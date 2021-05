Vuoden ensimmäinen lisäbudjetti: 2,2 miljardia euroa – näin rahoja käytetään

Uutta velkaa tänä vuonna 14,4 miljardia. Hallitus maksaa koronasta aiheutuvia haittoja yrityksille ja kansalaisille.

Hallitus esitteli vuoden ensimmäisen lisäbudjettinsa.

Sen suuruus on peräti 2,2 miljardia euroa, ja se rahoitetaan lisävelalla.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan tänä vuonna lainaa otetaan 14,4 miljardia euroa, viime vuonna velkasaldo kasvoi 17,4 miljardia euroa. Valtion tulot ja menot olivat viimeksi lähellä tasapainoa vuonna 2018, jolloin talous oli vain 0,4 miljardia euroa alijäämäinen.

Vanhanen kertoi, että 2,2 miljardin euron lisäbudjetti on koronasta aiheutuvien kulujen katteeksi.

– Noin puolet tästä lisäbudjetista on kehyksen ulkopuolisiin menoihin, 950 miljoonan euron lisäys, ne ovat pandemiasta johtuvia menoja. Kehykseen kuuluu pandemiasta epäsuorasti johtuvia menoja, joihin oli varattu tälle vuodelle 500 miljoonan euron varaus. Se ei ole ollut lähellekään riittävän suuri. Se nousee 1,85 miljardiin euroon. Tässä varauksesta käytetään 1,1 miljardia, Vanhanen totesi.

Mihin lisäeuroja nyt laitetaan?

– Tämä on pitkälti yritysten ja elinkeinoelämän tukemista, ja eri väestöryhmille aiheutuvien haittojen lievittämistä, Vanhanen totesi.

– Ylivoimaisesti suurin ovat Finnveraan liittyvät takaukset. Elinkeinopolitiikkaan liittyy myös osa jo aiemmin päätettyjä, mutta tähän lisäbudjettiin hallituskauden aikana otettavia investointeja, Vanhanen jatkoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi, että Finnveran takauksiin laitetaan 650 miljoonaa euroa.

– Isoin mitä tulee tapahtumaan, on valtiontakuurahastoon siirto Finnveralle tappioriskeihin varautumisessa. Eli kyse on varautuminen tilanteeseen, jossa valtiontakuurahaston jäljellä olevat varat eivät riittäisi Finnveran vientitakuu- ja eritystakaustoiminnasta syntyvien tappiollisen erillistuloksen kattamiseen, Lintilä sanoi.

– Eli kyse on siitä, että tällä rahalla pystymme takaamaan sen, että Finnvera, joka kantaa isoa osaa telakoista, siellä on sisällä 5-7 miljardin euron tilauskanta. Pystymme antamaan Finnveralle selkänojan, että he pystyvät toimimaan, Lintilä jatkoi.

Lintilä luetteli, miten eri keinoin yrityksiä nyt autetaan. Kustannustuki neljä alkaa, johon varataan lisärahaa 200 miljoonaa euroa.

Business Finland saa 40 miljoonaa euroa akkuteollisuuden avustuksiin, laivanrakennuksen innovaatiotukea maksetaan 19,4 miljoonaa, turvealan yrittäjiä ja työntekijöitä tuetaan 60 miljoonalla, yöjunaliikenteen vaunukalustohankinta saa 40 miljoonaa euroa ja rokote-ekosyteemin kehittämiseen varataan 6 miljoonaa euroa.

Vanhasen mukaan lisäbudjetissa EU:n elpymisvälineestä otetaan käyttöön ensimmäinen osa, 237 miljoonaa euroa.

Aiemmin päätettyjä ja nyt toteutettavia hankkeita ovat esimerkiksi 120 miljoonaa euroa Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivan hankintaan, soteuudistuksen ict-kuluihin 50 miljoonaa ja perusväylänpidon aikaistuksia tehdään 50 miljoonalla eurolla.

Yritysten ja investointien lisäksi lisäbudjetissa rahoitetaan kansalaisille koronasta aiheutuvia menoja.

– Merkittävin on noin 230 miljoonan euron rahoitus COVID19-rokotteiden hankintaan, Vanhanen sanoi.

Lasten ja nuorten paketissa hallitus antaa 111 miljoonaa euroa koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseen. Tästä koulut saavat 65 miljoonaa euroa, ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen hallitus satsaa 39 miljoonaa euroa.