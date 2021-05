Peruspalveluministeri yritti osallistua perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuteen.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) hämmästelee peruspalveluministerin toimintaa.

Perustuslakivaliokunta piti iltapäivällä tiedotustilaisuutta puheenjohtajansa Antti Rinteen (sd) ja Häkkäsen johdolla, ja yhtäkkiä etätiedotustilaisuuteen yritti änkeytyä peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Tämä herätti hilpeyttä ehkä tiedotustilaisuuden seuraajissa, ei Häkkäsessä.

Perustuslakivaliokunta lausui kansalle paraikaa käsitystään soteuudistuksesta, kun kesken tilaisuuden Kiuru ilmeisesti halusi sanoa omat sanansa.

Tiedotustilaisuudessa Häkkänen pyöritteli vienosti päätään, ja sanoi Kiurulle, että ”taitaa olla perustuslakivaliokunnan oma tilaisuus”.

– Kyllä yllätyin. Lähtökohta on se, että ministerit ja hallitus eivät puutu eduskunnan valiokuntien työhön, puhumattakaan perustuslakivaliokunnan asioihin. Perustuslakivaliokunnan infot ovat tarkkoja paikkoja, kun annetaan politiikasta riippumattoman valiokunnan lausuntoja hallituksen tekeleisiin. Ei sinne mitkään ministerit tule puheenvuoroja pitämään, Häkkänen sanoi.

Nyt yritti?

– En tiedä, miten hän on sinne eksynyt. Kuulolla voi olla, siinä ei ole estettä. Oli kyllä erikoinen tilanne, eikä hauskassa mielessä. Ei kai perustuslakivaliokunnan tilaisuuksiin voi tulla puoluepoliittisia seminaareja pitämään. Puheenjohtaja Rinne varmaan tietää tarkemmin, oliko tässä jotain sovittu. Minulle ei ole kukaan informoinut mitään.

– Jos on sovittu, että ministeri tulee poliittisia puheenvuoroja pitämään perustuslakivaliokunnan tilaisuuteen, siinä on käynyt kyllä harkintavirhe, Häkkänen vastasi.

Et tiedä, mistä Kiuru sinne langoille ilmestyi? Ilmestyikö etelätuulten myötä vai Rinteen pyynnöstä?

– Se selviää soittamalla jommalle kummalle. Siinä on tapahtunut jollain harkintavirhe. Perustuslakivaliokunta on riippumaton toimielin, johon ei puoluepolitiikkaa sotketa, eikä ministerit tule sotkeutumaan mihinkään perustuslakivaliokunnan infoihin. Ei vastuuministeri tule puhumaan tilaisuuteen, jossa on tarkoitus hänen sotelakipaketistaan antaa valtiosääntöoikeudelliset arviot ulos.

Kuvassa näkyi, että pyörittelit päätäsi ja sait sanottua, että taitaa olla perustuslakivaliokunnan tilaisuus?

– Olin täysin yllättynyt. Viestintäsihteeri, virkamies sanoi siinä, että puheenjohtaja on jotenkin järjestänyt ministerin paikalle. En nyt vieläkään tiedä, kuka on pyytänyt ketä paikalle. Ei missään tapauksessa ministerit voi tulla puheenvuoroja pitämään. On tarkka paikka, millä sanoin viestitään perustuslakivaliokunnan linjauksesta. Ei sinne tulla kaunistelemaan sekaan, tai poliittisia värikyniä laittamaan, Häkkänen huomautti.

Ei Kiurun ilmestymisestä tullut nyt kesää?

– Ei. Vaikka se ehkä herätti hilpeyttä, siinä oli vakavampi puoli. Kyllä siinä on jollain harkinta pettänyt, jos sinne oli tarkoitus tulla poliittinen puheenvuoro pitämään Sdp:n näkökulmasta, Häkkänen vastasi.

IS yritti illansuussa tavoittaa Rinnettä.

Kiurua ei otettu tiedotustilaisuuteen, ja noin puolen minuutin tapahtumasarjan voi katsoa kokonaisuudessaan tämän jutun yhteydessä olevasta videosta.