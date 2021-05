Pääministerille 300 eurolla kuussa elin­tarvikkeita valtion varoilla – asian­tuntija: aamupala on verotettavaa tuloa

Verohallinnon johtavan asiantuntijan Sami Varosen mukaan ”tuntuisi vieraalta, jos ruokatarvikkeiden hankkiminen” olisi asuntoetuun kuuluva palvelu. IS ei saanut valtioneuvoston kansliasta vastausta siihen, onko aamiaisedusta tehty asianmukaiset ilmoitukset verottajalle.

IS ei tavoittanut Brysselissä EU-johtajien huippukokoukseen osallistunutta pääministeri Sanna Marinia (sd) kommentoimaan elintarvikeasiaa. Kuvassa Marin virka-asunnollaan Kesärannassa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) perheen käyttöön on toimitettu noin 300 eurolla kuukaudessa elintarvikkeita valtion varoilla. Kyse on ollut tyypillisesti aamiaistarvikkeista.

Asiasta uutisoi Iltalehti.

IS ei saanut pääministeriltä tai pääministerin esikunnasta tiistaipäivän aikana kommenttia asiaan.

Pääministerin esikunnasta ohjattiin asia virkakunnalle. Valtioneuvoston kanslian tila- ja virastopalveluyksikön päällikkö Heikki Hovi ilmoitti tiistaina myöhäisiltapäivästä, ettei hänellä ole ”valmiutta” vastata IS:n toimittamiin kysymyksiin.

– Tämä ei ole päätettävissäni, Hovi viestitti.

Verottajan näkökulmasta kyse voi olla verotettavasta edusta, josta pitäisi tehdä asianmukaiset ilmoitukset. IS ei saanut valtioneuvoston kansliasta vastausta siihen, onko Marinin perheelle toimitetuista elintarvikkeista tehty ilmoitukset verottajalle.

– Jos saat työnantajalta 300 euron elintarvikkeet kotiin aamupalan tekemistä varten, niin tokihan se on veronalaista tuloa täydestä, käyvästä arvostaan. Eihän mikään estä maksamasta palkkaa missä muodossa tahansa, mutta verotettavaa tuloa se tietysti on, Verohallinnon johtava asiantuntija Sami Varonen kommentoi yleisellä tasolla IS:lle.

Pääministerin ”aamiaisetua” perustellaan ministeripalkkiolain kuudennella pykälällä, jonka mukaan pääministerillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista. Pykälässä ei mainita mitään elintarvikkeista.

– Joku voi miettiä, voisiko tämän tyyppinen asia, ruokakustannukset, olla tuohon kuuluva palvelu, mutta kyllä tuntuisi vieraalta, että ruokatarvikkeiden hankkiminen olisi asuntoetuun kuuluva palvelu, Varonen sanoo.

Varonen muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin kaikki luontoisedut, ja verotettavan edun saajalla on velvollisuus tehdä mahdolliset korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseen.

– Ilmoittamisvelvollisuus on sekä tulon maksajalla että tulon saajalla. Näinhän meidän systeemi toimii.

Varonen kannustaa tekemään ilmoitukset verottajalle oma-aloitteisesti vaikka verotuskausi olisi jo päättynyt.

– Silloin selviää todennäköisesti pienemmillä seuraamuksilla, jos toimii oma-aloitteisesti. Jos tuloja ilmoitetaan myöhässä tai ne jätetään oma-aloitteisesti ilmoittamatta, voidaan verojen lisäksi määrätä myös seuraamusmaksu.

IS kysyi entisiltä pääministereiltä, ovatko he hyödyntäneet samaa etua kuin Marin. Antti Rinne (sd) ilmoitti avustajansa välityksellä, ettei hän ole käyttänyt etua. Juha Sipilää (kesk) IS ei tavoittanut.

Alexander Stubb (kok) ei käyttänyt IS:n tietojen mukaan etua, sillä hän ei asunut pääministeriaikanaan Kesärannassa. Jyrki Katainen (kok) kertoi käyttäneensä niin sanottua ruokapalvelua sen kolmen kuukauden ajan, kun hän asui pääministeriaikanaan Kesärannassa.

– Siinä taisi olla aamiainen ja päivällinen. Kun muutimme Kesärantaan, meille kerrottiin, että tähän kuuluu tietty ennaltamäärätty palvelukokonaisuus. Palvelut kuuluivat vain Kesärannassa asumiseen. Tämä perustui johonkin valtionhallinnossa tehtyyn linjaukseen.

Mari Kiviniemi (kesk) viestitti, että valtioneuvoston kanslialla oli selkeät säännöt, joiden mukaan toimittiin ja vastaavanlainen järjestely oli käytössä.

IS:lle kerrottiin valtioneuvoston kansliasta, että etu on ollut käytössä ainakin Paavo Lipposen (sd) pääministeriajasta lähtien. Iltalehden mukaan Marinin kanssa vastaavassa mittakaavassa etua on käyttänyt korkeintaan Lipponen.

Merkillepantavaa on, että laki tasavallan presidentin palkkiosta pitää sisällään tismalleen samanlaisen muotoilun kuin ministereiden palkkioita koskeva laki, mutta tasavallan presidentin tai tämän perheen ruokaostoksia ei ole maksettu valtion varoista.

– Tasavallan presidenttipari maksaa itse henkilökohtaiseen ja perheensä käyttöön tarkoitetut elintarvikkeet, tasavallan presidentin kanslian viestintäpäällikkö Jouni Mölsä viestitti.

Tasavallan presidentin kanslia siis tulkitsee tasavallan presidentin palkkiosta annettua lakia siten, että se ei mahdollista yksityiseen käyttöön tehtäviä elintarvikehankintoja.