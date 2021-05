Main ContentPlaceholder

Politiikka

Toteutuuko nyt keskustan pahin pelko? Katso, millaisen aseen perussuomalaiset otti käyttöön

Keskusta on käytännössä sanellut päätöksentekoa maaseutukunnissa jo vuosikymmenten ajan. Mutta puolueen kannatus on laskenut koko 2000-luvun. Ja tämä hätä on haistettu perussuomalaisissa. Katso videojuttu!

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje