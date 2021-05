Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mielestä Filatov pyrkii nakertamaan kansanedustajien perustuslaillista puheoikeutta.

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd) arvostelee perussuomalaisia ”ihmisten ajan väärinkäyttämisestä” EU:n elpymispakettiin liittyneen puhemaratonin jälkimainingeissa.

Keskustelu elpymispaketista päättyi lauantaina aamuyöllä. Sebastian Tynkkynen (ps) viipyi puhujapöntössä lähes kahdeksan ja puoli tuntia ja rikkoi samalla Vesa Laukkasen aiemman ennätyksen eduskunnassa pidetyn puheenvuoron pituudesta, joka oli kuusi ja puoli tuntia. Tynkkysen puheenvuoro alkoi perjantaina kello 18.06 ja päättyi lauantaina kello 2.30.

Puheenvuorojen suosituspituus oli Filatovin mukaan viisi minuuttia, joten Tynkkynen ylitti suosituksen yli kahdeksalla tunnilla.

– Eduskunnassa on selkeät suositukset aikarajoista, jotka puhemiesneuvosto on hyväksynyt. Hän puhui viiden minuutin suosituksen päälle välittämättä siitä, että tällainen on olemassa. Täytyy sanoa, että se on ihmisten ajan väärinkäyttöä, koska toiset odottavat puheenvuoroansa ja olettavat, että noudatetaan pelisääntöjä, Filatov kritisoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo Filatovin osallistuvan poliittiseen keskusteluun.

– Keiden ihmisten aikaa siinä muka käytettiin hyväksi? Salissa ei ymmärtääkseni ollut kuin perussuomalaisia. On järin outoa, että puhemiehistöstä yritetään tällä tavalla lähteä nakertamaan kansanedustajien perustuslaillista puheoikeutta, Tavio kommentoi.

Filatov kehottaa miettimään, ”miten koko eduskunnan aikaa ja arvokasta foorumia käyttää”.

– Puhemies voi huomautella, että meillä on tällainen suositus, mutta ei voi tosiasiallisesti keskeyttää puhetta, se on ihmisten ajan väärinkäyttöä, Filatov toistaa kritiikkinsä.

Puhemaraton päättyi, koska perussuomalaiset yksinkertaisesti päättivät lopettaa elvytyspaketista puhumisen.

Sebastian Tynkkynen (ps) käytti maratonpuheensa aluksi maskia, mutta otti suojaimen myöhemmin pois. Varapuhemies Filatov huomautti asiasta, sillä eduskunnassa on voimassa maskisuositus.­

Vielä ennen yhtä lauantain vastaisena yönä puhujalistalla oli yli kymmenen perussuomalaista. Filatov kertoo, että osa puheenvuoron pyytäneistä perussuomalaisista ei lopulta käyttänyt puheenvuoroaan.

Keskustelun viimeisen puheenvuoron piti Jenna Simula. Puhujalistaan ei jäänyt yhtään nimeä.

– Kun viimeinen puheenvuoro on käytetty, puhemies toteaa, että keskustelu on päättynyt ja asian käsittely keskeytetään, koska äänestykset ovat istunnon yhteydessä tiistaina. Sen jälkeen totesin, että tämä täysistunto on päättynyt, Filatov kertaa.

Vähän ennen kello neljä aamuyöstä perussuomalaiset kokoontuivat eduskunnan istuntosalissa ryhmäkuvaan. Mika Niikko (ps) twiittasi, että ”tulevaisuus on kansan ja korkeimman käsissä”.

– Odotimme vuoroamme koko Tynkkysen puheen ajan salissa, ja itse kukin päätti keskustelun sen jälkeen, kun oli saanut sanottua kaiken sen, mitä tässä tilanteessa koki tarpeelliseksi, Niikko viestitti.

Mitä perussuomalaiset saavuttivat puhemaratonillaan? Oliko kyseessä pelkkä kuntavaalitemppu?

– Hallituksen argumentit saatiin vielä kerran haastettua. Viime hetken julkisen keskustelun lisääminen onnistui eli kansa tuli tietoisiksi tulevan äänestyksen sisällöstä, eli että Suomi luovuttaa perustuslain lukon takana olevaa finanssi- ja budjettivaltaansa EU:lle ja saa vastineeksi velkaa. Vielä kantaansa harkitseville edustajille saatiin lisää harkinta-aikaa äänestyspäätökseen, Tavio vastasi sähköpostilla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan hänellä ei ollut harkinnassa, että puhemaratonia elvytyspaketista olisi jatkettu vielä viikkokausia. Asia ratkaistaan joka tapauksessa äänestämällä, Tavio sanoo.­

Tynkkysen puheenvuoro oli Tavion mukaan laadukkaampi kuin mitä noin pitkältä puheelta odottaisi.

– Ajattelen Tynkkysen puheenvuorosta lähinnä mitä muutkin. Siinä ehti jo parta kasvaa.