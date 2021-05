Pääomatuloista maksettavat verot menevät valtion kassaan, kuntavaaliehdokkaista valtaosa ja vasemmistopuolueiden puheenjohtajat haluaisivat pääomaverosta suoraan siivun kunnalle.

Pitäisikö pääomatuloista maksaa veroa kotikuntaan niin kuin ansiotuloista maksetaan?

Puoluejohtajista vain Sanna Marin (sd) ja Li Andersson kannattavat tätä. Marin ja Andersson ovat IS:n vaalikoneessa täysin samaa mieltä siitä, että kotikunnan olisi saatava osansa kunnassa asuvan pääomatuloista.

– Verotusta voisi uudistaa siten, että osa pääomaverojen tuotosta tulisi kuntaan, Marin sanoi vaalikonevastauksessaan.

Andersson menisi vielä pidemmälle, ja kiristäisi pääomaverotusta.

– Kannatan pääomaverotuksen kiristämistä ja pidän tärkeänä, että myös suurten pääomatulojen saajat osallistuisivat hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen. Paras tapa toteuttaa tätä olisi kiristää pääomaverotusta valtakunnan tasolla, ja ohjata lisää resursseja hyvinvointipalveluihin valtionosuusjärjestelmän kautta. Näin vältytään tilanteelta, jossa syntyisi verokilpailua kuntien välillä pääomaverotuksen osalta, Andersson kirjoitti vastauksessaan.

Nykyisin kunnat eivät juuri hyödy asukkaistaan, jotka maksavat pääomaveroa. Pääomaveron maksajat käyttävät kunnan palveluja, mutta kunta ei pääomaveroista saa suoraan senttiäkään. Pääomaverot kun menevät valtion kassaan, ja kerätyistä pääomaveroista oma osuutensa päätyy kunnille eri puolilla Suomea valtionosuuksina.

Puoluejohtajista Petteri Orpo (kok), Maria Ohisalo (vihr), Anna-Maja Henriksson (r) ja Sari Essayah (kd) ovat täysin eri mieltä siitä, että pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kunnalle.

– Pääomatuloverotuksesta päätetään valtion tasolla, ja nykyisin niistä maksetaan verot valtiolle. Pääomaverojen tuotto valtiolle on viime vuosina ollut runsaat kolme miljardia euroa, joten summan siirtäminen kunnille toisi ison loven valtion kassaan. Tällaiset siirrot on luontevampaa tehdä valtionosuusjärjestelmän kautta, Ohisalo perusteli.

– Kokoomus vastustaa kuntaverotusta kiristäviä muutoksia. Verotus on Suomessa jo tapissa. Tarvitsemme Suomeen enemmän työtä, yrittäjyyttä ja omistamista ja näiden verottamisen kiristäminen on tälle tavoitteelle haitallista. Kokoomuksen mielestä ihmisten pitää saada mahdollisimman pitkälle itse päättää, miten he omat rahansa käyttävät. Siksi talouden sopeutuskeino numero yksi ei saa olla kuntalaisten kukkarolla käyminen, Orpo kirjoitti vastauksessaan.

– Pääomanveron maksajia on hyvin erilaisia määriä eri kunnissa, ja myös veron määrä vaihtelee. Tämä johtaisi jälleen uuden tasausjärjestelmän tarpeeseen, Essayah totesi.

Puheenjohtajat Annika Saarikko (kesk) ja Harry Harkimo (liik) ovat melko eri mieltä pääomaveron maksamisesta kunnalle.

– Kunnat tarvitsevat ennustettavan ja vakaan tulopohjan palveluihinsa ja muiden tehtäviensä hoitamiseen. Pääomatulot eivät sovi kovin hyvin kuntien veropohjaksi. Yksittäisen kunnan näkökulmasta verokertymä olisi vaikeasti ennakoitavissa eri verovuosien välillä, jolloin kuntatalouden suunnittelu olisi haastavaa. Pääomatulojen kuntakohtaisessa veropohjassa olisi myös isoja alueellisia eroja, Saarikko muistutti.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei ole IS:n vaalikoneeseen vastannut.

Yllättävää tai ei, mutta kuntapäättäjät ja sellaiseksi halajavat ovat vahvasti samaa mieltä Marinin ja Anderssonin kanssa.

Murskaenemmistö IS:n vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kunnalle.

Vaalikoneen väittämä kuuluu: Kunnallisveroa maksetaan vain ansiotuloista, eivätkä pääomatuloilla elävät siten osallistu kunnallisten palvelujen maksamiseen. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

Kuntavaaliehdokkaat ovat Marinin ja Anderssonin kannalla lukemin 80-11, eli ehdokkaat kannattavat vahvasti sitä, että pääomatuloista pitäisi maksaa veroa myös kunnalle.

Vasemmistoliiton ehdokkaat ovat puheenjohtajansa kanssa samaa mieltä 97-1, ja Sdp:ssä tukiluvut ovat 91-5.

Muiden puolueiden ehdokkaat ovat sitten eri puolella omien puheenjohtajiensa kanssa, ja Halla-ahon vastauksesta ei siis ole tietoa.

Keskustan, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ehdokkaiden vastaukset ovat käytännössä sama kuin keskiarvo, 80-11, yhden prosenttiyksikön heitto ylös tai alas, vihreillä eri mieltä olevissa ero keskiarvoon on kaksi prosenttiyksikköä, 81-9.

Rkp:n ehdokkaat ovat Marinin ja Anderssonin kanssa samaa mieltä 70-18, ja Liike Nytin ehdokkaat 73-17.

Verokysymyksissä yleensä täysin eri mieltä vasemmistolaisten kanssa olevat kokoomuksen ehdokkaat kallistuvat Anderssonin ja Marinin linjoille tässä kysymyksessä 63-27.

Ilta-Sanomien vaalikoneen löydät alta. Alla näkyvän vaalikoneen paikkakuntavalinnassa on ilmennyt viivettä joillakin laitteilla. Jos ongelmia tulee, pääset täyttämään vaalikoneen sujuvasti täältä.

Jos vaalikone ei näy yllä, siirry vaalikoneeseen täältä.