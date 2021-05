Kuntavaaliehdokkaita on nyt lähes kuusi prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Naisten osuus pysynyt ennallaan.

Oikeusministeriö vahvisti kuntavaalien ehdokasasettelun perjantaina. Koko maassa ehdokkaana on yhteensä 35 627 ihmistä. Määrä on lisääntynyt vuoden 2017 vaaleista lähes 6 prosenttia.

Miehiä ehdokkaista on hieman yli 60 prosenttia. Miesten ja naisten suhteellinen osuus on lähes sama kuin edellisissäkin kuntavaaleissa.

IS listasi vasta julkistetut ehdokkaat tuoreeltaan kätevään hakukoneeseen.

Eniten ehdokkaita Suomessa on suurilla puolueilla. Keskustalla ehdokkaita on 6 871, kokoomuksella 6 010 ja perussuomalaisilla 5 953. Seuraavina tulevat SDP (5 620 ehdokasta), vasemmistoliitto (3 010), (vihreät 2 803), kristilliset (1 945), RKP (1 385) ja liike nyt (469).

Kolmessa neljästä Suomen kunnasta yli 95 prosenttia ehdokkaista löytyy näistä puolueista.

Entinen eduskuntapuolue sininen tulevaisuus lähtee vaaleihin 74 ehdokkaalla.

Sinisten puheenjohtaja Kari Kulmala on myöntänyt Ylelle, että tämän vuoden kuntavaalit on sinisille elämän ja kuoleman paikka.

Helsingissä on eniten ehdokkaita, 1 163. Vähiten ehdokkaita on Oulun vaalipiirissä Merijärvellä, jossa äänestäjät valitsevat valtuustonsa 21 ehdokkaan joukosta. Suuri osa ehdokkaista pääsee läpi, sillä kunnassa valitaan tänä vuonna 13 valtuutettua.

Kansanedustajia on ehdolla vaaleissa suuri määrä, 176. Heistä suurin osa on jo kotikaupunkinsa valtuustossa. Vain 18 ei osallistunut viime kuntavaaleihin vuonna 2017.

Myös lähes puolet Suomen europarlamentaarikoista on ehdolla kuntavaaleissa.

Muitakin politiikan konkareita on listoilla paljon. Muun muassa Paavo Väyrynen (kesk) ja Satu Taiveaho (sd) ovat jälleen ehdolla kotikaupunkiensa valtuustoihin. Taiveaho on edustanut aiemmin Hämeenlinnan valtuustossa. Nyt hän on ehdolla Kouvolassa.

Monilla puolueilla on myös politiikan ulkopuolelta tulevia julkkisehdokkaita. Kansan suosikkeja, jotka ovat lähteneet mittaamaan kannatustaan yhteisten asioiden hoitajiksi kunnassaan.

Muiden muassa jo 50 vuotta jääkiekkopiireissä vaikuttanut Juhani ”Tami” Tamminen yllätti ja ilmoitti helmikuussa lähtevänsä keskustan kuntavaaliehdokkaaksi Turussa. Tamminen ei ole aiemmin ollut ehdolla valtuustoon.

Olympialuistelija Mika Poutala puolestaan hakee Espoon valtuustoon kristillisten riveistä.

