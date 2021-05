Pääministeri Marin vaatii Valko-Venäjän ylle ylilentokieltoa

Pääministeri Sanna Marinin mukaan EU:n on syytä keskustella siitä, minkälaisia pakotteita Valko-Venäjälle tulee asettaa lisää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Valko-Venäjän ylle tulee asettaa ylilentokielto siksi aikaa, että sunnuntainen lentokonevälikohtaus on selvitetty.

– Teko on vahvasti tuomittava ja tämän lisäksi teko pitää nyt tutkia kansainvälisen siviili-ilmailunjärjestön ICAO:n toimesta ja asettaa maan ylle ylilentokielto siksi aikaa, että on tutkittu, mistä tässä on ollut kyse, Marin sanoi tänään maanantaina saapuessaan EU-maiden johtajien Brysselissä järjestettävään ylimääräiseen huippukokoukseen.

EU-maiden johtajien on tarkoitus pohtia mahdollisia pakotteita ja muita seurauksia Valko-Venäjän sunnuntaisille toimille.

Ateenasta Vilnaan matkalla ollut Ryanairin matkustajakone teki sunnuntaina hätälaskun Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin, ja hätälaskun yhteydessä otettiin kiinni lennolla ollut valkovenäläinen oppositioaktivisti.

Marinin mukaan Suomi haluaa, että tapaus tutkitaan ja siihen suhtaudutaan suurella vakavuudella.

– On myös syytä keskustella siitä, voidaanko ja minkälaisia pakotteita Valko-Venäjälle tulee asettaa lisää.

– Toiminta on ollut erittäin poikkeuksellista ja myös hyvin tuomittavaa. Tämä pitää vahvasti tuomita ja EU:n pitää tähän vahvasti yhdessä reagoida, Marin sanoi.