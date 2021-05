Ruuhkamaksut kuumensivat nuorten ehdokkaiden tentissä: Vihreiden Suomela puolusti – PS:n Bergbom: ”Kyse on rahastuksesta”

Vihreät ja Sdp näyttivät vihreää valoa ruuhkamaksuille, kokoomus ja perussuomalaiset jyrkästi vastaan.

Ruuhkamaksut jakoivat nuorten ehdokkaiden mielipiteet IS:n vaalimessujen väittelyssä.

Hallitus on valmistelemassa lakia, joka mahdollistaisi ruuhkamaksujen perimisen kaupunkiseuduilla. Eli tulevalla valtuustokaudella ruuhkamaksut ovat monen kaupunginvaltuuston pöydällä.

Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) toivoi ruuhkamaksuja kotikaupunkiinsa Tampereelle, jossa omalla autolla liikkumiseen on vaihtoehtoja.

– Yhä useampi voi kulkea pyörällä tai joukkoliikenteellä, Tampereella on panostettu esimerkiksi ratikkaan. Silloin siellä autoilua on helpompi vähentää siellä. Tiedämme, että autoilua pitää vähentää, reiluinta on tehdä se kaupungeissa. Siksi ruuhkamaksut ovat tärkeä osa kokonaisuutta, Suomela totesi.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto (sd) kannatti myös ruuhkamaksujen mahdollistamista. Kotikaupunkiinsa Hyvinkäälle Perholehto ei ruuhkamaksuja toisi.

– En vastusta sellaisen lainsäädännön luomista, jolla ruuhkamaksut olisi mahdollista ottaa käyttöön. Tämä on tietenkin kuntakohtainen kysymys. Esimerkiksi meillä Hyvinkäällä en pidä sitä realistisena vaihtoehtona. Kuten Iiris tuossa avasi suurempien kaupunkien roolia, mielestäni siellä on hyvä tarkastella tätä kysymystä, Perholehto näki.

– Helsingin ja Tampereen valtuustot saavat sen itse päättää, Perholehto vastasi kysymykseen, pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön suurimmissa kaupungeissa.

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajalle Miko Bergbomille (ps) ruuhkamaksut eivät maistuneet lainkaan.

Bergbom ei ymmärrä, miksi hänen pitäisi kotoaan Sastamalasta Tampereelle ajaessaan maksaa tietulleja, kun julkista liikennettä ei ole tarjolla.

– Kyse ei ole oikeudenmukaisuudesta. Kyse on käytännössä vain ja ainoastaan rahastuksesta. Täytyy muistaa, että seutukunnista liikutaan Tampereelle, ja seutukuntaan tarjottava julkinen liikenne ei kykene kilpailemaan henkilöautoliikenteen kanssa.

– Ruuhkamaksut eivät poista auton käyttöä. Se on tarkoitettu tulonsiirtoautomaatiksi kunnille, ja todennäköisesti valtiolle myöhemmässä vaiheessa. Autoilun kustannukset ovat jo korkeat, ja julkinen liikenne ei pysty tarjoamaan vaihtoehtoa tällä hetkellä niille ihmisille, joille auto on välttämätön. Tämän takia en pysty kannattamaan ruuhkamaksuja, Bergbom summasi.

Kuntavaaliehdokas Helsingissä, Lähi-idän asiantuntija Seida Sohrabi (kok) oli myös kielteinen ruuhkamaksuille.

– Ehdottomasti ei. Jos ruuhkamaksuja tarvitaan, ne tarvitaan Kiinaan. Siellä se todellinen hätä on. Meillä on Kiina, Yhdysvallat, EU tulee kolmantena, jotka saastuttavat ja likaavat tätä maailmaa. Meillä on katto yhteinen, ja kyllä me toimia tarvitsemme.

– Voimme miettiä, miten energiatehokkaasti lämmitetään asuntoja, miten opetetaan lapsille sammuttamaan valoja. Konkreettisia pieniä tekoja. Näen, että ilmastoasia ei ole kuntakysymyksen keskeinen asia. Minusta on kummallista, että Iiris Suomela sanoo se on oikeudenmukaisuuskysymys. En oikein ymmärrä, miten oikeudenmukaisuus liittyy ilmastokysymykseen. Eli en kannata ruuhkamaksuja, Sohrabi sanoi.