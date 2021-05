Kommentti: Saarikko on jo neljäs kepun valtio­varain­ministeri tässä hallituksessa – mutta ketkä muut nousevat ministeri­kierrätykseen?

Se, että Matti Vanhanen jättää valtiovarainministerin tehtävät Annika Saarikolle, ei ole yllätys. Kepun ministerikierrätys sen sijaan voi yllätyksiä tuodakin. Jotakin nykyajasta ja keskustasta kertoo, että Saarikko on jo neljäs valtiovarainministeri tässä hallituksessa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Jos Matti Vanhasen ja Annika Saarikon vaihtokaupasta jotakin uutista voisi etsiä, niin se on ajankohta:

Moni uskoi, että Saarikko ottaa Vanhasen salkun vasta kuntavaalien jälkeen.

Vanhanen oli hommiinsa, ”projektiinsa”, väsynyt ja olisi halunnut niistä eroon jo syksyllä, mutta Saarikko taivutteli Vanhasen jatkamaan tähän saakka.

Joku saattaa luulotella, että ministerivaihdoksesta voisi olla apua kepun kuntavaalitaistelussa, kun tulossa on kaikkien kyselyiden mukaan ennätysromahdus.

Tuskinpa vaihdoksesta apua löytyy.

Keskustan puolue-elimet siunaavat vaihdon keskiviikkona, ja samalla kepu etsii seuraajan Saarikolta vapautuvalle tiede- ja kulttuuriministerin paikalle.

Keskiviikkona saatetaan nähdä suurempikin kierrätys, mutta sen suhteen kepun vaikuttajat tuntuivat olevan lauantaina joko ulalla tai tietoisen tietämättömiä.

Jos ministerikierrätys tulee, niin tässä kuitenkin nimiä pohjaksi: Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen, kansanedustaja Eeva Kalli, kansanedustaja Juha Pylväs ja muutama muu, esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, mutta hänelle on soten loppun viemisessä hommia kylliksi.

Paikkoja voi olla auki muitakin kuin Saarikon paikka.

Esimerkiksi maatalousministeri Jari Lepän paikkaa on jaettu. Myös elinkeinoministeri Mika Lintilän ministeripallin kestävyys on ollut jatkuvan spekulaation kohteena, vaikkei enää niin paljon kuin viime syksynä, sillä Lintilän syrjäyttäminen olisi riskaabelia puolueen yrittäjämaineelle.

Jotakin nykyajasta ja keskustan tilanteesta kertoo, että Saarikko on jo neljäs valtiovarainministeri tällä vaalikaudella. Saarikkoa ja Vanhasta ennen paikalla istuivat Mika Lintilä ja Katri Kulmuni.

Tilanne ei ole terve, pomppoilu ei ole hyvästä. Varsinkaan, kun myös ministeriön kansliapäällikkö vaihtui ja Martti Hetemäkeä seurasi maaliskuussa Juha Majanen nolossa, pitkässä ja irvokkaassa nimitysnäytelmässä, joka osaltaan on mustannut ministeriön mainetta.

Millaisen perinnön Vanhanen sitten jätti?

– Vaisun ja tahdottoman, kuuluu analyysi keskustan sisältä.

Keskustan sisällä Vanhanen on ollut pettymys, vaikka korulauseilla muuta todistetaan.

Vanhasen aikana valtiovarainministeri ei juuri profiloitunut hallitusviisikon takaa, ja uutta velkaa – toki pitkälti koronan takia ja yhdessä koko hallituksen kanssa – tuli niin paljon, että sillä pääsee valtiovarainministerien ennätysten kirjaan.

Varsinainen mahalasku sekä Vanhaselle että koko keskustalle oli huhtikuinen hallituksen puoliväli- ja kehysriihi, josta Vanhanen heitettiin ulos ja valtiovarainministeriö sivuutettiin historiallisella tavalla.

Hallitusviisikko hoiti asiat.

Kehysriihen jälkeen oli päivänselvää, että Saarikon on otettava paikka itselleen, jotta tilanne normalisoituu.

Jatkoa ajatellenkin kannattaa muistaa, että valtiovarainministerin salkku kuuluu puolueen puheenjohtajalle.

Muuten syntyy sutta, sekundaa ja sekavia tilanteita.

Tässä hallituksessa kepulla siis on ja tulee olemaan valtiovarainministerin salkku. Vaikka puolueella on takavuosina ollut pääministereitäkin riittämiin, valtiovarainministerin salkku on harvinaisuus.

Edellinen kepulainen valtiovarainministeri oli Esko Ollila Kalevi Sorsan (sd) neloshallituksessa 1986–87. Ollila seurasi valtiovarainministerinä legendaarista Ahti Pekkalaa.

Joka tapauksessa selvää on, että odotukset Saarikkoa kohtaan ovat suuret:

Puolueväki ja kepun äänestäjät, sen mitä heitä vielä löytyy, odottavat Saarikolta puolueen profiilin nostoa hallituksessa – nykylinjan jämäköitymistä.

Saarikon touhu kehysriihessä ei kuitenkaan suuria lupaa: puheet olivat kovia, tulokset vaatimattomia. Budjettikehykset nakattiin romukoppaan, eikä talouslinja muuttunut juuri siitä siihen.

Valtiovarainministerinä Saarikko ei voi paeta löysiä puheita.

Ja siitä Saarikko voi olla varma, että varsinkin talouselämä seuraa uutta valtiovarainministeriä tarkasti.

Eli ei muuta kuin onnea matkaan, Annika Saarikko!