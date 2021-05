EK:n Häkämies katsoo Suomen olevan rajoitusten avaamisessa STM:n vankina: ”Johtaako Krista Kiuru Suomea?”

Elinkeinoelämä on huolissaan hallituksen hitaudesta avata yhteiskuntaa, vaikka koronatilanne on meillä yksi Euroopan parhaista. Häkämiehen mukaan Krista Kiuru tukahduttaa kerta toisensa jälkeen halut rajoitusten avaamisesta.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies katsoo hallituksen toimivan Suomen avaamisessa sosiaali- ja terveysministeriön tulkintojen vankina.

Häkämiehen mukaan useat Suomen eurooppalaiset kilpailijat ovat avaamassa taloutta ja tapahtumia, mutta täällä siinä on jääty lähtötelineisiin. EK:n mielestä myös ravintolarajoitukset ovat yhä liian tiukat niin yrittäjien kuin asiakkaidenkin kannalta.

– Hallituksen sisältä kuuluu viestejä talouden avaamisen ja normaalin paluun puolesta, mutta ministeri Krista Kiuru (sd) tukahduttaa ne kerta toisensa jälkeen. Voi kysyä, johtaako hallitusta ministeri Kiuru vai miksi erilaisia näkökantoja ei tarkastella tasapainoisesti ja talouttamme avata, Häkämies ihmettelee

Useat hallituspuolueiden edustajat ovat viime päivinä peränneet rajoitusten lieventämistä ja järkeistämistä julkisesti. Tilanne on herättänyt kysymyksen, eivätkö he itse ole hallituksessa asioista päättämässä. Kulisseissa syyttävä sormi osoittaa Kiurua.

Häkämiehen mukaan hallituksen exit-suunnitelman toimeenpanosta on jatkuvasti epätietoisuutta.

– Avataanko tässä kuussa työmatkustusta ja perhesyistä tapahtuvaa matkustusta EU:n sisärajaliikenteessä? Luovutaanko kesäkuussa Schengen-alueen sisärajatarkastuksista? Entä niin sanottujen kolmansien maiden terveysturvalliset matkat elokuussa? Juuri kun olisi tarve tehdä merkittäviä päätöksiä, hallitus näyttää ajautuneen tilaan, jossa päätöksenteko jumiutuu sosiaali- ja terveysministeriöön, Häkämies lataa.

EU:n jäsenmaiden ministerit päättävät tänään suosituksesta, jossa riskimaiden ilmaantuvuusraja nousisi 75:een. Tällöin EU:n alueelle voisi tulla niin sanotusta kolmannesta maasta, jos sen ilmaantuvuusluku ei ylitä rajaa. EU:n esityksestä suositellaan lisäksi, että kolmansista maista voisi tulla unionin alueelle ilman karanteenia ja testiä, mikäli henkilö on saanut kaksi rokoteannosta.

EK:n näkemys on, että Suomi on jäämässä harvalukuisten maiden joukkoon. Schengen-maista 23 ei enää edellytä karanteenia matalan riskin maista matkustettaessa, mikäli henkilöllä on esittää koronatodistus.

– Suomi kulkee vastavirtaan. On iso riski, että matkustuksen avautuessa tulemme jäämään Euroopan peränpitäjiksi. Tämä ei merkitse hyvää suomalaisille vientiyrityksille, liikennöitsijöille, liikennöinnistä ja matkailusta riippuvaisille työpaikoille esimerkiksi lentoasemien ja satamien yhteydessä tai matkailu- ja majoitusalan piirissä – eikä tietysti niiden työntekijöillekään, joista monet ovat olleet jo pitkään lomautettuina.

Häkämiehen mukaan myös kansalaiset ihmettelevät aivan aiheesta exit-suunnitelman hidasta toimeenpanoa.

– On korkea aika tarkastella tilannetta kokonaisuutena ja katsoa Suomen kokonaisetua. Matkustusta on mahdollista avata terveysturvallisesti. Haluaako hallitus tehdä sen ja samalla säilyttää tuhansittain suomalaisia työpaikkoja, Häkämies kysyy.