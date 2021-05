Lopullisia päätöksiä odotetaan 7.–10. kesäkuuta.

EU:n parlamentti ja neuvosto pääsivät torstaina alustavasti sopuun digitaalisesta covid-todistuksesta eli ”koronapassista”.

Koronapassilla halutaan vapauttaa pandemian lamauttamaa ja kahlitsemaa matkailua koko EU:n alueella.

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston mukaan todistus edistää vapaata liikkuvuutta pandemian aikana ja helpottaa rajoitusten purkamista.

Tarkoitus on, että testit olisivat edullisia ja yleisesti saatavilla.

Niinpä luvassa on vähintään 100 miljoonaa euroa niin sanotusta hätätukivälineestä testien ostamiseen.

Koska kyseessä olisi EU-tasoinen järjestelmä, yhden maan myöntämä todistus hyväksyttäisiin kaikissa muissakin maissa.

Digitaalinen tai paperimuotoinen todistus osoittaisi, että sen haltija on rokotettu koronavirusta vastaan, hänellä on tuore negatiivinen testitulos tai hän on parantunut taudista.

Käytännössä kyse on kolmesta eri todistuksesta.

Asetus EU:n digitaalisesta covid-todistuksesta on voimassa 12 kuukautta. Todistus ei ole edellytys vapaalle liikkumiselle eikä se ole matkustusasiakirja.

Sovittu teksti viedään seuraavaksi parlamentin kansalaisvapauksien valiokunnan sekä täysistunnon äänestykseen ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Valiokunta äänestää siitä 26. toukokuuta ja mahdollisen hyväksymisen jälkeen se on parlamentin täysistunnon käsittelyssä 7.–10. kesäkuuta.