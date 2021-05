Annika Saarikko (kesk) kaivoi esiin kokoomuksen pormestariehdokkaan Juhana Vartiaisen lausunnon maaseudun autioitumisesta.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko lanseerasi IS:n kuntavaalitentissä termin ”pizzakolmion Suomi”.

– Emme aja vain sitä pizzakolmion Suomea, jossa Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu pärjäävät. Tämä on iso ideologinen ero meidän välillä, Saarikko piikitteli kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Saarikko havainnollisti keskustan ja kokoomuksen eroja tarttumalla kokoomuksen pormestariehdokkaan Juhana Vartiaisen lausuntoihin.

– Kyllä Petteri iso ero meidän välillä on keskittävän ja hajautetun Suomen ero. Hän on sanatarkasti sanonut, että Helsinki on liian pieni, maaseudun autioituminen on kansakunnan etu.

Vartiainen kirjoitti 2017, ettei hän tiedä toista maata, jossa maataloutta tuettaisiin yhtä avokätisesti. Vartiainen puhui ”Suomea köyhdyttävästä sovhoosista”.

Orpo kiitteli Saarikkoa ”aivan loistavasta retoriikasta”, mutta katsoi, ettei se muuta sitä asiaa, että keskusta ”kuittasi jälleen kerran vasemmistolaisen talouspolitiikan” kehysriihessä.

– Oli kahdeksan vuorokauden näytelmä ilman, että mikään muuttui, Orpo kommentoi ja kutsui kokoomusta ”selkeäksi vaihtoehdoksi vasemmistohallitukselle”.

Orpo kritisoi myös vihreiden talous- ja työllisyyspolitiikkaa siitä, ettei se edusta ”porvarillisia arvoja”.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi, että ”Petteri ei tainnut lukea kehysriihen alla vihreiden ulostuloja työllisyystoimista”. Ohisalon mukaan esimerkiksi paikallisen sopimisen edistäminen ei ole vihreille ongelma, ja vihreillä on ”valmiutta katsoa ansiosidonnaisen uudistamista”.

– Mutta tässä kohtaa elämme keskellä kriisiä ja työttömyysturvasta leikkaaminen ei ole välttämättä toimivin keino. Tässä maailmanajassa kokoomus olisi leikannut puolitoista miljardia, ellei enemmän, ihmisten toimeentulosta, koulutuksesta ja hyvinvoinnista, Ohisalo näki.

– Kokoomus on kunnostautunut monessa kunnassa sillä, että on leikattu kirjastoista, koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta. Kiinnostaa kuulla Petteri, mistä leikkaatte, jos veroja on varaa laskea kuntatasolla, Ohisalo jatkoi.

– On sanottava Maria, että olette tekin kunnostautuneet leikkaamisessa, teidän puolueet yhdessä ovat leikanneet sellaisten perheiden toimeentulosta, joissa on hoidettu lasta kotona, veitte näiden perheiden toimeentulosta parisataa euroa kuussa, Saarikko viittasi kotihoidontuen kuntalisään Helsingissä kohdistettuun leikkaukseen.

– On panostettu varhaiskasvatukseen entistä enemmän, Ohisalo vastasi.

Orpo peräänkuulutti tulojen lisäämistä työllisyyskeinoilla, kuten paikallisen sopimisen edistämisellä.

– Köyhän tai heikommassa asemassa oleva ihminen, hänen elämänsä paranee, kun hän saa töitä. Siksi tarvitaan työllisyyskeinoja, ne pitää laittaa liikkeelle nyt. Te olisitte voineet yhdessä laittaa vasemmistoliiton, joka nyt hykertelee tyytyväisenä velkatouhulle, tai Sdp:n, kovemmalle, Orpo vaati.

Sekä Saarikko, Ohisalo että Orpo katsoivat, että kunnissa saadaan säästöjä toimitilojen käytön tehostamisella sekä paremmilla kilpailutuksilla.

– On upeata, miten olemme kuunnelleet toisiamme, viime viikon tiistaina aloitin keskustelun juuri näillä kahdella pointilla, jotka Annika nostaa tässä, Ohisalo sanoi.

Ohisalo katsoi, että kunnat saavat myös lisää verotuloja kiinteistöveron muodossa, kun kuntiin rakennetaan tuulivoimapuistoja ja suositaan muita uusiutuvan energian lähteitä.