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Hanna Kosonen on myös yksi varteenotettava vaihtoehto tulevaksi ministeriksi. Toisen kauden kansanedustajaa kuvaillaan eduskuntaryhmästä ”turvalliseksi valinnaksi”.

Kosonen on maailmanmestaruustason hiihtosuunnistaja ja koulutukseltaan filosofian maisteri taidehistoriasta, mikä sopisi kuin nakutettu urheilusta vastaavalle tiede- ja kulttuuriministerille.

Hanna Kosonen toimi Antti Rinteen (sd) hallituksen tiede- ja kulttuuriministerinä elokuusta 2019 elokuuhun 2020.

Saarikkoa sijaistaessaan Kososen kuvaillaan kuitenkin olleen ministerinä näkymätön ja persoonana tasavahva.

– Ei Kosonen mokannut sitä hommaa, mutta ei hän myöskään loistanut ministerinä. Se oli sellainen hiljainen valinta, jossa kellään ei ole intohimoja mihinkään suuntaan, eräs kansanedustaja kuvailee.

Huono arvaus tulevaksi ministeriksi ei ole myöskään keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli.

Satakuntalaista ensimmäisen kauden kansanedustajaa kuvaillaan nousevaksi ja lupaavaksi kyvyksi. Toisaalta ryhmässä pohditaan, etenisikö Kalli jopa liian nopeasti, jos hänet valitaan ministeriksi jo nyt.

Eeva Kalli toimii eduskunnassa puolustusvaliokunnassa, suuressa valiokunnassa ja talousvaliokunnassa.

Kallin nähdään profiloituneen kulttuuripolitiikalla, mutta hänen ydinosaamisensa on enemmän energiateollisuuden ja talouden alueilla.

Lapin- ja Peräpohjolan keskustapiirit sen sijaan ovat ehdottaneet paikalle keskustan entistä puheenjohtajaa Katri Kulmunia.

Myös keskustan toinen varapuheenjohtaja Markus Lohi saa useita mainintoja eduskuntaryhmän arvailuissa, mutta samalla todetaan, että hänellä on jo tällä vaalikaudella eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana kädet täynnä asioita hoidettavanaan. Keskeisimpänä hallituksen sote-uudistuksen läpivieminen.

Markus Lohi on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011.

Lohi on koulutukseltaan juristi, ja profiloitunut pääasiassa muissa kuin tiede- ja kulttuuriasioissa.

Saarikon seuraaja selviää huomenna keskiviikkona, kun keskustan eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja europarlamentaarikot kokoontuvat päättämään asiasta. Esityksen uudesta ministeristä tekee Saarikko itse.

Asiasta keskustellaan ja äänestetään, jos se nähdään tarpeelliseksi. Äänestykset eivät ole ministerivalintojen kohdalla keskustassa lainkaan ennenkuulumattomia, vaikka usein puheenjohtajan valinta voittaakin.

Esimerkiksi vuonna 2016 pääministeri Juha Sipilän (kesk) kaudella keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokous päätyi äänestämään elinkeinoministeristä, kun Olli Rehn siirtyi Suomen Pankkiin. Mika Lintilä voitti äänestyksen niukasti luvuin 37–33 Mauri Pekkarista vastaan.