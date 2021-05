Ulkoministeri Pekka Haavisto Ylelle Valko-Venäjän tilanteesta: ”Tämä on jonkinlainen viimeinen taistelu”

Haavisto näkee tapauksen osoittavan, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on tullut ”kujan päähän”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) otti Ylen uutislähetyksessä kantaa Valko-Venäjän tilanteeseen ja näkee tuoreiden tapahtumien olevan presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon eräänlaista viimeistä taistelua.

– Lukashenka on tullut kujan päähän siinä mielessä, että hän on nyt itse erilaisten pakotteiden kohde. Kaikille hänen maansa johdossa on määrätty sanktioita tai pakotteita. Tämä on jonkinlainen viimeinen taistelu tämän korruptoituneen ja autoritäärisen hallinnon puolesta, Haavisto kertoi.

Ulkoministeri sanoi myös EU:n esittäneen vaatimuksen kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle tapahtumien perinpohjaista selvittämisestä.

Valko-Venäjän hävittäjät pakottivat sunnuntaina Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin ja pian tämän jälkeen maan viranomaiset pidättivät oppositioaktivisti Raman Pratasevitshin sekä tämän naisystävän Sofija Sapegan.

EU-maiden johtajat päättivät maanantaina huippukokouksessa estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n ilmatilaan ja samalla kieltää valkovenäläisiä lentoyhtiöitä laskeutumasta EU-kentille. Kielto on osa vastausta, jolla EU reagoi Valko-Venäjän sunnuntaisiin toimiin.

Maiden johtajat tuomitsevat Valko-Venäjän toimet sekä vaativat Pratasevitshin ja Sapegan vapauttamista.

Tämän lisäksi EU-johtajat sopivat uusista Valko-Venäjän vastaisista pakotteista. EU-maat aikovat lisätä jo olemassa oleville henkilöpakotelistoille nimiä. Samalla aloitetaan kohdennettujen talouspakotteiden valmistelu.

Johtajat kehottavat myös EU-maissa toimivia lentoyhtiöitä välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa.