Hallituksen riita maan avaamisesta kärjistyy – Krista Kiurulle kovaa kritiikkiä: ”Pitää kiinni kaiken, minkä pystyy”

Kiurun puolustajien mukaan muut hakevat poliittisia irtopisteitä tilanteessa, jossa koronarajoituksia ollaan joka tapauksessa höllentämässä.

Hallituksen kiista maan avaamiseen liittyvistä yksityiskohdista on kärjistynyt tällä viikolla julkiseksi syyttelyksi.

Riidan keskiössä on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), jota syytetään päätösten viivyttämisestä ”epädemokraattisilla keinoilla”.

Erimielisyyksistä kertoo se, että hallituksen keskiviikoksi suunniteltu koronaneuvottelu peruuntui viime hetkillä. Hybridistrategian päivittämistä on käsitelty tällä viikolla sen sijaan Kiurun johtamissa sote-ministeriryhmän kokouksissa.

– Kun on vaadittu, että asia tulee yhteiseen käsittelyyn, se on haluttu pitää sote-minryssä. Kiuru vääntää muita vastaan, se on aivan absurdia. Paine kattilassa on niin kova, että vaikka Kiuru yrittää pelata aikaa, niin tämä pakotetaan tavalla tai toisella hallituksen käsittelyyn, jos se ei sote-minryssä etene, yksi hallituslähde sanoo.

Toinen hallituslähde puhuu ”Kiurun betonimuurista”, johon avaukset pysähtyvät. Useiden hallituslähteiden mukaan Kiurun asema on turvattu, koska hänellä on takanaan pääministeri Sanna Marinin (sd) tuki.

– Hän pitää monologejaan eikä mikään etene. Kiurun näkökulmana on, että mitä tiukempi rajoitus, sen parempi. Se on ymmärrettävää ministerin näkökulmasta, mutta hallituksen pitää katsoa kokonaisuutta, hallituslähde kuvailee.

Kiurun tiukkuutta epidemian torjumisessa ymmärretään. Kritiikki kohdistuu etenkin koronatoimien ”epäjohdonmukaisuuteen”.

– Ei voi pitää hätävarjelun liioittelun nimissä kiinni turvallisia toimintoja ja auki vaarallisempia toimintoja. Kiuru haluaa pitää kiinni kaiken, minkä pystyy.

Useat ministerit ovat arvostelleet tällä viikolla kulttuuri- ja tapahtuma-alaan kohdistuvia koronatoimia ja kohdistaneet kritiikkinsä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriölle ja Kiurulle.

Esimerkiksi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kirjoitti Twitterissä tilanteen menevän ”aivan älyttömäksi”.

– Avaamisen perään on hallituksessa kysytty ja kysytty, vaadittu yhdenvertaista kohtelua. Kaikki keinot pitää nyt käyttää, että terveysturvallisia tapoja tehdä tapahtumia edistettäisiin, Ohisalo kommentoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kuvaili tilannetta ”älyttömäksi” ja sanoi, että ”avaamisen perään on kysytty ja kysytty hallituksessa”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi Twitterissä pitävänsä ”kestämättömänä ja epäreiluna” sitä, että tuhatpaikkainen terassi voi olla auki, mutta jalkapallokatsomoon sallitaan vain kuusi henkeä.

Kiurun puolustajat syyttävät hallituskumppaneita poliittisten irtopisteiden hakemisesta, sillä koronarajoituksia ollaan todennäköisesti joka tapauksessa höllentämässä ensi viikolla.

IS kertoi torstaina, että sosiaali- ja terveysministeriön virkaesityksessä perustason alueilla ei olisi voimassa enää maski- ja etätyösuositusta eikä osallistujien määrää tapahtumissa rajoitettaisi.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla voitaisiin järjestää jatkossa ulkona maksimissaan 50 henkilön tapahtumia. Eriyttämisjärjestelyillä voitaisiin kuitenkin saada esimerkiksi jalkapallostadionille 2000 ihmistä, kun stadionilla oltaisiin erillisissä 50 henkilön ryhmissä. Kiihtymisvaiheen alueilla muun muassa luovuttaisiin laajasta etäopetuksesta.

Yksi hallituslähde sanoo, että toimenpiteitä on helpompaa vaatia kuin toteuttaa. Toinen lähde katsoo, että nyt halutaan rajata työkaluja, joita pahimmassa epidemiatilanteessa voisi olla käytettävissä.

– Jos nostetaan osallistujamäärämaksimia leviämisvaiheen alueilla, niin se tietysti vaikeuttaa epidemian hallintaa.

Kiurun lähipiirissä on ihmetelty hallituskumppaneiden tunteisiin vetoavia ”palopuheita” kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingosta ilman, että on tehty konkreettisia esityksiä siitä, mihin epäkohtiin pitäisi puuttua.

Hämmästystä herätti myös se, että torstaina pidetyn sote-ministeriryhmän kokouksen jälkeen useat hallituspuolueiden edustajat grillasivat eduskunnan kyselytunnilla Kiurua kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoituksista. Yleensä ministereiden kimpussa ovat kyselytunneilla opposition edustajat.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki moitti kyselytunnilla hallituksen koronarajoituksia ”osittain ristiriitaisiksi”.

Esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tiukkasi Kiurulta lupausta siitä, että viime keväänä luotu malli kulttuuri- ja urheilutapahtumien terveysturvallisesta järjestämisestä on otettu käyttöön ensi viikolla pidettävään kyselytuntiin mennessä.

Mitä sitten Kiurua kritisoivat hallituspuolueet vaativat?

Yksi vaatimus koskee sisätapahtumien osallistujamäärää. STM:n virkaesityksessä sisätapahtumien maksimiosallistujamäärä on rajattu kymmeneen henkilöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla. Tätä osallistujamäärää pidetään liian alhaisena.

– Jos on kulttuuritapahtuma sisätiloissa ja ollaan maskit päällä, niin se on myös THL:n mielestä turvallista. Se ei sen sijaan ole turvallista, kun ollaan sisätiloissa tuoppi huulilla ja huudetaan kovaan ääneen, hallituslähde kuvailee nykyisten rajoitusten ristiriitaisuuksia.

Toinen kiistakysymys koskee sitä, olisiko sisätapahtumissa vaadittava turvaväli metrin vai kaksi metriä.

Koronatoimien kokonaisuutta on hämmentänyt se, että ravintoloita ovat koskeneet erillisrajoitukset.

MTV:n mukaan Kiuru olisi sanonut sote-ministeriryhmälle, että jos tilannetta pidetään epäreiluna, voidaan ravintoloiden rajoituksia tiukentaa uudelleen tai jopa sulkea terassit.

Kiurun lähipiiristä kiistetään, että Kiuru olisi sanonut näin.

– Yksi toisensa perään totesi, että on tosi epäreilua tapahtuma-alaa kohtaan, kun ravintolat saavat olla auki ja siellä on eri rajoitukset. Kun kaikki olivat käyneet läpi itkuvirsikierroksensa, Kiuru totesi, että hänelle sopii, että esimerkiksi Lasipalatsin terassi jaetaan maksimissaan 50 ihmisen karsinoihin, mutta että hän ei usko sen sopivan muille. Terassien sulkemisesta tai ravintolatiukennuksista ei puhuttu muuta kuin sellaisena kysymyksenä, että onko siihen halukkuutta ja että hänen käsityksensä mukaan ei ole.

IS ei tavoittanut Kiurua kommentoimaan hallituskumppaneiden kritiikkiä.