Pääministeri Marin jyrkkänä Ylellä: Valtion myöntämiä tukia voidaan periä kunnilta takaisin

Takaisinperintä olisi oikein, jos valtion koronatukea on käytetty muuhun kuin on tarkoitettu, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi Ylellä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kannattaa ajatusta, että kunnilta voidaan periä valtion myöntämiä koronatukia takaisin, jos niitä on käytetty muuhun kuin on ollut alunperin tarkoitus.

Osassa Suomen kunnista esimerkiksi opettajia on lomautettu, vaikka kunta on saanut koronaviruksen nojalla tukea koulutukseen.

– Rahat tulee käyttää siihen tarkoitukseen kuin ne on tarkoitettu. On oikein, että koulutukseen korvamerkityt rahat peritään kunnilta takaisin, jos vaikka opettajia on lomautettu, Marin sanoi Yle TV1:n kuntavaaleihin liittyvässä Puheenjohtajatentissä.

Sdp:n puheenjohtaja Marin halusi myös, että julkinen sektori vastaa jatkossakin kuntapalvelujen järjestämisestä.

– Yritykset, järjestöt ja muu kolmas sektori voivat tuottaa palveluja. Järjestäminen ja tuottaminen ovat kaksi eri asiaa. Palvelujen järjestäminen täytyy olla vahvoissa julkisissa käsissä. Haluamme vahvan julkisen palvelusektorin, jossa jokainen saa ne palvelut, jotka tarvitsee ja jossa jokaisesta pidetään huolta, Marin sanoi.

Marin myös sanoi kannattavansa progressiivista kuntaverotusta, jossa veroja maksettaisiin ”maksukyvyn mukaan”.