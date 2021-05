Ruuhkamaksut kaupunkeihin? Kuntavaaliehdokkailta vankkaa tukea kiistellylle keinolle IS:n vaalikoneessa

Vain kolmen eduskuntapuolueen ehdokkaiden enemmistö on ruuhkamaksuja vastaan, suurinta ruuhkamaksujen kannatus on Helsingissä.

Kuntavaaliehdokkaat nostavat peukalonsa ylös kiistellyille ruuhkamaksuille, prosentein 58–29. Kantaansa ei osannut sanoa 14 prosenttia vastanneista.

Vaalikoneen väittämä kuului: Hallitus on säätämässä ruuhkamaksujen käyttöönoton mahdollistavaa lakia kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan. Ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseuduilla.

Kuntavaaliehdokkaista peräti 58 prosenttia on melko samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että ruuhkamaksut pitää ottaa käyttöön kaupunkiseudulla.

Ruuhkamaksujen vastustajia on selvästi vähemmän. Ehdokkaista 29 prosenttia oli melko eri mieltä tai täysin eri mieltä ruuhkamaksujen tarpeellisuudesta kaupunkiseudulla.

Suomessa ei ole vielä lakia, joka mahdollistaisi kunnille ruuhkamaksujen perimisen mutta sellainen on tulossa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on säätämässä lakia, jonka mukaan ruuhkamaksujen käyttöönotto olisi mahdollista kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan.

Ruuhkamaksut ovat siis tulevalla valtuustokaudella monen kaupunginvaltuuston asialistalla.

Miten ruuhkamaksujen kannatus ja vastustus jakautuu eduskuntapuolueiden ehdokkaiden kesken?

Kuuden eduskuntapuolueen ehdokkaiden enemmistö näyttää vihreää valoa ruuhkamaksuille.

Vankimmat ruuhkamaksujen kannattajat ovat vihreistä ja vasemmistoliitosta. Vihreiden kuntavaaliehdokkaat kannattavat ruuhkamaksuja lukemin 79–10, ja vasemmistoliiton luvut ruuhkamaksujen puolesta ovat 75–12.

Autoja riitti Helsingin keskustassa jo 1958...­

...mutta sittemmin liikennemäärät ovat kasvaneet niin paljon, että ruuhkamaksuja mietitään.­

Maakuntien puolueena tunnettu keskusta on kolmanneksi innokkain ruuhkamaksujen puoltaja. Keskustan ehdokkaat puoltavat kaupunkiseutujen ruuhkamaksuja prosentein 61–23.

Peukkunsa ylös ruuhkamaksuille nostavat myös Sdp:n (53–29), Rkp:n (50–35) ja kristillisdemokraattien (45–37) ehdokkaat.

Ruuhkamaksujen hanakimmat vastustajat ovat perussuomalaisia.

Perussuomalaisista ehdokkaista 60 prosenttia vastustaa ruuhkamaksuja, mutta täysin ehdotonta ruuhkamaksujen vastustus ei puolueessa ole. Perussuomalaisten ehdokkaista silti 32 prosenttia pitää kaupunkien ruuhkamaksuja kannatettavana asiana.

Liike Nytin ehdokkaat ovat myös selvästi ruuhkamaksuja vastaan (34–53), ja kokoomuksen ehdokkaat ovat täpärästi kielteisellä kannalla (42–44).

Yleinen uskomus on, että ruuhkamaksuja kannatetaan erityisesti maaseudulla, Kehä III:n ja kaupunkien ulkopuolella – siellä, missä ruuhkamaksut eivät koskisi itseä.

IS:n kuntavaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat kumoavat tämän käsityksen.

IS vertasi kymmenen suurimman kaupungin ehdokkaiden kantoja ruuhkamaksuihin – ruuhkamaksujen kannatus on suurinta Helsingissä!

Helsingin kuntavaaliehdokkaat sanovat ruuhkamaksuille ”kyllä” äänin 68–26. Helsingissä ruuhkamaksujen kannatus on kymmenen prosenttiyksikköä maan keskiarvoa suurempi.

