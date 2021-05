Uhkaako slummiutuminen Helsinkiä? Halla-aho jäi näkemyksensä kanssa yksin

IS:n vaalimessujen tentissä Sinnemäki, Vartiainen ja Razmyar eivät lähiöiden slummiutumiseen uskoneet.

Helsingin pormestariehdokkaat eivät usko lähiöiden slummiutumiseen, Jussi Halla-ahoa (ps) lukuun ottamatta.

Pormestariehdokkailta tiedusteltiin IS:n vaalimessujen tentissä suurinta yksittäistä ongelmaa, johon he puuttuisivat heti.

– Maahanmuutto. Se ei ole yksittäinen ongelma, vaan se on ongelmakokonaisuus, Halla-aho totesi.

Halla-aho piti slummiutumista Helsingin ongelmana, jossa Suomi seuraa Ruotsia 20 vuotta perässä.

– Ensimmäinen ongelma keskustelussa on se, että ongelma kiistetään ja keskitytään taputtelemaan toisiamme selkään, että olemme onnistuneet jossakin hyvin. Suomessa tilanne on parempi kuin Ruotsissa, koska heikosti integroituvien maahanmuuttajien määrä on pienempi kuin Ruotsissa. 10–20 vuoden päästä olemme siellä, missä Ruotsi on tänään.

– Suomi on esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien työllisyyslukujen, koulupudokkaiden, rikollisuuslukujen osalta OECD-maiden toiseksi surkein kotouttaja. Toiseksi suurin epäonnistuja, Ruotsin jälkeen. Kyllä täällä perässä tullaan, ja tässä on turha pettää itseään, Halla-aho totesi.

Kolmen muun tenttiin osallistuneen pormestariehdokkaan mielestä slummiutuminen ei ole Helsingin ongelma.

Pormestariehdokas Juhana Vartiainen (kok) ei allekirjoittanut Halla-ahon synkkää ennustusta.

– En usko näihin kauhukuviin, joita Halla-ajo tässä maalailee. Asuinalueiden eriarvoistuminen on ongelma, jota kaikki kaupungit jatkuvasti ratkovat, eikä tässä olla menossa mihinkään synkkään suuntaan. Helsinki on onnistunut tässä kohtuullisen hyvin.

– Paljon riippuu myös kansallisesta lainsäädännöstä. Toivoisin, että saisimme työssäkäyntiä lisää. Siinä Jussi on oikeassa, että olemme todella alisuoriutuja siinä, miten paljon ulkomailla syntyneet käyvät töissä, Vartiainen sanoi.

Apulaispormestareina toimivat Nasima Razmyar (sd) ja Anni Sinnemäki (vihr) kertoivat, että Helsinki tekee koko ajan töitä alueiden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.

– On tärkeää, että kaupunki investoi joka puolelle ja pitää huolen, että asuinalueet eivät rapistu ja kaikille alueille syntyy uusia asuntoja. Jos on vuokratalovaltaista, on hyvä, että syntyy myös omistusasumista. Samaan aikaan täytyy huolehtia, että kaikki koulut ovat niin hyviä, että ihmiset mielellään laittavat lapsen lähikouluun, Sinnemäki sanoi.

– Olemme osanneet tehdä oikeita asioita matkan varrella, mutta totta kai juoksua täytyy parantaa. Kuten Anni sanoi, meillä on paljon tehty eri asuinalueella. Toisaalta valitettavasti samaan aikaan eriarvoisuus kasvaa, huonovointisuus kasvaa, Razmyar totesi.

Juhana Vartiainen (vas.), Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki ja Jussi Halla-aho pormestaritentissä.­

Mikä muiden tenttiin osallistuneiden pormestariehdokkaiden mielestä oli suurin ongelma tällä hetkellä?

Nasima Razmyar nosti suurimmaksi ongelmaksi tällä hetkellä nuorten syrjäytymisen.

Anni Sinnemäki näki ensisijaiseksi tehtäväksi pandemiasta toipumisen ja etenkin nuorille aiheutuneiden oppimisvajeen ja mielen kuormituksen purkamisen.

Juhana Vartiaisen mielestä ensimmäiseksi tulisi hoitaa pandemian kärjistävät ongelmat.

