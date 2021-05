Keskustan kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen äänestivät elpymispaketin hyväksymistä vastaan eduskunnan äänestyksessä tänään.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan eduskuntaryhmä käsittelee ryhmän elpymispakettilinjasta livenneitä edustajia kohtaan mahdollisesti kohdistettavia sanktioita lähipäivinä.

– Ryhmä käsittelee asiaa lähipäivinä. Palataan asiaan sen jälkeen. Tässä vaiheessa tähän asiaan ei ole enempää kommentoitavaa, Kurvinen sanoi STT:lle.

Keskustan kansanedustajat Hannu Hoskonen ja Tuomas Kettunen äänestivät elpymispaketin hyväksymistä vastaan eduskunnan äänestyksessä tiistaina. Kurvinen ei suostunut valottamaan, ovatko mahdolliset sanktiot Hoskosta ja Kettusta kohtaan asialistalla eduskuntaryhmän kokouksessa ylihuomenna torstaina.

Eduskunta hyväksyi EU:n elpymispaketin äänin 134–57. Hoskosta ja Kettusta lukuun ottamatta kaikki äänestykseen osallistuneet hallituspuolueiden edustajat äänestivät paketin hyväksymisen puolesta.

Kaikki perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajat ja kymmenen kokoomuksen kansanedustajaa äänesti EU:n elpymispakettia vastaan. Lisäksi pakettia vastaan äänestivät myös Liike Nytin Harry Harkimo ja oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen.

Kurvinen oli tyytyväinen elpymispakettiäänestyksen tulokseen, vaikka kaksi keskustan edustajaa lipesikin hallitusrintamasta.

– Tällä turvataan EU:n tuleva budjetti seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Keskustan äänestäjille ja kannattajille on erittäin tärkeää se, että me pystymme jatkossakin saamaan etenkin Itä- ja Pohjois-Suomeen runsaasti alue- ja maataloustukia. Lisäksi meidän vientiteollisuudellemme on aivan välttämätöntä, että Euroopan talous elpyy. Näen, että tämä paketti on maakuntien ja Suomen edun mukainen, Kurvinen sanoi.

"Hirvittävän raskasta aikaa"

Hoskonen kertoi STT:lle ennen äänestystä, että häntä on kyllä varoiteltu kaikenlaisilla seurauksilla vastaan äänestämisestä.

– Ei tämän tason jutuissa mielipide muutu koskaan, koska tämä on niin valtava muutos Euroopan unioniin, Hoskonen sanoi.

– Eihän tällaista pidä hyväksyä. Tämä rikkoo meidän kaikki olemassa olevat sopimukset.

Hoskosen mukaan viime ajat ovat olleet hänelle raskaita elpymispakettierimielisyyden vuoksi.

– Onhan tämä ollut hirvittävän raskasta aikaa, mutta kun asia on näin iso, henkilökohtaisella kärsimyksellä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä, Hoskonen sanoi STT:lle.