Marin tulistui silmin nähden Halla-ahon arvostelusta – ”Ehkä olisi joskus hyvä saada oppositiolta vähän myös kiitosta”

Halla-aho ja Marin olivat samaa mieltä lähinnä siitä, että suomalaiset ovat noudattaneet koronarajoituksia hienosti.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin tulistui silmin nähden kuunneltuaan tänään tiistaina IS:n Vaalimessut verkossa -lähetyksessä aikansa perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa, kun tämä arvosteli hallitusta viimeisen vuoden koronatoimista ja rajoituksista.

Halla-aho kertoi olevansa huolissaan hallituksen asenteesta, joka on hänen mielestään ollut epidemian alusta lähtien se, että on helpompaa asettaa rajoituksia valtion sisälle kuin rajoittaa taudin kulkemista valtion rajojen yli.

– Tässä on nyt vatuloitu yli vuosi ulkorajojen kanssa ja annettu välillä suomalaisten ymmärtää, että meillä on yksi Euroopan tiukimmista rajakontrolleista. Sitten kävi ilmi, että se on löysimmästä päästä.

– Kaikki muut maat pystyvät toteuttamaan valvottuja karanteeneja, vaatimaan ennakkotestejä, tekemään pakkotestauksia, Halla-aho sanoi.

Katso Marinin ja Halla-ahon väittely koronatoimista tämän jutun yläpuolella olevasta videoikkunasta.

Marin keskeytti kuitenkin Halla-ahon tässä vaiheessa kesken tämän puheen.

– Ja ajatella. Vaikka Suomi on näin huonosti hoitanut opposition mielestä ihan kaiken koronan osalta, niin silti meillä vain sattuu olemaan Euroopan paras koronatilanne. Vaikka meillä on vuosi vatuloitu hallituksessa ja mitään ei ole muka saatu aikaiseksi, niin silti vain on niin, että Suomessa on Euroopan parhaimmalla tavalla koronapandemia niin taloudellisesti kuin terveydellisesti hoidettu.

– Ehkä olisi joskus hyvä saada siitä oppositiolta vähän myös kiitosta. Kun hyvinkin on asioita tehty, Marin totesi.

Halla-aho ja Marin olivat samaa mieltä lähinnä siitä, että suomalaiset ovat noudattaneet koronarajoituksia hienosti.

– On mielenkiintoista, että kun asiat menevät hyvin, niin se johtuu hallituksen toimista ja kun ne menevät välillä huonosti, niin se johtuu olosuhteista, Halla-aho pääsi lopuksi lisäämään.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ottivat yhteen tänään tiistaina IS:n Vaalimessut verkossa- tapahtumassa.­

Suomen koronatilanne on viimeisten viikkojen aikana ollut tasaantumaan päin, vaikka etenkin Intian virusmuunnos on alkanut leviämään.

Marin myönsi, että viesti etenkin 45–49-vuotiaiden kansalaisten innottomuudesta ottaa rokotteita on huolestuttava.

Hänen mukaansa Suomessa edetään rajoitusten purussa kuitenkin sen suunnitelman mukaan, jonka hallitus on tehnyt. Marin vakuutti, että samalla seurataan, miten tilanne kehittyy.

– Kun tautitapaukset pienenevät, rokotukset edistyvät ja kausivaihtelu tulee avuksi, niin me voimme näitä rajoitustoimia purkaa.