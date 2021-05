Oppositiolta välikysymys sotesta – ”sotesosialismi” kasvattaa kustannuksia ja pidentää hoitojonoja

Opposition mielestä Marinin hallituksen soteuutistus on uudistus, joka on lähinnä pelkkä hallinnonuudistus, ja joka pitää jättää tekemättä.

Oppositio haluaa kaataa hallituksen soteuudistuksen. Opposition mielestä uudistusta ei pidä tehdä uudistuksen vuoksi, koska se vain pahentaa ongelmia.

Oppositiopuolueet – perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt – ovat yksimielisiä siitä, että hallituksen sote ei vastaa perusongelmiin: hallituksen mallilla hoitoon pääsy ei parane ja uudistus lisää entisestään sotemenoja.

Marinin hallituksen soteuudistuksen perusratkaisu läpäisi kyllä ensimmäistä kertaa läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan, mutta opposition mielestä sotessa on niin suuria käytännön ongelmia, että se pitää jättää tekemättä.

Perustuslakivaliokunta nosti esiin teknisiä ongelmia sote-esityksestä, oppositio nostaa keskiöön palveluiden saatavuuden ja rahoituksen.

– Suurin ongelma on kustannusten kasvu, joka uhkaa heikentää palveluja monilla alueilla ympäri Suomen. Rahoituspohja on riittämätön. Ilman rahaa tällaista uudistusta ei ole mahdollista tehdä. Se tarkoittaa säästöjä henkilöstöstä, se tarkoittaa säästöjä palveluista. Hoitoon pääsyä ei tässä ratkaista, vaikka se on tässä ydinkysymys, kansanedustaja Arja Juvonen (ps) sanoi.

– Isoja ongelmia on useita. Kansalaisten näkökulmasta tämä on sekavaa. Jos joku asia ei ole rikki, sitä ei pidä lähteä korjaamaan, jos mennään huonompaan suuntaan, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) säesti.

Soteuudistus lisää sotemenoja yleisimmän arvion mukaan kolme miljardia euroa kymmenen vuoden aikana.

Arja Juvonen.

Soteuudistuksessa julkinen sektori on palvelujen pääjärjestäjä, ja tästä oppositiolla ei ole vastaan sanomista. Sen sijaan yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin roolin heikentäminen herättää oppositiossa kritiikkiä.

– Voisi sanoa vain vähän karrikoiden, että sotesosialismi tässä jäykistää tuottamisen tavan, joka johtaa pitempiin hoitoonpääsyjonoihin ja vie mahdollisuuksia kustannusten säästöihin. On kohtuullisen poikkeuksellista, että hallituspuolueiden edustajat äänestivät talousvaliokunnassa nurin asiantuntijoiden lausumien selvien tosiasioiden kirjaamista, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) totesi.

Kai Mykkänen.

– Koko perusratkaisu. Nyt ollaan menossa metsään. Ihmisten hoitoon pääsy ja rahojen riittävyys ovat kaksi suurinta haastetta. Nyt ollaan tekemässä jättimäistä hallinnonuudistusta, joka ei vie kumpaakaan ydinasioista eteenpäin vaan lisää haasteita. Tämä tuo paljon haittavaikutuksia ja tässä on paljon ongelmia, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) näki.

Myös kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) ihmetteli, miksi hallitus on hylkäämässä soteuudistuksesta 18 000 yksityisen alan ja kolmannen sektorin toimijaa.

– Ikääntyvän väestön oloissa pitäisi kyetä turvaamaan jatkossakin hyvät palvelut kaikille kansalaisille. Silloin tulisi panostaa siihen, että ihmiset saavat apua riittävän ajoissa vaivoihinsa ja ongelmiinsa, jotta ongelmat eivät pahene ja jouduta kalliiden erikoispalveluiden piiriin. Marinin mallissa puuttuvat kriittiset kannustimet terveyden edistämiseen, palveluiden varhaiseen pääsyyn ja palveluiden sujuvaan tuottamiseen niiden toimijoiden kesken, jotka niitä kykenevät tuottamaan.

– Erittäin suuren riskin tässä Marinin mallissa tuo se, että niitä kumppanuuksia – jotka tällä hetkellä toimivat – ollaan vaikeuttamassa tai jopa rikkomassa. Meillä on suuri huoli, että se vie asioita aivan väärään suuntaan ja vaikeuttaa palvelujen saatavuutta. Suurin huoli kohdistuu kohdistuu tulevaisuuteen, johon tätä uudistusta tarvittaisiin, Räsänen sanoi.

Päivi Räsänen.

Kansanedustaja Harry Harkimo (liik) puolestaan muistutti siitä, että Suomi käyttää noin 30 prosenttia vähemmän rahaa soteen kuin muut pohjoismaat.

– Tämä malli ei ratkaise niitä ongelmia, joita meillä on: terveyserot, hoidon saatavuus. Se on puhtaasti kiinni rahoituksesta. Jos se on alhaisempi, silloin myös saatavuus on alhainen. Meillä kuuluisi olla tavoite saavuttaa muiden pohjoismaiden taso, joka on 30 prosenttia enemmän.

– Tämä on aikakysymys. Toivotaan enemmän rahaa liikenteeseen kuin terveyteen. Meidän kansantalouden tulonjaossa terveys on aliresurssoitu, ja soteuudistus ei tätä korvaa, Harkimo totesi.

Harry Harkimo.

Oppositio jättää huomenna välikysymyksensä sotesta.

Tiedotustilaisuudessaan opposition kansanedustajat kertoivat myös melko tukun muita huoliaan soteuudistuksesta.

Opposition mielestä muun muassa sotepalvelut voivat loppua pienissä kunnissa, kun palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Kritiikkiä herättää muun muassa myös se, että kunnat menettävät uudistuksen myötä ison osan verotuloistaan, ja jäljellä olevilla varoilla edessä on koulutusleikkauksia ja kunnan elinkeinotoiminnasta ja elinvoimasta huolehtiminen voi ajautua monin paikoin vaikeuksiin.