Kommentti: Vapaavuori liitää, Vartiainen kärvistelee – menikö putkeen Helsingissä, kokoomus?

Miksi ”kateellisten ja kaunaisten” suomalaisten on niin vaikea ymmärtää Jan Vapaavuoren menestystä, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Jan Vapaavuoren siirtyminen Helsingin pormestarikautensa jälkeen liike-elämään ei ole hänelle ongelma, mutta se aiheuttaa ongelmia muille.

Erityisesti se aiheuttaa ongelman Vapaavuoren seuraajaksi pyrkivälle kanssakokoomuslaiselle Juhana Vartiaiselle.

Kokoomuksen historia pääkaupungin politiikasta ja hallinnosta liike-elämään siirtymisestä on pitkä, menestyksekäs ja monien mielestä aika epäilyttävä.

Nyt epäilykset jäävät Vartiaisen seliteltäväksi. Vartiainen on epätodennäköinen ennakkosuosikki pormestariksi. Se ei poista sitä, että edessä on kolmen viikon kärvistely vaaleihin.

Iso käsi Juhanalta Janille.

Vapaavuori villiintyy

Maailma olisi helppo jos asioilla olisi vain yksi puoli. Mutta niitä on kaksi, kolme ja ties monta. Asiallista esittävät päätyvät siksi usein pyllähtämään nolosti.

Jan Vapaavuori aikoo siis siirtyä asiallisesti bisnesmaailman. Tämä herättää Vapaavuoren mielestä epäasiallista kritiikkiä.

Siihen pormestari vastasi HS:ssa sanoilla, joita Suomessa menestyksen makuun päässeet niin mielellään suustaan päästävät:

– Tämä on kateellisen ja kaunaisen maan ominaispiirre.

Vapaavuoren mielestä poliitikkoa, joka siirtyisi julkiselle eikä yksityiselle sektorille haukuttaisiin palkintoviran ottajaksi ja ”luuseriksi”.

Sitä Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori ei tietenkään halua olla. Se olisi huono esimerkki maamme kasvavalle urheilijanuorisollekin.

Vapaavuori elää kuten opettaa. Kolme vuotta sitten hän puolusti IS:ssa terveysbisnekseen siirtyneitä kokoomuspoliitikkoja:

– Suomi on vapaa maa, ja jokainen menee töihin sinne, minne menee, niin kauan kuin laki ei muuta sano, Vapaavuori sanoi.

Helsingin pormestarin tointa voi pitää luottamustoimen ja viran sekoituksena. Puolueet asettavat pormestariehdokkaansa, ja voittaneen puolueen ehdokkaasta tulee pormestari.

Vapaavuori on ainoa, joka on toistaiseksi näin tehnyt, sillä järjestely on uusi. Vapaavuori ei ole tykännyt: itsepäisiä naisia apulaispormestareina, kaupunginvaltuusto ei tottele ja kaikkea muuta mälsää.

Ei kai voida vaatia, että ollakseen hyödyllinen yhteiskunnalle Jan Vapaavuoren pitäisi asettua ikuisesti pormestariehdokkaaksi? Kun koko homma ei edes hotsita. Ollaan inhimillisiä.

Tietoa, joka ei vanhene

Vapaavuorella on toistaiseksi kaksi ottajaa. Ensin hän ilmoitti ryhtyvänsä tanskalaisen kiinteistösijoittajan NREP:n osa-aikaiseksi kaupunkikehityksen neuvonantajaksi. NREP lupasi, että hän ei käsittele yhtiön hankkeisiin liittyviä asioita loppusuorallaan pormestarina. Kun pormestarikausi loppuu, Vapaavuori välttää puoli vuotta Helsinkiin liittyviä asioita.

No. Eivät Vapaavuoren tietotaito ja suhteet mihinkään vanhene kuudessa kuukaudessa, eivät kuudessa vuodessakaan. Kiinteistöbisnes ja rakentaminen ovat hitaita hommia.

NREP:n tekee Vapaavuorelle ongelmaksi lähinnä se, että Vapaavuori voimakkaasti kannatti yhtiön viritystä Lapinlahden historiallisesta sairaala-alueesta. Hankkeen kaatuminen saattaa olla iso syy Vapaavuoren tympääntymiseen pormestarin hommiin.

NREP:n etu saattaa oikeasti olla, että Vapaavuori kovin näkyvästi huseeraa sen puolesta Helsingissä.

Keskiviikkona Vapaavuori ilmoitti siirtyvänsä konsulttiyhtiö Milttonin hallituksen jäseneksi ja osa-aikaiseksi neuvonantajaksi. Miltton tunnetaan siitä, että se imee poliitikkoja kuin kärpäspaperi.

Vapaavuoren tehtävä liittyy ”uutta urbanisaatioon ja siihen liittyvien megatrendien vaikutuksiin paneutuvaan kansanväliseen liiketoimintaan”. Pihtiputaan kunnanjohtajalla ei olisi asiaa Milttoniin.

Koska Vapaavuoren mukana Milttoniin siirtyy Helsingin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, kaksikon tehtävien voinee odottaa liittyvän pääkaupunkiin.

Helsingissä on kritisoitu, että kaupungin rakentamisesta ja kehittämisestä yleensäkin on tullut bisnesvetoista. Kuten asioissa yleensä voi olettaa, että tässä on hyvät ja huonot puolensa.

Kummatkin henkilöityvät Vapaavuoreen. Yleensä huonot muistetaan, sillä elämmehän ”kateellisessa ja kaunaisessa maassa”, kuten joku juuri hetki sitten tokaisi.

Siksipä Vapaavuoren siirtyminen nextille levelille ei ole hänelle pulma, mutta kaikenlaisia pulmia siitä saattaa seurata.