Ministeri Kiuru lupaili merkittäviä muutoksia tapahtumien sallimiseksi tulevina viikkoina, jos tautitilanne sen sallii.

Kyselytunnilla eduskunnassa ihmeteltiin hallituspuolueiden edustajia myöten, miksi kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ja toisaalta ravintola-alaa ei kohdella yhdenvertaisesti rajoituksia purettaessa.

– Suru ja pettymys, epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja kiukku. Nämä ovat varmasti niitä tunteita, joita moni kulttuuri- ja tapahtuma-alan tekijä tänäänkin kokee, eikä ihme, sillä ravintoloihin voi kokoontua kyllä viidensadan hengen voimin, mutta yhtään esiintyjää sinne ei saa ottaa. Ravintolan terassilla voi bilettää ilman turvavälejä, mutta ulkokentälle katsomaan jalkapallo-ottelua saa kutsua vain kuusi henkeä, kahden metrin turvavälein, listasi vihreiden Sofia Virta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi, että on syytäkin käydä keskustelua siitä, millä tavalla rajoituksia milläkin alalla tehdään.

– Kyllä se on selvä, että näitä (aloja) kohdellaan hiukan eri tavalla, mutta sitten toisaalta ei voi sanoa, ettei ravintola-alalla olisi rajoituksia, hän sanoi.

Kiuru sanoi olevansa valmis tekemään merkittäviä helpotuksia tapahtuma-alalle hybridistrategian näkökulmasta, jos tautitilanne ja epidemian hallinta sen suovat.

– Olen esittänyt tällä viikolla hallituksen sisällä merkittäviä muutoksia tapahtumien sallimiseksi seuraavina viikkoina paljon helpommalla tavalla, hän sanoi kyselytunnilla eduskunnassa.

Hän huomautti, että tautitilanne ei Suomessa nyt vastaa toiveikkaimpia ajatuksia.

– Ikävä sanoa, että tilanne on ikävä siltä osin, että epidemiatilanteen hyvä lasku on pysähtynyt. Se on otettava tässä vakavasti, jotta suomalaiset pääsevät suvantovaiheeseen.