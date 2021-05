Tynkkynen väitti maratonpuheessaan Suomen maksujen elpymispaketista paisuvan 6,5 miljardista – näin Vanhanen vastaa väitteisiin

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) arvioi, että rahanarvon muutos tulee mitätöimään korkojen osuuden. Vanhanen sanoo perussuomalaisten esittäneen EU-keskustelussa runsaasti ristiriitaisia väitteitä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen piti eduskunnassa perjantain ja lauantain aikana peräti yli kahdeksan tuntia kestäneen puheen, jossa hän arvosteli voimakkaasti EU:n elvytyspakettia.

Tynkkynen väitti ennätyspitkässä puheessaan, että Suomen maksut tulevat paisumaan korot mukaan laskettuna jopa kahdeksaan miljardiin euroon.

– Suomen osuus rahaston veloista on yhteensä noin 6,5 miljardia euroa, mikä maksetaan takaisin korkoineen alkaen vuodesta 2028 aina vuoteen 2058 saakka. Voidaan arvioida, että Suomen maksuosuus rahastosta tulee korkoineen, jotka alkavat juosta heti, kun velka on otettu, ja maksuineen asettumaan seitsemän ja kahdeksan miljardin euron väliin, Tynkkynen väitti.

Tynkkynen haarukoi, että EU:n elvytyspaketista koituisi vuosittain kymmenien miljoonien korkokulut.

Valtiovarainministeriön verkkosivuilla asia muotoillaan näin: ”Suomen maksuosuus elpymisvälineen avustusmuotoisesta tuesta (390 miljardia euroa) on noin 6,6 miljardia euroa. Tämä osuus lisättynä koroilla tulee maksettavaksi vuosina 2028–2058.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) viestittää IS:lle, että ”korko tulee luonnollisesti mukaan aikanaan maksettavaan summaan”.

– Ratkaisevaa on pitkäaikaisen lainan koron ja inflaation välinen suhde. Vuonna 2058 euron arvo suhteessa tämän hetken ostovoimaan on muuttunut – kuinka paljon, sitä emme tiedä. Jokainen asuntovelkainen tietää, kuinka paljon helpompi on pitkästä lainasta maksaa viimeisiä eriä kuin ensimmäisiä. Pitkä maksuaika helpottaa takaisinmaksua huomattavasti.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan elvytyspaketissa on selkeät ehdot tuelle, joita pitää noudattaa.­

Vanhanen arvioi, että rahanarvon muutos helpottaa lyhennysten ja korkojen maksamista enemmän kuin mikä on koron vaikutus. Vanhanen siis uskoo, että rahanarvon muutos tulee mitätöimään korkojen osuuden.

Perussuomalaiset vyöryttivät EU-keskustelussa argumenttia, ettei Italian ja Espanjan elvyttäminen hyödytä Suomea, koska vain hyvin pieni osa Suomen viennistä suuntautuu Italiaan ja Espanjaan.

– Italiaan Suomen kokonaisviennistä viime vuonna kohdistui vain 2,5 prosenttia ja Espanjaan 1,6 prosenttia. Eli väite siitä, että Suomen vientiä hyödyttäisi Italian ja Espanjan elvyttäminen, on puuta heinää. Tosiasiassa me elvytämme sisämarkkinakilpailijoitamme oman vientimme kustannuksella, Mauri Peltokangas (ps) ryöpytti.

Myös taloustieteen tohtori Juha Tervala on arvioinut, että elpymisvälineen nettovaikutus Suomen taloudelle voi olla kielteinen, koska väline elvyttää Etelä- ja Itä-Eurooppaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan kustannuksella.

Vanhanen sanoo, että Suomen kannalta ratkaisevaa on, että koko talousalue elpyy.

– Italian taloudella on suuri vaikutus muun muassa Saksan talouteen ja Saksan kysynnällä on taas suuri vaikutus meille. EU-aluetta ei pidä tarkastella yksittäisinä maina, koska kauppaa käydään yli rajojen ja ihmiset, pääoma, tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti rajojen yli.

Suomen elpymisvälineestä saamien avustusten lopullinen määrä selviää kesällä 2022. Tammikuussa arvioitiin, että Suomi saisi avustuksia yhteensä 2,7 miljardia euroa.

Tynkkynen mainitsi puheessaan, että Suomen saamasta osuudesta osoitetaan 822 miljoonaa vihreään siirtymään: Tynkkysen mukaan rahoja käytetään ”yhä kiristyviin päästövähennyksiin”.

Vanhasen mukaan vihreän siirtymän osuus saattaa olla suurempikin, jos Suomen osuus asettuisi lopulta noin kahteen miljardiin. Summaan vaikuttaa talouden kehitys tämän ja ensi vuoden aikana.

– Suomi käyttää 50 prosenttia RRF-välineen (elpymispaketti) tuomasta rahasta vihreään siirtymään – saamme sillä kohdistamisella pakettiin ylivoimaisesti eniten yksityisiä investointeja, Vanhanen viestittää.

Perussuomalaiset saivat puhua istuntosalissa lähinnä toisilleen, ministereitä ei iltaisin paikalla näkynyt. Vanhasen mukaan samat sisällöt ovat olleet esillä esitystä annettaessa sekä useita kertoja kyselytunneilla.

– Tällä varmasti oli vaikutusta edustajien ja ministereiden päätökseen siitä, millä tavalla osallistuvat tähän keskusteluun. Huomasin itse, että antamillani vastauksilla ei ollut havaittavaa vaikutusta myöhemmin pidettyihin puheisiin tai niissä esitettyihin väitteisiin.

Vanhanen katsoo perussuomalaisten esittäneen runsaasti ristiriitaisia väitteitä:

– Esimerkiksi Lulu Ranne piti pakettia vahingollisena, koska se kiihdyttää muutoinkin kuumenemassa olevaa taloutta, ja heti perään Mika Niikko siteerasi arviota, että paketin vaikutus talouteemme on vain 0,1 prosenttia/BKT.

EU-keskustelu päättyi lopulta lauantaina ennen neljää aamuyöllä. Tynkkysen puheenvuoron jälkeen perussuomalaiset olivat äänessä vielä vajaat puolitoista tuntia.

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd) kritisoi perussuomalaisia ihmisten ajan väärinkäyttämisestä. Puheenvuorojen suosituspituus oli Filatovin mukaan viisi minuuttia, joten Tynkkynen ylitti suosituksen yli kahdeksalla tunnilla.

Eduskunta äänestää EU:n omien varojen päätöksen hyväksymisestä tiistaina.

Päätös antaa Euroopan komissiolle valtuuden ottaa 750 miljardia euroa lainaa elpymisvälineen rahoittamiseksi.