Kokoomuksen Petteri Orpo kuitenkin kieltää, että kokoomus olisi lämmennyt viime aikoina perusuomalaisten kanssa. Eroja on, ja neuvotteluvalmius on muidenkin puolueiden kanssa, hän sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että puolue on valmis neuvottelemaan hallituskumppanuudesta kaikkien puolueiden kanssa, myös perussuomalaisten, jos hallitus kaatuu kuntavaalien jälkeen.

Lauantaina puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä toimittajille puhunut Orpo kielsi, että sinänsä mikään olisi matkan varrella muuttanut suhtautumisessa perussuomalaisiin.

Tuoreimmassa Ylen kuntavaalimittauksessa kokoomus on noussut suosituimmaksi puolueeksi ja perussuomalaiset kakkoseksi ennen Sdp:tä.

– Kesästä 2017 on paljon virrannut vettä Aurajoessa. He haluavat selkeästi päästä jonakin päivänä hallitukseen, Orpo sanoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Vielä vuonna 2017 Jussi Halla-ahon taakse siirtyneet perussuomalaiset eivät kelvanneet Orpolle ja silloiselle pääministerille Juha Sipilälle (kesk).

Orpon mukaan tuolloin nähtiin, ettei puoleen kanssa olisi voitu toimeenpanna kokoomukselle tärkeää Sipilän hallitusohjelmaa.

– Meidän puolueidemme välillä on suuria eroja, Eurooppa-politiikka yhtenä esimerkkinä. Ei siinä ole muuttunut sinänsä mikään, Orpo sanoi lauantaina.

Orpo kieltää ajatuksen siitä, että kannatustaan reippaasti kasvattanut perussuomalaiset kelpaisi kokoomukselle käytännössä hinnalla millä hyvänsä.

– Ajatus siitä, että meille ei olisi mitään väliä, tuntuu pahalta, jos näin joku (tilanteen) kokee.

Perussuomalaiset on lähtökohtaisesti EU-kriittinen, kokoomus EU-myönteinen.

– Suomi on EU:n jäsen, ja onhan se ensimmäinen asia, että sellainen hallitus, jossa kokoomus on, ei voi edes miettiä esimerkiksi euroeroa, jota tässä on väläytelty.

”Kepulle käy kaikki”

Orpo haluaa, että kuntavaalien tulos johtaa vasemmistohallituksen kaatumiseen.

– Pitäisin toivottavana sitä, että tämä vasemmistohallitus kaatuisi. Se vie tällä Suomea sellaisille vesille, joihin meillä ei ole merikortteja eikä karttoja. Olemme vasemmistolaisen talouspolitiikan kokeilu kenttä, otetaan velkaa surutta, ei tehdä kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia ja nostetaan veroja.

– Mitä tulee hallituksen kaatumiseen, kyllähän kepu näytti, että niille (sen sijaan) käy kaikki. Nehän kuittasivat täysin vasemmistolaisten talous- ja työllisyyspolitiikan linjan kehysriihessä kahdeksan päivän näytelmän jälkeen.

Orpo epäilee siksi keskustan lähtöhaluja hallituksesta heikon vaalituloksenkaan seurauksena.

– Miksi he nyt sitten lähtisivät?

Orpo sanoi kaipaavansa ”lipposlaisia demareita”, joille julkisen talouden hyvä tila oli itseisarvo. Nyky-Sdp on hänen mukaansa liikkunut todella paljon vasemmalle. Neuvotteluvalmius on silti auki sinnekin suuntaan, sillä maa tarvitsee toimintakykyisen enemmistöhallituksen, Orpo sanoi.