Nuorten väkivalta ja Helsingin keskustan turvattomuus ovat viime kuukausina olleet otsikoissa.

Pormestariehdokkaat olivat luonnollisesti huolestuneet nuorison väkivaltaisesta käytöksestä, mutta Razmyar muistutti Helsingin turvallisuuden parantuneen ennen koronaa.

– Helsingissä turvallisuudentunne on lisääntynyt eri asuinalueilla, myös nuorten turvallisuudentunne on lisääntynyt. Kiistatta tämä on ollut vaikea vuosi, rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti erityisesti nuoriin. Kyllä tämä pahoinvointi on kärjistynyt, nuorilla ei ole tekemistä, puukotusesimerkit ovat traagisia. Totta kai tästä voi koronaa syyttää, tämä vuosi on ollut aivan poikkeuksellinen, Razmyar näki.

Sinnemäki komppasi Razmyaria, mutta ei yksiselitteisesti pannut väkivallan lisääntymistä koronan piikkiin.

– Olemme nähneet viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen kehityksen aiempaan verrattuna. Meillä on hirveän myönteinen kehitys Helsingissä kaikissa ikäryhmissä kaikilla alueilla koetussa turvallisuudessa. Ennen pandemiaa nuorten tekemien rikosten määrä tasaisesti vähentyi. Kun puutumme tähän määrätietoisesti, pääsemme purkamaan rajoituksia ja auttamaan nuoria, uskon, että pääsemme takaisin hyvälle uralle, Sinnemäki otaksui.

Pormestariehdokas Juhana Vartiainen ei myöskään uskonut nuorten olevan väkivaltaisempia kuin ennen. Vartiainen kertoi esimerkin omasta lapsuudestaan, kun hän koulumatkoillaan sai turpiinsa Töölössä.

– Ei meillä yleisesti ole synkkää näkymää, parempaan suuntaan on mennyt. Kun pikkupoikana kävelin Nervanderinkatua, tultuani bussilla Kontulassa, silloin oli vielä katupoikia, jotka tulivat ja löivät tosi kovaa, veivät vähät pennoset ja hakkasivat minua. Ei sellaista varmaan Nervanderinkadulla ole, Vartiainen kertoi.

– Hurjuudet ja väkivallanteot, joista puhutaan, ongelmat ovat nyt pienemmällä ryhmällä. Suurin osa nuorista voi onneksi hyvin. Varhainen puuttuminen on tärkeää, Vartiainen jatkoi.

Halla-aholla oli asiaan taas oma näkökulmansa. Halla-aho piti väkivaltaongelmaa maahanmuutto-ongelmana.

– On totta, että meillä on rikollisuus ja väkivaltarikollisuus vähentynyt Helsingissä. Toisaalta vakava väkivaltarikollisuus ja seksuaalirikollisuus ovat lisääntyneet. Ne ovat kasvavassa määrässä maahanmuutto-ongelmia. Kuten olemme poliisilta kuulleet, nämä vakavan väkivallan tekijät ja jengiytyjät ovat voittopuolisesti maahanmuuttajia Itä-Afrikasta ja Lähi-idästä. Tällaiset jengit vetävät kantaväestöön kuuluvia nuoria, joille ei muuten olisi tällaisia viiteryhmiä tarjolla, Halla-aho kertoi.

Pormestari valitaan puolueiden sopimuksen mukaan Helsingin suurimmasta puolueesta.

Kokoomus on vuosikymmenet ollut eduskunta- ja kuntavaaleissa Helsingin suurin puolue. Viime eduskuntavaaleissa vihreät oli ensi kertaa Helsingin suurin puolue.

Kannatuskyselyiden mukaan myös nyt pormestarin paikka ratkaistaan kokoomuksen Vartiaisen ja vihreiden Sinnemäen välillä.

Pormestarin lisäksi Helsinkiin valitaan kolme apulaispormestaria.

Tenttiin osallistuneiden ehdokkaiden lisäksi eduskuntapuolueiden pormestariehdokkaat Helsingissä ovat Paavo Arhinmäki (vas), Eva Biaudet (r), Harry Harkimo (liik), Eeva Kärkkäinen (kesk) ja Mika Ebeling (kd).