Jos koko maan tulos oli 58–29 ruuhkamaksujen puolesta, muiden suurimpien kaupunkien luvut eivät hirveästi maan keskiarvosta poikkea.

Esimerkiksi Espoossa (55–38) ja Vantaalla (53–38) kuntavaaliehdokkaat ovat myös vahvasti ruuhkamaksujen puolella.

Kymmenestä suurimmasta kaupungista vain Lahdessa ruuhkamaksujen vastustus oli suurempaa kuin kannatus. Lahtelaiset kuntavaaliehdokkaat vastustavat ruuhkamaksuja lukemin 40–48.

Ruuhkamaksujen kannattajat ovat niskan päällä Turussa 59–30, Tampereella 52–39, Oulussa 50–39, Jyväskylässä 53–38, Porissa 53–35 ja Kuopiossa 49–39.

Ilta-Sanomien kuntavaalikoneeseen vastasi yli 15 000 ehdokasta. Vaalikoneet ovat yhä tärkeämpi osa vaalikamppailua.

– Mitä nuoremmista äänestäjistä on kyse, sitä merkittävämmäksi vaalikoneet koetaan. Vaalikone on alle 30-vuotiaille tärkein tietolähde äänestyspäätökselle, yliopistonlehtori Sami Borg kertoo.

Vaalikoneet eivät ole pelkästään nuoremman polven väline. Eri ikäiset ovat löytäneet vaalikoneet hyvin.

– Käyttötarkoitukset vaihtelevat ikäryhmittäin. Yksi merkittävä ryhmä on hevijuuserit, jotka täyttävät monia vaalikoneita. He ovat aika koulutettuja, ja usein jäseniä puolueessa.

– Vaalikoneiden käyttäjistä puuttuvat oikeastaan vain yli 80-vuotiaat, jotka eivät juuri vaalikoneita käytä. Monet 60-70 -vuotiaat käyttävät vaalikoneita lähinnä varmentavan tiedon hankintaan. Vaalikoneita on kiva pelata, ja niihin rakennetaan pelillisiä elementtejä, Borg totesi.

Borg ja Kari Koljonen julkaisivat viime marraskuussa tutkimuksensa vaalikoneista, Käyttöliittymä vaaleihin.

Tutkimuksessa verrattiin 13 eri tietolähdettä, ja vaalikoneet olivat koko kansan joukossa viidenneksi tärkein väline ehdokasvalinnassa.

– Viime eduskuntavaaleissa 35 prosenttia oli seurannut vaaleja hyvin tai melko paljon vaalikoneista. Vastaava osuus 18–30-vuotiailla oli 53 prosenttia.

– Koko väestössä tärkeimpiä tietolähteitä olivat television uutis- ja ajankohtaisohjelmat, tv:n vaalikeskustelut ja -haastattelut ja kolmanneksi tärkein oli sanomalehtien uutiset, kolumnit ja yleisönosastokirjoitukset, Borg luetteli.

Kuntavaaleissa vaalikoneiden merkitys on ehkä kaikkein suurin, koska ehdokkaita on niin paljon.

Suurimmissa kaupungeissa ehdokkaita on satoja, jopa yli tuhat, pienimmissäkin kunnissa jo satakunta ehdokasta.

Korona-aika tuo vaalitaisteluun uuden elementin, koska perinteisiä vaali- ja toritilaisuuksia ei voi järjestää.

– Vaalitilaisuudet eivät ole olleet kovin keskeinen tietolähde. Vaalien näkyvyydelle vaalitilaisuuksilla on ollut todella iso merkitys.

– Kuntavaaleissa on kymmeniätuhansia ehdokkaita, isoissa kaupungeissa erittäin paljon ehdokkaita. Nuoret tuntevat ehdokkaita aika heikosti, ja vaalikone on erittäin hyvä väline nuorille. Kuntavaaleissa vaalikone on alle nelikymppisille tärkein tietolähde, kun lähdetään miettimään, ketä äänestää, Borg summasi.

